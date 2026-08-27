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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकृति सेनन से पहले किन-किन विज्ञापनों पर हो चुका बवाल, देखें पूरी लिस्ट

कृति सेनन से पहले किन-किन विज्ञापनों पर हो चुका बवाल, देखें पूरी लिस्ट

Kriti Sanon Advertisement Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को एक विज्ञापन की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं उन सभी विज्ञापनों के बारे में जो आलोचना के केंद्र में रहे.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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  • कृति सेनन का नया विज्ञापन विवादों में घिरा।
  • तनिष्क, मान्यवर के विज्ञापनों ने परंपराओं को चुनौती दी।
  • डाबर, जोमैटो भी धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर विवादित हुए।
  • विवादों के कारण कई ब्रांडों को विज्ञापन वापस लेने पड़े।

Kriti Sanon Advertisement Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को आजकल ज्वैलरी ब्रांड GIVA के रक्षाबंधन के नए विज्ञापन को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है. इस विज्ञापन में कृति इंडो वेस्टर्न कपड़ों में नजर आती हैं और अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधती हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों को यह कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया और इसके क्रिएटिव अंदाज की आलोचना की है. हालांकि भारत में विज्ञापन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. बीते कुछ सालों में कई बड़े ब्रांड को धर्म, परंपरा, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विज्ञापनों की वजह से लोगों के गुस्से, बहिष्कार की मांग और राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा है.

तनिष्क का इंटरफेथ गोद भराई विज्ञापन 

2020 में ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें एक मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू के लिए पारंपरिक हिंदू गोद भराई के रस्म आयोजित करता हुआ दिखाया गया था. इस विज्ञापन में सांप्रदायिक सद्भाव और अलग-अलग धर्म के परिवारों के बीच रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई थी. हालांकि सोशल मीडिया पर इस कैंपेन की कड़ी आलोचना की गई. आलोचकों ने विज्ञापन पर अवास्तविक कहानी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे से जोड़ दिया. तनिष्क के बहिष्कार की मांग ने जोर पकड़ लिया. इसके बाद कंपनी ने विज्ञापन को वापस ले लिया. 


कृति सेनन से पहले किन-किन विज्ञापनों पर हो चुका बवाल, देखें पूरी लिस्ट

फैबइंडिया का जश्न-ए-रिवाज कैंपेन 

फैबइंडिया को 2021 में अपने फेस्टिवल कलेक्शन जश्न ए रिवाज को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा था. यह कैंपेन दिवाली के आसपास जारी किया गया था लेकिन कुछ आलोचकों ने हिंदू त्योहार से जुड़े कलेक्शन के लिए उर्दू वाक्यांश के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी. सोशल मीडिया यूजर्स और राजनेताओं ने इस विज्ञापन की कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद ऑनलाइन बहिष्कार की मांग उठी और अंत में फैबइंडिया ने कैंपेन को हटा दिया और इसका नाम बदलकर झिलमिल सी दिवाली कर दिया. 

मान्यवर मोहे का कन्यामान विज्ञापन

आलिया भट्ट वाले मान्यवर मोहे के 2021 के विज्ञापन में हिंदू शादी की पारंपरिक रस्म कन्यादान पर फोकस किया गया था. कैंपेन ने बेटी को एक ऐसी चीज बताने के विचार पर सवाल उठाया जिसे दान में दिया जाता है. इसके बजाय कन्यामान यानी बेटियों के सम्मान और आदर के कांसेप्ट को बढ़ावा दिया गया. 

हालांकि इस विज्ञापन का मकसद शादी के बारे में पारंपरिक  सोच को चुनौती देना था. लेकिन लोगों के एक वर्ग ने इसकी काफी आलोचना की. लोगों का यह तर्क था कि कैंपेन ने हिंदू परिवार को नकारात्मक रूप से दिखाया है. 


कृति सेनन से पहले किन-किन विज्ञापनों पर हो चुका बवाल, देखें पूरी लिस्ट

डाबर फेम का करवा चौथ विज्ञापन 

2021 में डाबर के फेम ब्लीच ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था. महिलाओं को एक दूसरे के लिए व्रत रखते हुए और पारंपरिक छलनी से एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया. 

इस कैंपेन को कई लोगों ने विज्ञापन को ज्यादा समावेशी बनाने और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश के तौर पर देखा. हालांकि इसे कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और राजनेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. 

जोमैटो का महाकाल विज्ञापन 

फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो को 2022 में अभिनेता ऋतिक रोशन वाले एक विज्ञापन को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा. कमर्शियल में रोशन ने कहा था कि उनका मन थाली खाने का है और उन्होंने महाकाल से इस आर्डर किया. उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े पुजारी ने इस पर आपत्ति जताई और इस बात का तर्क दिया कि मंदिर की प्रसाद थाली को फूड डिलीवरी एप के जरिए किसी व्यक्ति के घर पर आर्डर नहीं किया जा सकता. जैसे-जैसे विवाद बढ़ा जोमैटो ने माफी मांगी और साफ किया कि यह जिक्र मंदिर के बजाय उज्जैन में महाकाल नाम के एक रेस्टोरेंट के बारे में था. 

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का विदाई विज्ञापन 

बैंक के आमिर खान और कियारा आडवाणी वाले विज्ञापन ने 2022 में विवाद खड़ा कर दिया था. पारंपरिक विदाई समारोह जिसमें दुल्हन अपने मायके से जाती है उसे दिखाने के बजाय विज्ञापन में दूल्हे को दुल्हन के घर जाते हुए दिखाया गया ताकि वह उसके बीमार पिता की देखभाल कर सके. 

इस कैंपेन ने पारंपरिक जेंडर भूमिका को चुनौती देने की कोशिश की लेकिन आलोचकों ने इस पर पारंपरिक रीति रिवाज का अनादर करने का आरोप लगाया. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने विज्ञापन की आलोचना की. विरोध के बाद बैंक ने कैंपेन को वापस ले लिया था.

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सर्फ एक्सेल का होली विज्ञापन 

सर्फ एक्सेल के 2019 के होली विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के को अपनी साइकिल पर बिठाकर मस्जिद ले जाते हुए दिखाया गया था. ऐसा इसलिए ताकि नमाज से पहले उसके सफेद कपड़े रंगों से खराब ना हो. सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश के लिए इस विज्ञापन की काफी ज्यादा चर्चा की गई लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ वर्गों से इस आलोचना का भी सामना करना पड़ा. सर्फ एक्सेल को बॉयकॉट करने वाला हैशटैग ट्रेंड करने लगा क्योंकि आलोचकों का आरोप था कि इस कैंपेन में एक समुदाय को त्याग करते हुए दिखाया गया है. हालांकि कई दूसरे विवादित कैंपेन के उलट सर्फ एक्सेल ने अपना विज्ञापन वापस नहीं लिया.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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Kriti Sanon Advertisement Controversy Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad GIVA Controversy
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