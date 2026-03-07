इस डॉन ने पुलिस से मांगा था बकरे का खून, सिर्फ गैर-हिंदुओं को बनाता था निशाना

Mumbai Underworld: मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने कई बदनाम गैंगस्टर देखे हैं. लेकिन बग्गा रेड्डी की कहानी सबसे अनोखी और विवादित है. बग्गा रेड्डी को अजीज रेड्डी के नाम से भी जाना जाता था. अपनी हिंसक इमेज और अजीब बर्ताव के लिए जाने जाने वाला बग्गा रेड्डी 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े सबसे खतरनाक शूटरों में से एक माना जाता था. उसकी जिंदगी में क्राइम, साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, कम्युनल हिंसा और एक बड़ा पर्सनल बदलाव शामिल था. उसकी कहानी भारत के अंडरवर्ल्ड इतिहास के सबसे अजीब चैप्टर में से एक थी.

बकरे के खून की अजीब मांग

बग्गा रेड्डी से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई. पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उसके क्राइम और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की. हालांकि रेड्डी ने कथित तौर पर पहले सहयोग करने से इनकार कर दिया. पुलिस के मुताबिक उसने एक अजीब शर्त रखी है. उसने कहा कि वह सब कुछ तभी बताएगा जब उसे बकरे का ताजा खून पीने को दिया जाएगा. पूछताछ जारी रखने के लिए अधिकारियों ने कथित तौर पर पास के एक बूचड़खाने से बकरे के खून का इंतजाम किया. उसे पीने के बाद उसने कथित तौर पर अपनी आपराधिक गतिविधियों और अंडरवर्ल्ड में अपने कनेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया.

गैर हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप

अपराधी के तौर पर अपने समय के दौरान बग्गा रेड्डी ने घटनाओं के दौरान हिंदू पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए नाम कमाया. 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के बारे में चर्चाओं के दौरान उसका नाम अक्सर सामने आता था. 1990 और 1992-93 के मुंबई सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई घटनाओं से उसे जोड़ा गया. यहां उस पर हिंसक हमले में शामिल होने के आरोप लगाए गए.

एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल

जिस पुलिस अधिकारी ने उससे पूछताछ की उन्होंने बाद में दावा किया कि उसके व्यवहार से गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पता चलता है. रिपोर्ट के मुताबिक उसकी काफी अजीब और परेशान करने वाली आदतें थी. वह कभी-कभी हिंसक काम करने के बाद चावल में मिला खून पीता था.

मुंबई अंडरवर्ल्ड में बढ़त

बग्गा रेड्डी आखिरकार बदनाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गैंग से जुड़ गया. गैंग के अंदर उसने कथित तौर पर एक भरोसेमंद शूटर के तौर पर काम किया और बाद में सिंगापुर, बैंकॉक और इंडोनेशिया जैसी जगह पर साउथ ईस्ट एशिया में ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों के सौदों से जुड़े ऑपरेशंस को संभालने लगा.

पुलिस एनकाउंटर में मौत

बग्गा रेड्डी का क्रिमिनल कैरियर आखिरकार 2008 में खत्म हुआ. हैदराबाद पुलिस ने टास्क फोर्स के एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान जुबली हिल्स इलाके में उसे ट्रैक किया. पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अधिकारियों ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने कथित तौर पर गोली चला दी. इसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें वह एनकाउंटर में मारा गया.

