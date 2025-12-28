जब अंतरिक्ष से झलकी पृथ्वी की रोशनी, ऑरोरा की तस्वीर ने सबको किया हैरान, जानें क्यों चर्चा में?

अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती होगी, यह सवाल हमेशा से लोगों की चर्चा का विषय रहा है. नीला ग्रह, काले अंतरिक्ष की गोद में चमकता हुआ, अपने भीतर अनगिनत रंग और रहस्य समेटे रहता है. जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के ऊपर से उसकी तस्वीर खींचता है, तो वह सिर्फ एक फोटो नहीं होती, बल्कि विज्ञान, प्रकृति और मानव सभ्यता का अद्भुत मेल बन जाती है.

हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से एक ऐसी ही दुर्लभ और मन को जीत लेने वाली तस्वीर शेयर की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. इस एक ही तस्वीर में पृथ्वी की झिलमिलाती ऑरोरा, सर्दियों में चमकते शहरों की रोशनी और दूर अंतरिक्ष में मौजूद एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक साथ दिखाई देती हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर विज्ञान प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

अंतरिक्ष से दिखा पृथ्वी का उत्सव

डॉन पेटिट की शेयर की गई इस तस्वीर में पृथ्वी का क्षितिज किसी उत्सव की तरह रंग-बिरंगा नजर आता है. हरे, बैंगनी और गुलाबी रंगों की लहरों में नहाई ऑरोरा आकाश में नाचती हुई दिखाई देती है. यह नजारा ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद आसमान में रंग बिखेर दिए हों.

ऑरोरा दरअसल तब बनती है जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं. इस टकराव से वायुमंडलीय गैसें चमक उठती हैं और आकाश में रोशनी की लहरें बन जाती हैं. आमतौर पर यह नजारा पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में देखा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से इसे देखना और भी अलग एक्सपीरियंस होता है.

नीचे चमकते शहर, ऊपर नाचती रोशनी

तस्वीर में सिर्फ नेचुरल सुंदरता ही नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई दुनिया भी साफ नजर आती है. पृथ्वी की सतह पर फैले शहरों की रोशनी छोटे-छोटे चमकते समूहों के रूप में दिखाई देती है. सर्दियों की लंबी रातों और साफ मौसम के कारण ये शहर और भी ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं. नीचे की ये कृत्रिम रोशनियां और ऊपर की नेचुरल ऑरोरा, दोनों मिलकर एक अनोखा सीन बनाती हैं. यह दिखाता है कि इंसान और नेचर, दोनों अपने-अपने तरीके से पृथ्वी को रोशन करते हैं.

एंड्रोमेडा आकाशगंगा की झलक

इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिखाई देती है. एंड्रोमेडा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नजदीकी सर्पिल गैलेक्सी है और यह पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. इतनी ज्यादा दूरी के बावजूद, इस तस्वीर में एंड्रोमेडा एक हल्की-सी धुंधली चमक के रूप में नजर आती है. यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम उसमें कितने छोटे से हिस्से हैं.

पहले भी दिखा चुके हैं ऐसे नजारे

डॉन पेटिट ने इस तस्वीर को मजाकिया अंदाज में सबसे बेहतरीन हॉलिडे लाइट्स कहा. यह बयान इस तस्वीर के समय और माहौल को और खास बना देता है. एक तरफ वैज्ञानिक खोज और अवलोकन, तो दूसरी तरफ उत्सव जैसा माहौल यह तस्वीर दोनों को एक साथ जोड़ देती है. ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही तस्वीर में पृथ्वी, मानव सभ्यता और दूर की गैलेक्सी एक साथ दिखाई दें. यही वजह है कि यह तस्वीर सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बेहद खास है. यह पहली बार नहीं है जब डॉन पेटिट ने ऑरोरा से जुड़ी शानदार तस्वीरें या वीडियो शेयर किए हों. इससे पहले भी उन्होंने ऑरोरा के साथ सूर्योदय की तस्वीरें और ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका के बीच ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का वीडियो पोस्ट किया है. उनकी तस्वीरें और वीडियो लोगों को अंतरिक्ष की झलक देते हैं और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाते हैं.

