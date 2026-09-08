क्या खास है नासा के नए टेलीस्कोप में, जिसका एक फोटो देखने में लगेंगे 5 लाख 4K टीवी

अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने के लिए अपना एक नया और बेहद शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है. इस अत्याधुनिक टेलीस्कोप का नाम है- नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप. इसे नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री नैंसी ग्रेस रोमन के सम्मान में नाम दिया गया है. जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की मां भी कहा जाता है.

यह टेलीस्कोप बाकियों से अलग कैसे?

ज्यादातर स्पेस टेलीस्कोप आसमान के बहुत छोटे हिस्से की तस्वीर एक बार में लेते हैं. रोमन टेलीस्कोप की खासियत यह है कि यह एक ही फोटो में हबल टेलीस्कोप से करीब 100 गुना बड़ी तस्वीर ले सकता है. इसका मतलब है कि जो काम हबल को करने में हजार साल लगते, वह रोमन कुछ ही सालों में कर सकता है. इसका मुख्य मकसद डार्क एनर्जी नाम की उस रहस्यमयी ताकत को समझना है, जो हमारे ब्रह्मांड को लगातार तेजी से फैला रही है.

300 मेगापिक्सल का कैमरा

रोमन टेलीस्कोप के दिल में लगा है वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट, जो अब तक अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा इन्फ्रारेड कैमरा है. इसमें 18 डिटेक्टर लगे हैं और हर डिटेक्टर करीब 1 करोड़ 68 लाख पिक्सल का है. सभी को मिलाकर यह कैमरा हर तस्वीर में 300 मेगापिक्सल की रिजॉल्यूशन देता है, जो आम स्मार्टफोन कैमरे से कई गुना ज्यादा है.

एक फोटो देखने के लिए इतने 4K टीवी क्यों चाहिए?

यहीं से एक दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर रोमन की एक तस्वीर देखने के लिए इतने सारे 4K टीवी की जरूरत क्यों पड़ती है. दरअसल एक आम 4K टीवी में करीब 83 लाख पिक्सल होते हैं, जबकि रोमन की एक तस्वीर में 30 करोड़ पिक्सल होते हैं. नासा के मुताबिक, अगर इस एक तस्वीर को उसकी असली क्वालिटी में, बिना किसी कमी के पूरा दिखाना हो, तो इसके लिए करीब 37 अलग-अलग 4K टीवी को आपस में जोड़कर एक बड़ी स्क्रीन बनानी पड़ेगी. यानी सिर्फ एक ही तस्वीर देखने के लिए इतने सारे टीवी की स्क्रीन बराबर जगह चाहिए होगी, तभी आंख उस तस्वीर की पूरी बारीकी देख पाएगी.

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रोज इतना डेटा भेजेगा टेलीस्कोप

रोमन टेलीस्कोप हर दिन करीब 1.4 टेराबाइट डेटा धरती पर भेजेगा. खास बात यह है कि रोमन का पूरा डेटा आम लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध रहेगा, यानी वैज्ञानिक ही नहीं, कोई भी आम इंसान इस डेटा को देख और इस्तेमाल कर सकेगा. अगले पांच सालों में यह टेलीस्कोप करीब एक अरब आकाशगंगाओं की तस्वीरें खींचकर ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा नक्शा तैयार करेगा.

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