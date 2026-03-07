हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMumbai Underworld: इस डॉन ने पुलिस से मांगा था बकरे का खून, सिर्फ गैर-हिंदुओं को बनाता था निशाना

Mumbai Underworld: इस डॉन ने पुलिस से मांगा था बकरे का खून, सिर्फ गैर-हिंदुओं को बनाता था निशाना

Mumbai Underworld: मुंबई में एक ऐसा डॉन था जिसके नाम से बड़े-बड़े क्रिमिनल भी कांपते थे. आइए जानते हैं कौन था वह डॉन और क्या वह सच में पीता था बकरे का खून.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Mar 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

Mumbai Underworld: मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने कई बदनाम गैंगस्टर देखे हैं. लेकिन बग्गा रेड्डी की कहानी सबसे अनोखी और विवादित है. बग्गा रेड्डी को अजीज रेड्डी के नाम से भी जाना जाता था. अपनी हिंसक इमेज और अजीब बर्ताव के लिए जाने जाने वाला बग्गा रेड्डी 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े सबसे खतरनाक शूटरों में से एक माना जाता था. उसकी जिंदगी में क्राइम, साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, कम्युनल हिंसा और एक बड़ा पर्सनल बदलाव शामिल था. उसकी कहानी भारत के अंडरवर्ल्ड इतिहास के सबसे अजीब चैप्टर में से एक थी. 

बकरे के खून की अजीब मांग 

बग्गा रेड्डी से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई. पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उसके क्राइम और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की. हालांकि रेड्डी ने कथित तौर पर पहले सहयोग करने से इनकार कर दिया. पुलिस के मुताबिक उसने एक अजीब शर्त रखी है. उसने कहा कि वह सब कुछ तभी बताएगा जब उसे बकरे का ताजा खून पीने को दिया जाएगा. पूछताछ जारी रखने के लिए अधिकारियों ने कथित तौर पर पास के एक बूचड़खाने से बकरे के खून का इंतजाम किया. उसे पीने के बाद उसने कथित तौर पर अपनी आपराधिक गतिविधियों और अंडरवर्ल्ड में अपने कनेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया.

गैर हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप

अपराधी के तौर पर अपने समय के दौरान बग्गा रेड्डी ने घटनाओं के दौरान हिंदू पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए नाम कमाया. 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के बारे में चर्चाओं के दौरान उसका नाम अक्सर सामने आता था. 1990 और 1992-93 के मुंबई सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई घटनाओं से उसे जोड़ा गया. यहां उस पर हिंसक हमले में शामिल होने के आरोप लगाए गए.

एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल 

  जिस पुलिस अधिकारी ने उससे पूछताछ की उन्होंने बाद में दावा किया कि उसके व्यवहार से गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पता चलता है. रिपोर्ट के मुताबिक उसकी काफी अजीब और परेशान करने वाली आदतें थी. वह कभी-कभी हिंसक काम करने के बाद चावल में मिला खून पीता था. 

मुंबई अंडरवर्ल्ड में बढ़त

बग्गा रेड्डी आखिरकार बदनाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गैंग से जुड़ गया. गैंग के अंदर उसने कथित तौर पर एक भरोसेमंद शूटर के तौर पर काम किया और बाद में सिंगापुर, बैंकॉक और इंडोनेशिया जैसी जगह पर साउथ ईस्ट एशिया में ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों के सौदों से जुड़े ऑपरेशंस को संभालने लगा.

पुलिस एनकाउंटर में मौत 

बग्गा रेड्डी का क्रिमिनल कैरियर आखिरकार 2008 में खत्म हुआ. हैदराबाद पुलिस ने टास्क फोर्स के एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान जुबली हिल्स इलाके में उसे ट्रैक किया. पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अधिकारियों ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने कथित तौर पर गोली चला दी. इसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें वह एनकाउंटर में मारा गया.

यह भी पढ़ें: कौन हैं 4 मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले कुर्द, जानें ईरान के लिए कैसे बन सकते हैं काल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Chhota Rajan Gang Mumbai Underworld Baga Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Mumbai Underworld: इस डॉन ने पुलिस से मांगा था बकरे का खून, सिर्फ गैर-हिंदुओं को बनाता था निशाना
इस डॉन ने पुलिस से मांगा था बकरे का खून, सिर्फ गैर-हिंदुओं को बनाता था निशाना
जनरल नॉलेज
LPG Cylinder Price: क्या भारत में वाकई होने वाली है रसोई गैस की किल्लत, जानें इससे कैसे निपटेगी सरकार?
क्या भारत में वाकई होने वाली है रसोई गैस की किल्लत, जानें इससे कैसे निपटेगी सरकार?
जनरल नॉलेज
Women's Day 2026: दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Women's Day 2026: दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
दुनिया के किन देशों में नहीं मनाया जाता विमेंस डे, आयोजन करने पर मिलती है सजा?
ट्रेंडिंग
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
जन शताब्दी में महिला ने दिखाई दबंगई, टिकट लिया नहीं और TTE पर लगा दिया आरोप, फोटोज वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget