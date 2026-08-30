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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहिमालय से सटे क्षेत्रों में बार-बार क्यों आती है तबाही, क्या है इसके पीछे की वजह?

हिमालय से सटे क्षेत्रों में बार-बार क्यों आती है तबाही, क्या है इसके पीछे की वजह?

Himalayas Disasters: नेपाल में बाढ़ इस वक्त तबाही मचा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि हिमालय से सटे क्षेत्र में बार-बार बढ़ क्यों आती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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  • हिमालयी क्षेत्र भौगोलिक रूप से सक्रिय, भूकंप और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।
  • तीव्र ढलानें, भारी बारिश अचानक बाढ़ व भूस्खलन बढ़ाती हैं।
  • जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना व बादल फटना आपदाएँ बढ़ा रहे।

Himalayas Disasters: नेपाल इस वक्त बाढ़ से ग्रस्त है. वैसे तो हिमालय अपने मनमोहन परिदृश्य के लिए जाना जाता है लेकिन वही पहाड़ आसपास के क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील भी बना देते हैं. बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, भूकंप और दूसरी आपदाएं अक्सर हिमालय पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर देती हैं. हाल ही में नेपाल में आई बाढ़ ने एक बार फिर इन पहाड़ों में रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले खतरों को दर्शाया है. 

हिमालय भौगोलिक दृष्टि से नाजुक है 

हिमालय दुनिया की सबसे युवा प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. इनका निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराव से हुआ है. यह प्लेट अभी भी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं. यही वजह है कि हिमालय क्षेत्र टेक्निक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय और भूकंप के प्रति संवेदनशील हो गया है.

इन प्लेट की रफ्तार लगातार पहाड़ों के नीचे भू वैज्ञानिक तनाव पैदा करती है. यही वजह है कि हिमालय क्षेत्र के कई हिस्से भारत की उच्च भूकंपीय जोखिम श्रेणी, खास तौर से भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आते हैं.

युवा भू वैज्ञानिक संरचना का मतलब यह भी है कि कई पहाड़ी ढलनों में ढीली मिट्टी, अजीब तरह की चट्टानें और अस्थिर तलछट शामिल हैं. तेज बारिश के दौरान यह सामग्री तेजी से नीचे की तरफ खिसक सकती हैं. इससे भूस्खलन हो सकता है. 


हिमालय से सटे क्षेत्रों में बार-बार क्यों आती है तबाही, क्या है इसके पीछे की वजह?

खड़ी ढलानें पहाड़ को और ज्यादा विनाशकारी बनाती हैं 

एक दूसरी प्रमुख भौगोलिक वजह खड़ी भूभाग है. हिमालय के पहाड़ों में गहरी घाटियां और तीव्र ढलान हैं. जब भारी बारिश होती है तब पानी तेजी से इन्हीं ढलनों के नीचे संकीर्ण नदी चैनलों में चला जाता है. 

यही वजह है कि तीव्र वर्षा चट्टान, कीचड़, पेड़ और दूसरे मलबे को लेकर अचानक बाढ़ में बदल सकती है. संकरी घाटियों में ऐसे पानी का वेग काफी कम समय में सड़क, पुल, घर और दूसरे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है.

जलवायु परिवर्तन से खतरा बढ़ रहा 

ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही नाजुक पर्यावरण पर खतरे की एक और परत को जोड़ रही है. हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है क्योंकि इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है. बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और जमी हुई जमीन और पहाड़ी ढलनों के स्थिरता बदल रही है. 


हिमालय से सटे क्षेत्रों में बार-बार क्यों आती है तबाही, क्या है इसके पीछे की वजह?

ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा 

ग्लेशियर का पिघलना हिमनद जिलों के निर्माण और विस्तार में भी योगदान दे सकते हैं. जब ऐसी झील को रोकने वाली कोई प्राकृतिक बाधा पानी के दबाव, भूस्खलन या बर्फ और मलबे हटाने की वजह से विफल हो जाती है तो काफी ज्यादा मात्रा में पानी अचानक नीचे की तरफ बहने लगता है.

इस घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है. ऐसी बाढ़ निचली घाटियों में बड़े पैमाने पर विनाश की वजह बन सकती हैं. खासकर जहां बस्ती और बुनियादी ढांचे नदी के करीब बसे हैं.

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काफी ज्यादा बारिश और बादल फटना 

मौसम का बदलता मिजाज एक और बड़ी चिंता का विषय है. बादल फटने से एक छोटी अवधि के अंदर एक छोटे से क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में यह तेज बारिश एक साथ कई खतरों को जन्म दे सकती है. भूस्खलन, मलबा प्रवाह और अचानक बाढ़. नदी तेजी से बढ़ सकती हैं और अस्थिर ढलान अतिरिक्त जल भार की वजह से ढह सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः चीन ने ऐसा क्या किया हिमालय के साथ, जिसका अंजाम भुगत रहा नेपाल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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