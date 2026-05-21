हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विजय की सरकार को शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. विजय की सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं. आइए जानते हैं क्या होता है इस शब्द का मतलब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 May 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तमिलनाडु में हॉर्स ट्रेडिंग की सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी।
  • याचिका में जांच पूरी होने तक राष्ट्रपति शासन की भी मांग की गई।
  • हॉर्स ट्रेडिंग शब्द जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त या सौदेबाजी को दर्शाता है।
  • यह मुहावरा 19वीं सदी के अमेरिका में घोड़ों के बाजार से आया।
  • मार्क ट्वेन की रचनाओं से हॉर्स ट्रेडिंग मुहावरा लोकप्रिय हुआ।

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीतिक एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में आ चुकी है.  विधानसभा चुनावों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप सामने आए हैं. भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कथित तौर पर यह मांग की गई है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त की सीबीआई जांच कराई जाए. इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए. इस बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच आइए जानते हैं कि राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है?

राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मतलब? 

आज राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर विधायकों या फिर सांसदों जैसे जनप्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक समर्थन की कथित खरीद फरोख्त या फिर सौदेबाजी को बताने के लिए किया जाता है. यह मुहावरा आमतौर पर उन स्थितियों को दर्शाता है जब राजनीतिक दल विपक्षी या फिर निर्दलीय विधायकों को पाला बदलने के लिए मनाकर बहुमत हासिल करने की कोशिश करते हैं. इन कोशिशें को अक्सर समर्थन के बदले पैसे, मंत्री पद, राजनीतिक लाभ या फिर दूसरे प्रकार के निजी फायदे देने के आरोपों से जोड़ा जाता है. यह शब्द आमतौर पर पर्दे के पीछे होने वाले राजनीतिक सौदे, गुप्त बातचीत, दलबदल और सत्ता हासिल करने के लिए बनाए गए विवादास्पद गठबंधनों से जुड़ा होता है ना कि वैचारिक सिद्धांतों का पालन करने से.

कहां से आया यह शब्द? 

यह शब्द असल में राजनीति से आया ही नहीं. इसकी जड़ 19वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है. लगभग 1820 के दशक में इस शब्द का इस्तेमाल शाब्दिक अर्थ में घोड़े के बाजारों में होने वाली सौदेबाजी का वर्णन करने के लिए किया जाता था. वहां व्यापारी अक्सर काफी चालाक सौदागरों के रूप में जाने जाते थे. 

उस समय घोड़ों के व्यापारिक कीमतों पर काफी सावधानी से मोलभाव करते थे और बेहतर सौदे पक्के करने के लिए जानवरों के दोष या फिर उनकी खराब हालत को छिपा लेते थे. इसी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग धीरे-धीरे चालक सौदेबाजी की युक्तियों और कड़े मोलभाव से जुड़ गया.

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?

कैसे बना यह मुहावरा लोकप्रिय?

इस मुहावरे को मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की रचनाओं के जरिए से और ज्यादा लोकप्रिय किया गया.‌ 1893 में उन्होंने अपनी लघुकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइजैक एलन में इस शब्द का इस्तेमाल किया. अपनी कहानी के जरिए से उन्होंने ऐसे चालक ग्रामीण व्यापारियों के बारे में बताया जो अपनी तीखी बातचीत और सौदेबाजी करने में सक्षम थे. वक्त के साथ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस मुहावरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद दरवाजे के पीछे होने वाली राजनीतिक बातचीत को बताने के लिए शुरू कर दिया. 

यह शब्द राजनीति में कैसे आया? 

19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत तक कई लोकतंत्रों में राजनीतिक व्यवस्थाएं तेजी से पार्टियों पर आधारित होती जा रही थीं. पत्रकारों ने देखा कि कई राजनीतिक बातचीत पारंपरिक घोड़े के बाजार में होने वाले मोल-भाव की तरह होती थी. 1950 के दशक तक यह मुहावरा राजनीति शब्दावली में अपनी जगह मजबूत कर चुका था और चुनाव, गठबंधन बनाने या फिर विश्वास मत के दौरान सांसदों को प्रभावित करने की विवादित कोशिशों को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा.

यह भी पढ़ेंः क्या FD पर अलग-अलग ब्याज दर रख सकती हैं अलग-अलग बैंक, जानें क्या हैं RBI के नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Horse Trading Tamil Nadu Politics SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
तमिलनाडु में विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' की आहट! जानें क्या होता है इसका मतलब और कहां से आया यह शब्द?
जनरल नॉलेज
Vande Mataram: पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?
पश्चिम बंगाल के मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य, क्या यूपी में भी है ऐसा नियम?
जनरल नॉलेज
Jahangir Khan Falta By Election: फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?
फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?
जनरल नॉलेज
एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां इंसानों के साथ रहते हैं कोबरा, क्यों कहा जाता है इसे नागों का गांव?
एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां इंसानों के साथ रहते हैं कोबरा, क्यों कहा जाता है इसे नागों का गांव?
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget