यूपी की ये महिला IPS हुई बॉडी शेमिंग का शिकार, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

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Punishment For Body Shaming: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर हुई बदसलूकी ने डिजिटल दुनिया के काले चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है. मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक (SP) अपर्णा कौशिक एक अपराधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक बयान दे रही थीं. जैसे ही मिर्जापुर पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस वीडियो को साझा किया गया, वह तेजी से वायरल हो गया. हालांकि, चर्चा कार्रवाई की होने के बजाय कमेंट सेक्शन में महिला अधिकारी की शारीरिक बनावट पर केंद्रित हो गई.

देखते ही देखते लोग उनके शरीर को लेकर बेहद भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करने लगे, जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा. लेकिन क्या आपको पता है कि किसी को भी बॉडी शेम करने पर कितनी सख्त सजा है, चलिए जानें.

क्या है बॉडी शेमिंग और इसके मानसिक प्रभाव

किसी व्यक्ति की लंबाई, वजन, रंग, शरीर के आकार या बनावट का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना ही बॉडी शेमिंग कहलाता है. अपर्णा कौशिक के मामले में भी यही हुआ. जब कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक रूप से 'मोटा' या 'भद्दा' कहता है, तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार होता है.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तरह के अपमान से पीड़ित व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का शिकार हो सकता है. एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला अधिकारी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक के मनोबल को गिराने की कोशिश भी है.

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भारत में बॉडी शेमिंग को लेकर क्या कहता है कानून?

हैरानी की बात यह है कि भारतीय संविधान या कानून की किताबों में बॉडी शेमिंग के नाम से कोई अलग या विशेष कानून फिलहाल मौजूद नहीं है. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी को उसकी बनावट को लेकर अपमानित कर सकते हैं और बच निकलेंगे. भारत में बॉडी शेमिंग के मामलों को मुख्य रूप से मानहानि के दायरे में रखा जाता है.

यदि कोई व्यक्ति किसी की शारीरिक बनावट पर ऐसी टिप्पणी करता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो पीड़ित व्यक्ति कानूनी रास्ता अपना सकता है. कानून की नजर में हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी की बनावट का मजाक उड़ाना इस अधिकार का उल्लंघन है.

भारतीय न्याय संहिता और सजा के कड़े प्रावधान

मिर्जापुर की घटना जैसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं सक्रिय हो जाती हैं. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस पर मानहानि के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. बीएनस की धारा 500 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई है, तो आईटी एक्ट की धाराएं भी लागू होती हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसती हैं.

महिला सम्मान और लोक सेवक की सुरक्षा

आईपीएस अपर्णा कौशिक के मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि वे एक महिला अधिकारी हैं. भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई हैं. यदि कोई पुरुष किसी महिला की बनावट पर अश्लील या अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो यह महिला की लज्जा भंग करने या उसे अपमानित करने की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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