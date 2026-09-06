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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजोहेरी मोला कैसे रखती हैं अपनी खूबसूरती का ख्याल? जानिए उनका सक्सेस मंत्र

जोहेरी मोला कैसे रखती हैं अपनी खूबसूरती का ख्याल? जानिए उनका सक्सेस मंत्र

मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता जोहेरी मोला ने दुनिया भर की सुंदरियों को पछाड़कर यह ताज अपने नाम किया है; जानें उनकी बेदाग खूबसूरती, फिटनेस रूटीन और मानसिक रूप से मजबूत रहने का सीक्रेट सक्सेस मंत्र.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 06 Sep 2026 08:24 PM (IST)
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डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला ने मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. वियतनाम के न्हा त्रांग शहर में हुए ग्रैंड फिनाले में जोहेरी ने 110 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह ताज जीता. पिछले साल की विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसी ने उन्हें यह ताज पहनाया. यह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 73वां संस्करण था.

मिस वर्ल्ड का ताज पहनते ही जोहेरी मोला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वह अपनी बेदाग खूबसूरती का ख्याल कैसे रखती हैं और उनकी इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे क्या राज छुपा है.

कौन हैं नई मिस वर्ल्ड जोहेरी मोला?

24 वर्षीय जोहेरी मोला केवल अपने बाहरी हुस्न के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन दिमाग और टैलेंट के लिए भी जानी जाती हैं. वह एक प्रोफेशनल मॉडल होने के साथ-साथ एक एजुकेटर, कम्युनिटी एडवोकेट और कम्युनिकेटर भी हैं. उन्होंने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है. इसके साथ ही वह यूनिविजन न्यूयॉर्क के लिए एक रिपोर्टर के रूप में भी काम करती हैं, जहां वह अपने देश की संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को दुनिया के सामने लाती हैं.

खुद की संस्था के जरिए बच्चों की मदद

जोहेरी ने वॉयसेज ऑफ टुमॉरो नाम से अपनी एक संस्था भी बनाई है, जिसकी वे संस्थापक और अध्यक्ष हैं. इस संस्था के जरिए वे जरूरतमंद बच्चों और युवाओं की पढ़ाई में मदद करती हैं. यही समाजसेवा और शिक्षा के प्रति उनका लगाव उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाता है.

खूबसूरती का राज

जोहेरी अपनी त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं. उनका मानना है कि स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है. व्यस्त शेड्यूल के बावजूद जोहेरी ताजे फलों, हरी सब्जियों और संतुलित आहार को प्राथमिकता देती हैं. वे बाहर के प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके दूरी बनाकर रखती हैं. साथ ही एक मॉडल और रिपोर्टर होने के कारण उन्हें अक्सर हैवी मेकअप में रहना पड़ता है. इसलिए वे सोने से पहले मेकअप को पूरी तरह साफ करना और त्वचा को मॉइश्चराइज करना कभी नहीं भूलतीं.

यह भी पढ़े: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां रहते हैं नीली आंखों वाले लोग, इसका कारण क्या?

यह है उनका सक्सेस मंत्र

जोहेरी का मानना है कि असली खूबसूरती अंदर से आती है, जो मेहनत, आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने से निखरती है. उन्होंने अपनी सोच जाहिर करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा तोहफा वही है जो कभी आपको खुद जरूरत थी और अब आप उसे किसी और को आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी बदलने का मौका देकर वापस लौटाते हैं. यही सोच उनके काम और जीवन जीने के तरीके में भी साफ झलकती है.

यह भी पढ़े: UN के नए मैप में अफ्रीका का साइज बड़ा, क्या सच में बढ गया इसका क्षेत्रफल?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Joheirry Mola Miss World 2026 Winner
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