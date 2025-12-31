Long Weekend Full List 2026: 2026 के लिए अल्टीमेट हॉलीडे प्लान, देखें जनवरी से दिसंबर तक छुट्टियों और वीकेंड्स की पूरी लिस्ट
Long Weekend Full List 2026: 2026 में छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड का सही समय जानकर आप अपने ट्रैवल और फैमिली टाइम की योजना पहले से बना सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.
Long Weekend Full List 2026: नया साल आते ही हर किसी के मन में सवाल उठता है कि इस साल छुट्टियों की प्लानिंग कैसे करें? 2026 में सरकारी और त्योहारों की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर तैयार है, जो नौकरीपेशा, छात्र और परिवार वाले सभी के लिए मददगार होगा. इस दौरान कई छुट्टियां और त्योहार ऐसे भी हैं, जो कि वीकेंड से जुड़कर लॉन्ग वीकेंड बना रहे हैं, जिससे ट्रैवल और आराम दोनों संभव हैं. ऐसे में छुट्टियों की पूरी लिस्ट के बारे में पता करके आप सही प्लानिंग के साथ कम दिनों में ज्यादा एक्स्ट्रा छुट्टियां लिए बगैर अच्छे से घूम सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं. आइए छुट्टियों का पूरा कैलेंडर देख लेते हैं.
जनवरी – नया साल और गणतंत्र दिवस
- जनवरी 1–4: नया साल (Thu) + छुट्टी (Fri) + वीकेंड (Sat–Sun)
- जनवरी 23–26: वसंत पंचमी (Fri) + वीकेंड (Sat–Sun) + गणतंत्र दिवस (Mon)
फरवरी – महाशिवरात्रि
- फरवरी 15 (Sun): महाशिवरात्रि
- फरवरी 28 (Sat): वीकेंड (मार्च में होली की छुट्टियों के साथ)
मार्च – होली और ईद
- मार्च 1–3: होली (Sun–Tue) + वीकेंड
- मार्च 20–22: ईद उल-फितर (Fri–Sun)
- मार्च 26–31: राम नवमी, महावीर जयंती + अवकाश और वीकेंड
अप्रैल – गुड फ्राइडे
- अप्रैल 3–5: गुड फ्राइडे + वीकेंड
मई – बुद्ध पूर्णिमा
- मई 1–3: बुद्ध पूर्णिमा + वीकेंड
जून – मुहर्रम
- जून 26–29: मुहर्रम (Fri–Mon) + वीकेंड
जुलाई – रथ यात्रा
- जुलाई 16–19: रथ यात्रा (Thu) + अवकाश (Fri) + वीकेंड
अगस्त – सितंबर – मिलाद, ओणम, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी
- अगस्त 25–30: मिलाद-उल-नबी, ओणम, रक्षाबंधन + वीकेंड
- सितंबर 4–6: जन्माष्टमी + वीकेंड
- सितंबर 12–14: गणेश चतुर्थी + वीकेंड
अक्टूबर – नवंबर – गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती
- अक्टूबर 2–4: गांधी जयंती + वीकेंड
- अक्टूबर 17–20: दशहरा + अवकाश
- नवंबर 8–11: दिवाली, गोवर्धन पूजा, अवकाश, भाई दूज
- नवंबर 21–24: गुरु नानक जयंती + वीकेंड + अवकाश
दिसंबर – क्रिसमस
- दिसंबर 25–27: क्रिसमस + वीकेंड
