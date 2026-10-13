Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?

सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?

Supreme Court Petition: सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की तरफ से एक याचिका दायर की गई है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सामान्य नागरिक कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
  • मौलिक अधिकारों हनन या जनहित याचिका सीधे दायर होती है।
  • गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जा सकता है।

Supreme Court Petition: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है. सोमवार शाम को हंगामा के बाद दायर इस याचिका में राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उनके साथ 10 और विपक्षी नेता शामिल हैं. इससे कुल संख्या 11 हो गई है. 

इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि कोई याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत तक कैसे पहुंच सकती है और क्या कोई आम नागरिक सीधे वहां तक जा सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

नागरिक सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? 

एक आम नागरिक सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है लेकिन सिर्फ खास हालात में. कोर्ट मुख्य रूप से एक अपीलीय अदालत के तौर पर काम करता है जो निचली अदालतों के फसलों के खिलाफ चुनौतियों की सुनवाई करता है. इस वजह से लोग हर विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते. रास्ता इस बात पर निर्भर होता है कि मामला किस तरह का है और किसी कानूनी उपाय की मांग की जा रही है. 

एक रास्ता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है. इसके उदाहरण में समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार शामिल हैं. जब शिकायत सुरक्षित मौलिक अधिकारों से जुड़ी हो तो यह प्रावधान सीधा संवैधानिक उपाय देता है. 

दूसरा रास्ता जनहित याचिका है. कोई नागरिक तब कोर्ट जा सकता है जब कोई मुद्दा किसी निजी व्यक्ति के हितों के बजाय समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है. जैसे पर्यावरण या फिर मानवाधिकार से जुड़े मामले. जनहित याचिका का मकसद जनहित में कार्रवाई करना होता है.

तीसरी संभावना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी है. हिरासत में यातना, पुलिस की बर्बरता या फिर मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र या फिर पोस्टकार्ड भेज सकता है. कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकता है और इसे याचिका के तौर पर विचार कर सकता है.  पत्र भेजने से इस बात की गारंटी नहीं मिलती की कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा ही. फैसला कोर्ट पर ही निर्भर करता है.


सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?

याचिका और दस्तावेज तैयार करना

दायर करने की प्रक्रिया कानूनी भाषा में याचिका का मसौदा तैयार करने से शुरू होती है. इसमें तथ्यों, कोर्ट जाने के कानूनी आधार और मांगी जा रही राहत का विवरण होना चाहिए. इसके साथ जरूरी दस्तावेज और एक शपथ पत्र लगाना होगा. इसमें यह प्रमाणित किया होना चाहिए कि दी गई जानकारी सही है. इन दस्तावेजों की मदद से रजिस्ट्री और कोर्ट दावों और मांगी गई राहत के आधार की जांच कर सकते हैं. 

वकील या खुद अपना पक्ष रखना 

सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक किसी मुकदमेबाज की तरफ से दायर याचिका एक अधिकृत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए ही जमा की जानी चाहिए. जो व्यक्ति वकील नहीं रखना चाहता, वह पार्टी इन पर्सन के तौर पर अपना केस खुद लड़ सकता है. इस तरीके के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होता है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ एक इंटरव्यू से गुजरना होता है ताकि यह पता चल सके कि व्यक्ति कोर्ट के नियमों को समझता है या फिर नहीं. 


सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?

फाइलिंग, जांच और सुनवाई

याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फिजिकल या फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए जमा की जा सकती है. रजिस्ट्री कागजात में तकनीकी कर्मियों की जांच करती है. अगर कोई कमी मिलती है तो याचिकाकर्ता को उसे ठीक करने का वक्त दिया जाता है. कमियां दूर होने के बाद मामले को जजों के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है. इस वजह से याचिका दायर करने का मतलब यह नहीं है कि उस पर तुरंत सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: एक केस का कितना चार्ज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जानें उनकी नेटवर्थ?

क्या कोई पत्र याचिका बन सकता है?

जनहित से जुड़े गंभीर मामलों में कोई आम नागरिक सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है. अगर मामले में जरूरी जनहित या फिर अधिकारों का उल्लंघन शामिल लगता है तो कोर्ट suo motu cognizance ले सकता है और मामले को जनहित याचिका मान सकता है. यह एक संभावित रास्ता है ना की कोई अपने आप होने वाली प्रक्रिया. कोर्ट इस बात को तय करता है कि क्या हालात आगे की कार्रवाई की मांग करते हैं या फिर नहीं.

यह भी पढ़ें: अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
INDIA Bloc GK NEWS Supreme Court Petition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं CJI सूर्यकांत, जानें SC की पावर
क्या सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं CJI सूर्यकांत, जानें SC की पावर
जनरल नॉलेज
एक केस का कितना चार्ज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जानें उनकी नेटवर्थ?
एक केस का कितना चार्ज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जानें उनकी नेटवर्थ?
जनरल नॉलेज
विपक्षी नेताओं से क्यों नहीं मिले CJI, कहां फंस रहा पेंच?
विपक्षी नेताओं से क्यों नहीं मिले CJI, कहां फंस रहा पेंच?
जनरल नॉलेज
सैनिकों के लिए शुरू हुई भारत राइस योजना क्या, इससे सेना को क्या फायदा?
सैनिकों के लिए शुरू हुई भारत राइस योजना क्या, इससे सेना को क्या फायदा?
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
इंडिया
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
इंडिया
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
टेलीविजन
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
क्रिकेट
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
एग्रीकल्चर
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget