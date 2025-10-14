हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?

सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?

Sapna Chaudhary: महिला से बदतमीजी और गाली गलौच एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और इस अपराध के अगर आरोप तय हो जाएं तो बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा हो सकता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांस सपना चौधरी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कॉन्सर्ट किया, जिसमें उनके साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है. दरअसल, 13 अक्टूबर की रात को कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के दौरान उनसे बदतमीजी हुई. इस दौरान उपद्रवियों ने शराब पीकर उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा और आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली. अब ऐसे में पुलिस इस मामले में किन धाराओं के तहत कार्रवाई करती है और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कितनी सजा मिल सकती है आइए आपको बताते हैं.

महिला से बदतमीजी और बल प्रयोग पर इस धारा के तहत हो सकती है सजा!

दरअसल, महिला से बदतमीजी और गाली गलौच एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और इस अपराध के अगर आरोप तय हो जाएं तो बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा हो सकता है. सबसे पहले पुलिस जिस धारा का इस्तेमाल कर सकती है वो है बीएनएस- 74. इस धारा के तहत महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना, जान माल की क्षति पहुंचाना और बल प्रयोग करने जैसे अपराधों की सजा दी जाती है. इस धारा के तहत जो कोई स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा और उसकी लज्जा को भंग करने का प्रयास भी अगर करेगा तो कम से कम एक वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है. हालांकि गंभीर मामलों में इसे 5 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है. ये एक गैर जमानती अपराध है और इस केस की सुनवाई लचीलापन लाने के लिए किसी भी जज से कराई जा सकती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

जान से मारने की धमकी पर लग सकती हैं ये धाराएं

आपको बता दें कि किसी को जान से मारने की धमकी देने या डर और असुरक्षा का माहौल बनाने के लिए बीएनएस की धारा 351 के तहत कार्रवाई हो सकती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धारा या फिर BNS 351(1) (2) (3) (4) लागू कब होती है और हो जाए तो सजा कितनी मिलती है. सबसे पहले फरियादी जब एफआईआर कराता है तो बीएनएस के तहत पहले धारा को एफआईआर में मेंशन किया जाता है. इसके बाद अदालत में इन धाराओं के तहत कार्यवाही चलती है जिसमें आरोपी को 7 साल तक की कैद और भारी जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: टीम में जो खिलाड़ी पानी पिलाता है, उसे कितनी मिलती है मैच फीस?

शराब पीकर उत्पात मचाने पर इन धाराओं के तहत हो सकती है सजा

नशे में धुत होकर किसी की निजी संपत्ति में घुसना और उत्पात मचाने के लिए बीएनएस की धारा  355 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. इस धारा के तहत जो कोई व्यक्ति नशे की हालत में किसी निजी संपत्ति या सार्वजनिक स्थान पर जहां जाना मना हो उत्पात मचाता है जिससे वहां रह रहे लोगों को या मौजूद लोगों को समस्या खड़ी होती है तो ऐसे आरापों में बीएनएस की धारा 355 लागू होती है. ऐसे में अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो साधारण कारावास हो सकता है जो कम से कम 24 घंटे का होता है. इसके अलावा 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Burqa Ban: स्वीडन में उठी बुर्का बैन की मांग, जानें किन देशों में है पहले से प्रतिबंध

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Sapna Choudhary GK NEWS Punishment For Misbehave
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत की आशंका
क्रिकेट
एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने फेंके 8 मेडन
एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने फेंके 8 मेडन
भोजपुरी सिनेमा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत की आशंका
क्रिकेट
एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने फेंके 8 मेडन
एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने फेंके 8 मेडन
भोजपुरी सिनेमा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
शिक्षा
क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात
क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget