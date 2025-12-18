हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VB- G RAM G में क्या है VB का मतलब? 99 पर्सेंट लोगों को नहीं है इसकी जानकारी

VB- G RAM G में क्या है VB का मतलब? 99 पर्सेंट लोगों को नहीं है इसकी जानकारी

MGNREGA में ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम देने की कानूनी गारंटी दी गई थी.यह योजना खासकर तब मदद करती थी जब गांवों में काम की कमी हो, अब इसके नाम में बदलाव किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 18 Dec 2025 06:52 PM (IST)
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. खासकर गरीब और खेती-किसानी पर निर्भर परिवारों के लिए काम की उपलब्धता जीवन और आजीविका से जुड़ा मुद्दा होती है. पिछले 18 सालों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इस चुनौती का एक महत्वपूर्ण समाधान रहा है.

MGNREGA ने ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम देने की कानूनी गारंटी दी थी. यह योजना खासकर तब मदद करती थी जब गांवों में काम की कमी हो. इसके तहत पंचायतें कामों को लागू करती थीं, जैसे सड़क बनाना, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना आदि. हालांकि, अब सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है. MGNREGA जैसी रोजगार योजना का नाम बदलकर VB-G RAM G किया गया है. 

VB-G RAM G का पूरा नाम और मतलब

VB-G RAM G का पूरा नाम Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission, Gramin है. VB- G RAM G में VB का मतलब 'विकसित भारत' है और G RAM G का मतलब रोजगार और आजीविका मिशन यानी ग्रामीण है. सरकार ने इस नए नाम का चयन किया है ताकि योजना के उद्देश्य को साफ किया जा सके. इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ग्रामीण विकास के साथ जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. हालांकि बहुत कम लोगों को अब तक यह पता है कि VB का मतलब विकसित भारत है. इसलिए आम जनता में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. 

MGNREGA से VB-G RAM G तक का सफर

MGNREGA की शुरुआत 2005 में हुई थी, तब इसे NREGA कहा जाता था. 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया. इस योजना में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का काम मिलता था. अब VB-G RAM G में साल में 125 दिन का काम देने की गारंटी दी जाएगी यानी ग्रामीणों को साल में 25 दिन ज्यादा काम मिलेगा. 

VB-G RAM G क्यों खास है

यह योजना न सिर्फ रोजगार बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा बुनियादी ढांचा और आजीविका सुनिश्चित करेगी. पुराने MGNREGA की तुलना में काम के दिन बढ़ गए हैं और भुगतान में पारदर्शिता आई है. डिजिटल निगरानी से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होगा. यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ने में मदद करेगी.
 
VB-G RAM G में मुख्य बदलाव और फायदे

1. काम की संख्या बढ़ी - MGNREGA में सालाना 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा.

2. साप्ताहिक वेतन और जल्दी भुगतान - मजदूरों को अब साप्ताहिक भुगतान का विकल्प मिलेगा. अगर काम 15 दिन में उपलब्ध नहीं होता, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. ॉ

3. काम का प्रकार - नए बिल में काम चार मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है. जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े ढांचे और आपदा-रोधी ढांचे शामिल हैं. 

4. डिजिटल निगरानी - योजना के सभी काम डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर होंगे. इसका मतलब है कि काम की निगरानी ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी. 

6. कृषि मौसम में छूट - कृषि के पीक सीजन (60 दिन) में मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ताकि खेती प्रभावित न हो. साथ ही डिजिटल एमआईएस, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के जरिए योजना पूरी तरह पारदर्शी रहेगी. 

6. कृषि मौसम में छूट - कृषि के पीक सीजन (60 दिन) में मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ताकि खेती प्रभावित न हो. साथ ही डिजिटल एमआईएस, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के जरिए योजना पूरी तरह पारदर्शी रहेगी. 

7. शिकायत निवारण - प्रत्येक जिले में लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त होगा जो मजदूरों की शिकायतों का  समाधान करेगा. 

8. अनुमानित खर्च - इस योजना पर अनुमानित सालाना खर्च 1.51 लाख करोड़ होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग 95,692 करोड़ होगा.

Published at : 18 Dec 2025 06:52 PM (IST)
