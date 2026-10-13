सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सामान्य नागरिक कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों हनन या जनहित याचिका सीधे दायर होती है।

गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जा सकता है।

Supreme Court Petition: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है. सोमवार शाम को हंगामा के बाद दायर इस याचिका में राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उनके साथ 10 और विपक्षी नेता शामिल हैं. इससे कुल संख्या 11 हो गई है.

इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि कोई याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत तक कैसे पहुंच सकती है और क्या कोई आम नागरिक सीधे वहां तक जा सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

नागरिक सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं?

एक आम नागरिक सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है लेकिन सिर्फ खास हालात में. कोर्ट मुख्य रूप से एक अपीलीय अदालत के तौर पर काम करता है जो निचली अदालतों के फसलों के खिलाफ चुनौतियों की सुनवाई करता है. इस वजह से लोग हर विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते. रास्ता इस बात पर निर्भर होता है कि मामला किस तरह का है और किसी कानूनी उपाय की मांग की जा रही है.

एक रास्ता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है. इसके उदाहरण में समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार शामिल हैं. जब शिकायत सुरक्षित मौलिक अधिकारों से जुड़ी हो तो यह प्रावधान सीधा संवैधानिक उपाय देता है.

दूसरा रास्ता जनहित याचिका है. कोई नागरिक तब कोर्ट जा सकता है जब कोई मुद्दा किसी निजी व्यक्ति के हितों के बजाय समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है. जैसे पर्यावरण या फिर मानवाधिकार से जुड़े मामले. जनहित याचिका का मकसद जनहित में कार्रवाई करना होता है.

तीसरी संभावना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी है. हिरासत में यातना, पुलिस की बर्बरता या फिर मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र या फिर पोस्टकार्ड भेज सकता है. कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकता है और इसे याचिका के तौर पर विचार कर सकता है. पत्र भेजने से इस बात की गारंटी नहीं मिलती की कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा ही. फैसला कोर्ट पर ही निर्भर करता है.





याचिका और दस्तावेज तैयार करना

दायर करने की प्रक्रिया कानूनी भाषा में याचिका का मसौदा तैयार करने से शुरू होती है. इसमें तथ्यों, कोर्ट जाने के कानूनी आधार और मांगी जा रही राहत का विवरण होना चाहिए. इसके साथ जरूरी दस्तावेज और एक शपथ पत्र लगाना होगा. इसमें यह प्रमाणित किया होना चाहिए कि दी गई जानकारी सही है. इन दस्तावेजों की मदद से रजिस्ट्री और कोर्ट दावों और मांगी गई राहत के आधार की जांच कर सकते हैं.

वकील या खुद अपना पक्ष रखना

सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक किसी मुकदमेबाज की तरफ से दायर याचिका एक अधिकृत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए ही जमा की जानी चाहिए. जो व्यक्ति वकील नहीं रखना चाहता, वह पार्टी इन पर्सन के तौर पर अपना केस खुद लड़ सकता है. इस तरीके के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होता है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ एक इंटरव्यू से गुजरना होता है ताकि यह पता चल सके कि व्यक्ति कोर्ट के नियमों को समझता है या फिर नहीं.





फाइलिंग, जांच और सुनवाई

याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फिजिकल या फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए जमा की जा सकती है. रजिस्ट्री कागजात में तकनीकी कर्मियों की जांच करती है. अगर कोई कमी मिलती है तो याचिकाकर्ता को उसे ठीक करने का वक्त दिया जाता है. कमियां दूर होने के बाद मामले को जजों के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है. इस वजह से याचिका दायर करने का मतलब यह नहीं है कि उस पर तुरंत सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: एक केस का कितना चार्ज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जानें उनकी नेटवर्थ?

क्या कोई पत्र याचिका बन सकता है?

जनहित से जुड़े गंभीर मामलों में कोई आम नागरिक सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है. अगर मामले में जरूरी जनहित या फिर अधिकारों का उल्लंघन शामिल लगता है तो कोर्ट suo motu cognizance ले सकता है और मामले को जनहित याचिका मान सकता है. यह एक संभावित रास्ता है ना की कोई अपने आप होने वाली प्रक्रिया. कोर्ट इस बात को तय करता है कि क्या हालात आगे की कार्रवाई की मांग करते हैं या फिर नहीं.

यह भी पढ़ें: अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?