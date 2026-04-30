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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?

दिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?

दिल्ली की गर्मी दुबई से ज्यादा होने का मुख्य कारण थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं हैं. दुबई में समुद्री हवाएं तापमान को नियंत्रित रखती हैं, जबकि दिल्ली में कंक्रीट के विस्तार है.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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  • समुद्र की कमी व हवा की दिशा दिल्ली को झुलसाती है.

गर्मियों की शुरुआत होते ही दिल्ली का पारा आसमान छूने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के बीच बसे दुबई जैसे शहर से भी ज्यादा तपिश दिल्ली में क्यों महसूस होती है? अक्सर हमें लगता है कि खाड़ी देश दुनिया में सबसे गर्म होंगे, लेकिन भौगोलिक बनावट और बदलती जलवायु ने दिल्ली को एक हीट चैंबर में तब्दील कर दिया है. दुबई में समुद्र की मौजूदगी और दिल्ली की सूखी भौगोलिक स्थिति के बीच का यह अंतर ही असल में दिल्लीवालों की मुश्किल बढ़ा रहा है, जिसे समझना बेहद जरूरी है.

दुबई और दिल्ली का भौगोलिक अंतर

दुबई और दिल्ली के तापमान की तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क उनकी लोकेशन का है. दुबई फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है. समुद्र के किनारे होने की वजह से वहां चलने वाली समुद्री हवाएं दिन के समय गर्मी को काफी हद तक नियंत्रित कर लेती हैं. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भारत के उत्तर-मध्य हिस्से में स्थित एक लैंडलॉक्ड शहर है. दिल्ली के पास कोई बड़ा जल निकाय या समुद्र नहीं है जो गर्मी को सोख सके, जिसके कारण यहां की तपिश सीधे तौर पर शरीर को झुलसाती है.

थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं का हमला

दिल्ली की गर्मी को और ज्यादा जानलेवा बनाने में थार रेगिस्तान की बड़ी भूमिका है. अप्रैल और मई के महीनों में राजस्थान के रेगिस्तान से उठने वाली सूखी और बेहद गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, सीधे दिल्ली की ओर रुख करती हैं. दिल्ली और रेगिस्तान के बीच कोई प्राकृतिक बाधा या पहाड़ नहीं है, इसलिए ये गर्म हवाएं बिना किसी रुकावट के शहर का तापमान बढ़ा देती हैं. इसके विपरीत, दुबई में भले ही चारों तरफ रेत हो, लेकिन समुद्री नमी उन हवाओं की खुश्की को कम कर देती है.

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दुबई में अप्रैल का सुहाना मौसम

आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल के महीने में दुबई का अधिकतम तापमान आमतौर पर 34 डिग्री के आसपास रहता है. वहां मध्यम गति से चलने वाली हवाएं और नमी का बढ़ता स्तर गर्मी को बर्दाश्त करने लायक बनाए रखता है. दुबई में इस समय मौसम बदलने की प्रक्रिया में होता है, लेकिन वह दिल्ली की तरह तंदूर नहीं बनता. दिल्ली में इसी दौरान पारा 40 डिग्री को पार करने लगता है, जिससे दिल्ली का वातावरण दुबई के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

अर्बन हीट आइलैंड का खतरनाक असर

दिल्ली का एक बड़ा दुश्मन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी है. दिल्ली में कंक्रीट के जंगल, डामर की सड़कें और इमारतों का जाल बिछा हुआ है. ये चीजें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती हैं और रात के समय इसे वापस वातावरण में छोड़ती हैं. इस वजह से दिल्ली में रातें भी ठंडी नहीं हो पातीं. दुबई ने अपनी शहरी योजना में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन दिल्ली की घनी आबादी और कम हरियाली इस हीट स्ट्रेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है.

समुद्र का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम

दुबई के पास मौजूद समुद्र एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है. समुद्र का पानी जमीन के मुकाबले धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय इलाकों में तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है. दिल्ली इंडो-गंगेटिक मैदान पर स्थित है, जहां जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है. यहां हवा में नमी कम होने की वजह से धूप की तेजी सीधे त्वचा को प्रभावित करती है. जब तक दिल्ली में मानसूनी हवाएं नहीं पहुंचतीं, तब तक यहां का मौसम दुबई की तुलना में कहीं ज्यादा शुष्क और गर्म बना रहता है.

हवा की दिशा और स्थानीय कारक

हवाओं का रुख दिल्ली की किस्मत तय करता है. जब उत्तर-पश्चिम से हवाएं चलती हैं, तो वे अपने साथ भीषण गर्मी लाती हैं. दिल्ली में प्रदूषण के कण भी सूरज की गर्मी को वायुमंडल में ही रोक लेते हैं, जिससे एक गर्म कंबल जैसा असर पैदा होता है. दुबई में रेत के तूफान जरूर आते हैं, लेकिन वहां का खुला समुद्री मोर्चा गर्मी को जमा होने से रोकता है. यही वजह है कि रेगिस्तानी मुल्क होने के बावजूद दुबई, दिल्ली के मुकाबले फिलहाल ज्यादा राहत भरा महसूस हो रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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Delhi Hotter Than Dubai Delhi Vs Dubai Temperature Why Is Delhi So Dry
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