एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश

एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया में एक से एक अजूबे हैं और इन्हीं में से एक हैं युगांडा के मूसा हसहया कसेरा. इनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड है. ऐसे में आइए जानते हैं इनकी अनोखी कहानी.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 07 Oct 2025 02:58 PM (IST)
दुनिया में एक से एक अजूबे हैं. इन अजूबों में शायद एक और नाम शामिल हो जाए. दरअसल, दुनिया के ज्यादातर देश बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हैं तो एक शख्स अपने देश की सरकार की हर कोशिश को नाकामयाब करके सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया. आइए इनके बारे में जानते हैं.

किस शख्स ने कर दिखाया कारनामा?  

यह कारनामा युगांडा के मूसा हसहया कसेरा ने किया है. अपने बड़े परिवार की वजह से उन्हें दुनिया का नया अजूबा भी कहा जा सकता है. मूसा ने अपनी जिंदगी में 12 शादियां रचाईं, जिनसे उनके कुल 102 बच्चे हुए हैं. ये अपने आप में बेहद यूनीक रिकॉर्ड है. 

कैसे फेल हुई युगांडा की सरकार?

मूसा हसहया कसेरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट युगांडा के मुकीजा गांव में रहते हैं. 102 बच्चों वाले मूसा के कुल 578 बच्चों के बच्चे यानी ग्रैंडकिड्स हैं. युगांडा सरकार के आबादी कंट्रोल करने वाले प्रयासों को मूसा ने नाकामयाब कर दिया है. हालांकि, मूसा अपनी इतनी बड़ी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं, लेकिन उनके लिए सभी लोगों के नाम याद रखना बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे में उन्होंने एक रजिस्टर बनाया है, जिसे वह रोजाना मेंटेन करते हैं. 

कितने साल के हैं मूसा कसेरा?

मूसा की उम्र 71 साल है. उनकी पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई थी. आमतौर पर लोग 4 सदस्यों के परिवार को पालने में पैसों की कमी से जूझते हैं, लेकिन मूसा लगातार अपने परिवार का गुजारा चला रनहे हैं. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ मूसा के सामने भोजन, पानी और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसी दिक्कतें भी आईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 102 बच्चे होने के बाद मूसा अपनी पत्नियों को कंट्रासेप्टिव पिल्स देने लगे.

मूसा की कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं लोग

मूसा के परिवार और उनके प्रति लोगों का नजरिया अलग होना लाजमी है. ऐसे में कुछ उनका मजाक बनाते हैं तो कुछ उनके बारे में जानकर बेहद हैरान होते हैं. फिलहाल, मूसा को अपने 692 सदस्यों वाले इस परिवार पर गर्व है. उनका मानना है कि अगर आपस में प्यार हो और तालमेल बैठाकर रहा जाए तो जिंदगी बेहद खूबसूरत और आसान हो जाती है.  

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Embed widget