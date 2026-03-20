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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPunishment For Body Shaming: यूपी की ये महिला IPS हुई बॉडी शेमिंग का शिकार, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

Punishment For Body Shaming: यूपी की ये महिला IPS हुई बॉडी शेमिंग का शिकार, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

Punishment For Body Shaming: मिर्जापुर की एसपी अपर्णा कौशिक सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं. आइए जानें कि भारत में बॉडी शेमिंग को लेकर क्या कानून है और इस पर कितनी सख्त सजा है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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Punishment For Body Shaming: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर हुई बदसलूकी ने डिजिटल दुनिया के काले चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है. मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक (SP) अपर्णा कौशिक एक अपराधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक बयान दे रही थीं. जैसे ही मिर्जापुर पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस वीडियो को साझा किया गया, वह तेजी से वायरल हो गया. हालांकि, चर्चा कार्रवाई की होने के बजाय कमेंट सेक्शन में महिला अधिकारी की शारीरिक बनावट पर केंद्रित हो गई. 

देखते ही देखते लोग उनके शरीर को लेकर बेहद भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करने लगे, जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा. लेकिन क्या आपको पता है कि किसी को भी बॉडी शेम करने पर कितनी सख्त सजा है, चलिए जानें.

क्या है बॉडी शेमिंग और इसके मानसिक प्रभाव

किसी व्यक्ति की लंबाई, वजन, रंग, शरीर के आकार या बनावट का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना ही बॉडी शेमिंग कहलाता है. अपर्णा कौशिक के मामले में भी यही हुआ. जब कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक रूप से 'मोटा' या 'भद्दा' कहता है, तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार होता है. 

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तरह के अपमान से पीड़ित व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का शिकार हो सकता है. एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला अधिकारी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक के मनोबल को गिराने की कोशिश भी है.

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भारत में बॉडी शेमिंग को लेकर क्या कहता है कानून?

हैरानी की बात यह है कि भारतीय संविधान या कानून की किताबों में बॉडी शेमिंग के नाम से कोई अलग या विशेष कानून फिलहाल मौजूद नहीं है. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी को उसकी बनावट को लेकर अपमानित कर सकते हैं और बच निकलेंगे. भारत में बॉडी शेमिंग के मामलों को मुख्य रूप से मानहानि के दायरे में रखा जाता है. 

यदि कोई व्यक्ति किसी की शारीरिक बनावट पर ऐसी टिप्पणी करता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो पीड़ित व्यक्ति कानूनी रास्ता अपना सकता है. कानून की नजर में हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी की बनावट का मजाक उड़ाना इस अधिकार का उल्लंघन है.

भारतीय न्याय संहिता और सजा के कड़े प्रावधान

मिर्जापुर की घटना जैसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं सक्रिय हो जाती हैं. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस पर मानहानि के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. बीएनस की धारा 500 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई है, तो आईटी एक्ट की धाराएं भी लागू होती हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसती हैं.

महिला सम्मान और लोक सेवक की सुरक्षा

आईपीएस अपर्णा कौशिक के मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि वे एक महिला अधिकारी हैं. भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई हैं. यदि कोई पुरुष किसी महिला की बनावट पर अश्लील या अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो यह महिला की लज्जा भंग करने या उसे अपमानित करने की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Body Shaming IPS Aparna Kaushik IPS Body Shaming Punishment For Body Shaming
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