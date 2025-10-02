गांधी जी की जिंदगी में आई थीं ये 3 महिलाएं, जानें तीनों से कैसे थे उनके संबंध?

भारत में हर साल 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के जन्मदिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर कायम रहने वाले महात्मा गांधी हमेशा ही सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं. गांधी जी के जीवन में ऐसे कई लोग आए, जिन्होंने उन्हें गांधी से महात्मा गांधी बनने तक के सफर में सहयोग किया. उनके साथ खड़े रहे और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उनका साथ दिया. ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में तीन महिलाएं आई थीं. आइए उन तीनों के बारे में जानते हैं.

कौन थीं गांधी की सहयोगी?

अगर महिलाओं के बारे में गांधी जी के विचारों की बात की जाए तो वह महिलाओं के प्रति काफी संवेदना रखते थे. इसके चलते उनके जीवन में आई सभी महिलाओं से उनके संबंध काफी अच्छे रहे. गांधी जी के जीवन में कई महिला सहयोगी जैसे आभाबेन, मीराबेन, कस्तूरबा, सुशीला नायर, अमृतकौर आदि रहीं. हालांकि, गांधी जी के जीवन में मीराबेन बनी मैडलिन, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी का महत्व काफी ज्यादा था.

मैडलिन क्यों बनीं मीराबेन?

मैडलिन स्लेड 1892 में इंग्लैंड के एक अच्छे परिवार में जन्मी थीं. साल 1923 में इन ब्रिटिश मेम की मुलाकात गांधीजी की बायोग्राफी लिखने वाले फ्रांसीसी लेखक से हुई, जिन्होंने उन्हें गांधी जी के बारे में बताया. महात्मा गांधी के बारे सुनकर मैडलिन उनसे इतनी इंप्रेस हुईं कि उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गईं. उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी के आश्रम में रहकर उनकी सहयोगी के रूप में बिताने की ठान ली और 1925 में अहमदाबाद पहुंच गईं. गांधी जी को देखते ही मैडलिन उनके सामने झुककर बैठ गईं, जिसके बाद गांधी ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम मेरी बेटी हो और तभी से दोनों में पिता पुत्री का संबंध बन गया. गांधी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया. बाद में इन्हीं मीराबेन ने आजादी की लड़ाई में बापू का सहयोग भी किया.

गांधीजी और सरोजिनी नायडू की दोस्ती

गांधीजी के जीवन में कई दोस्त जैसे नेहरू, पटेल आदि बने, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन यह बात बेहद कम लोग जानते हैं कि सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी की काफी अच्छी मित्र थीं. दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर एक-दूसरे के हिसाब से बिल्कुल सही था. इंग्लैंड में गांधीजी से मिली सरोजिनी ने उन्हें पहली बार देखने पर बेहद अनोखा इंसान पाया था और उन पर हंसने लगी थीं. इस पर गांधी जी भी मुस्कुरा दिए थे और इसी तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई. इसके बाद सरोजिनी नायडू ने महात्मा का नाम मिकी माउस रख दिया था और गांधीजी उन्हें प्यार से डियर बुलबुल या डियर मीराबाई कहकर बुलाते थे. इसके बाद तकरीबन अगले 30 साल तक दोनों एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में साथ रहे.

पत्नी कस्तूरबा से कैसे थे संबंध?

गांधीजी के जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का बेहद अहम योगदान था. वह उनकी जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में ऐसी पहली महिला थीं, जिन्होंने शुरुआत से उनका साथ निभाया. गांधीजी का विवाह काफी छोटी उम्र में हो गया था, जिसके बाद वह विदेश पढ़ने चले गए. कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के हर आंदोलन में उनका सहयोग किया और हर मोड़ पर उनके साथ डटकर खड़ी रहीं. इतना ही नहीं गांधी के विचारों को महिलाओं तक पहुंचाने और महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने की अपील भी उन्होंने ही की थी, जिस कारण आंदोलन सफल हो पाए.

इसे भी पढ़ें: मौत से पहले गांधी जी ने जिन्ना से मांगी थी यह चीज, पाकिस्तानी गवर्नर-जनरल ने तुरंत भर दी थी हामी