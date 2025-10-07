एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया में एक से एक अजूबे हैं. इन अजूबों में शायद एक और नाम शामिल हो जाए. दरअसल, दुनिया के ज्यादातर देश बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हैं तो एक शख्स अपने देश की सरकार की हर कोशिश को नाकामयाब करके सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया. आइए इनके बारे में जानते हैं.

किस शख्स ने कर दिखाया कारनामा?

यह कारनामा युगांडा के मूसा हसहया कसेरा ने किया है. अपने बड़े परिवार की वजह से उन्हें दुनिया का नया अजूबा भी कहा जा सकता है. मूसा ने अपनी जिंदगी में 12 शादियां रचाईं, जिनसे उनके कुल 102 बच्चे हुए हैं. ये अपने आप में बेहद यूनीक रिकॉर्ड है.

कैसे फेल हुई युगांडा की सरकार?

मूसा हसहया कसेरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट युगांडा के मुकीजा गांव में रहते हैं. 102 बच्चों वाले मूसा के कुल 578 बच्चों के बच्चे यानी ग्रैंडकिड्स हैं. युगांडा सरकार के आबादी कंट्रोल करने वाले प्रयासों को मूसा ने नाकामयाब कर दिया है. हालांकि, मूसा अपनी इतनी बड़ी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं, लेकिन उनके लिए सभी लोगों के नाम याद रखना बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे में उन्होंने एक रजिस्टर बनाया है, जिसे वह रोजाना मेंटेन करते हैं.

कितने साल के हैं मूसा कसेरा?

मूसा की उम्र 71 साल है. उनकी पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई थी. आमतौर पर लोग 4 सदस्यों के परिवार को पालने में पैसों की कमी से जूझते हैं, लेकिन मूसा लगातार अपने परिवार का गुजारा चला रनहे हैं. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ मूसा के सामने भोजन, पानी और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसी दिक्कतें भी आईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 102 बच्चे होने के बाद मूसा अपनी पत्नियों को कंट्रासेप्टिव पिल्स देने लगे.

मूसा की कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं लोग

मूसा के परिवार और उनके प्रति लोगों का नजरिया अलग होना लाजमी है. ऐसे में कुछ उनका मजाक बनाते हैं तो कुछ उनके बारे में जानकर बेहद हैरान होते हैं. फिलहाल, मूसा को अपने 692 सदस्यों वाले इस परिवार पर गर्व है. उनका मानना है कि अगर आपस में प्यार हो और तालमेल बैठाकर रहा जाए तो जिंदगी बेहद खूबसूरत और आसान हो जाती है.

