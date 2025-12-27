हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया

बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया

Salman Khan Birthday Special: सलमान खान आज इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. लेकिन एक समय ऐसा था भी था जब उन्होंने इस फिल्म के लिए इस 1 रुपया चार्ज किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 05:43 PM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन मूवीज में काम किया. फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दम और टैलेंट से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है.

इसका नतीजा ये है कि अब भाईजान फिल्म इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने सिर्फ इस फिल्म के लिए 1 रुपए ही चार्ज किए. जानें ये दिलचस्प किस्सा

जिसे पूरे बॉलीवुड ने ठुकराया उसे भाईजान ने अपनाया
2004 में फिल्म रिलीज हुई थी 'फिर मिलेंगे'. बॉक्स ऑफिस पर इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया लेकिन इससे समाज में गहरा असर पड़ा था. बीते साल फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने एक वीडियो में इस बात का खुलासा किया था कि सलमान खान ने 'फिर मिलेंगे' के सिर्फ 1 रुपया ही चार्ज किया था.

उस जमाने में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ऐसी सोशल मैसेज वाली फिल्में करने से हिचकिचाते थे, जब पूरे बॉलीवुड ने इसे करने से इनकार कर दिया तब भाईजान ने 'फिर मिलेंगे' में हीरो की अहम भूमिका निभाई.

बिना किसी आर्क और कमर्शियल प्रॉफिट वाली इस फिल्म में काम एक भाईजान की खूब सराहना हुई. फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने कहा था कि, 'सलमान खान ने मेरी एक फिल्म के लिए 1 रुपया चार्ज किया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में वो मर जाते हैं. एड्स के टॉपिक पर पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए खासकर युवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना. मुझे एहसास हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और साथ ही हर भारतीय की धड़कन है. उस समय और आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूथ आइकन सलमान खान की हैं. '

क्या है 'फिर मिलेंगे' की कहानी
2004 में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'फिर मिलेंगे' थिएटर्स में रिलीज हुई थी. प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह के मुताबिक फिल्म को इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स ने करने से मना कर दिया. रेवती द्वारा निर्देशित 'फिर मिलेंगे' में सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और अभिषेक बच्चन को अहम किरदारों में देखा गया था.

कहानी में HIV/AIDS के बारे में दिखाया गया. फिल्म में लीड एक्टर को एड्स ही जाता और मूवी के क्लाइमैक्स में उसकी मौत हो जाती है.  5.50 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5.43 करोड़ कमाया. भले फिल्म एवरेज रही लेकिन इसने ऑडियंस के दिल में गहरी छाप छोड़ दी है.
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया

सलमान खान का वर्कफ्रंट
सलमान खान लगातार अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते दिनों उन्हें बिग बॉस 19 में देखा गया और अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर लाइमलाइट में हैं. भाईजान के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी इस फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है. उम्मीद है कि फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी.

Published at : 27 Dec 2025 05:43 PM (IST)
Salman Khan Birthday Special Phir Milenge SALMAN KHAN
Embed widget