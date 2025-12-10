हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Motherhood Age In Japan: किस उम्र में शादी कर लेती हैं जापान की लड़कियां, जानें किस उम्र में बन जाती हैं मां?

Motherhood Age In Japan: किस उम्र में शादी कर लेती हैं जापान की लड़कियां, जानें किस उम्र में बन जाती हैं मां?

First-Time Mothers In Japan: जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां जनसंख्या तेजी से कम हो रही है. चलिए आपको बताते हैं कि जापान में लड़कियां पहले बच्चे को जन्म कब देती हैं?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Average Age Of First Birth In Japan: जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां जनसंख्या तेजी से कम हो रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जापान में अलग-अलग कारणों से लड़कियां या तो बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं या फिर देरी से मां बनने का फैसला कर रही हैं.  साल 2023 में जापान के एक सरकारी रिपोर्ट ने इस संकट को पहले से भी ज्यादा गंभीर बताया था. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च (आईपीएसएस) ने अपनी रिपोर्ट, जो अगस्त 2023 में पब्लिश हुआ था, उसमें कहा था कि 2005 में जन्मी जापानी लड़कियों में से करीब एक-तिहाई भविष्य में कभी मां नहीं बन पाएंगी. 

IPSS के अनुमान के मुताबिक, लगभग 33.4 प्रतिश महिलाएं बच्चा नहीं जन्म देंगी. हालांकि यह भी कहा गया था कि सबसे बेहतर स्थिति में यह आंकड़ा 24.6 प्रतिशत और सबसे खराब स्थिति में 42 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.  जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने जून में कहा था कि वे जनसंख्या संकट से निपटने के लिए बड़े उठाएंगे, जिनमें तीन या उससे अधिक बच्चों वाले परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता देना शामिल था. 

जापान लड़कियां किस उम्र में शादी करती हैं?

रिपोर्ट बताती है कि जापान में लोग पहले की तुलना में काफी देर से शादी कर रहे हैं. आईपीएसएस की डायरेक्टर मिहो इवासावा के अनुसार, यह देरी जन्मदर पर सीधा असर डाल रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक  2020 में जापानी महिलाएं पहली बार शादी औसतन 29.4 साल की उम्र में करती हैं.  अगर हम इसको पुराने आंकड़ों से तुलना करके देखें, तो 1985 की तुलना में यह लगभग 4 साल ज्यादा है.  इवासावा कहती हैं कि 30 साल तक की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं के यहां ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक बच्चा होता है और कई बार उम्र बढ़ने के कारण महिलाएं मां नहीं बन पातीं. 

कब बनती हैं मां?

अब आते हैं इस सवाल पर कि जापान कि लड़कियां कब मां बन रही हैं, देर से शादी का असर मां बनने की उम्र पर सीधे पड़ता है. जापान में शादी में देरी का मतलब है बच्चा पैदा करने की उम्र पीछे चला जाना. कई बार कोशिश में देरी होने से गर्भधारण की संभावना कम होती जाती है. इसलिए 2005 में जन्मी लड़कियों के लिए ‘चाइल्डलेस’ होने का अनुमान इतना बड़ा आया है. अगर पहले बच्चे के जन्म की बात करें, तो nippon की रिपोर्ट के अनुसार, जापान में 2011 से पहली बार मां बनने की उम्र लगातार 30 साल से ऊपर बनी हुई है, जब यह पहली बार 30.1 हुई थी. वहीं,  2015 से 2019 के बीच यह औसत 30.7 पर स्थिर रहा, जो 1985 के मुकाबले करीब चार साल ज्यादा है.

लोग कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं?

आईपीएसएस और अन्य संस्थानों के मुताबिक, शादी देर से होने के साथ-साथ आर्थिक कारण भी बड़ी वजह हैं. महंगाई बढ़ने से बच्चों का खर्च आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है. ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी भी इसका एक कारण है, क्योंकि निजी विश्वविद्यालयों की फीस 1975 से 2021 के बीच 5 गुना बढ़ी और सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस 19 गुना बढ़ी है. आईपीएसएस के एक अनुमान के अनुसार,  2020 में जापान की आबादी की आबादी 126.15 मिलियन थी, जो  2070 तक अनुमानित आबादी 87 मिलियन हो जाएगी. यानी जापान अगले दशकों में दुनिया की सबसे तेजी से घटती आबादी वाले देशों में शामिल हो सकता है. 

Published at : 10 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Japan Marriage Age Average Marriage Age In Japan Motherhood Age In Japan
