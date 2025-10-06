हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में गूंजा- 'सनातन का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान', जानें क्या है सनातन का मतलब?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में गूंजा- 'सनातन का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान', जानें क्या है सनातन का मतलब?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. उसने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया. आइए जानते हैं क्या है सनातन का मतलब.

Updated at : 06 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

Supreme Court: सोमवार 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी घटना घटी जब एक वकील ने चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने हंगामा खड़ा कर दिया. उसने चीफ जस्टिस के सामने जूता उतारने की भी कोशिश की जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की. जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उसने बाहर जाते वक्त 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' का नारा लगाया.  आज हम जानेंगे कि सनातन का मतलब क्या है. लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या था पूरा मामला.

क्या था पूरा मामला 

दरअसल चीफ जस्टिस ने हाल ही में खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फीट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने से जुड़े मामले में सुनवाई की थी. उन्होंने सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी भी की थी जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था. उन्होंने उस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था और साथ ही कहा था 'जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो. तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो अब जाओ और प्रार्थना करो.'

क्या है सनातन का मतलब

सनातन शब्द का मतलब होता है 'शाश्वत' या आसान शब्दों में कहें तो 'वह जो हमेशा से अस्तित्व में रहा है'. इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म के संदर्भ में किया जाता है. हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म के नाम से भी पहचाना जाता है. सनातन उस चीज को दर्शाता है जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत. इसे अक्सर भगवान या फिर शाश्वत सत्य से जोड़ा जाता है. सनातन को हमेशा एक अखंड आध्यात्मिक मार्ग माना जाता है जो इस सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है. 

सनातन धर्म की उत्पत्ति 

सनातन धर्म की उत्पत्ति का श्रेय किसी एक इंसान को नहीं दिया जाता बल्कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति वेदों में कहे गए दिव्य ज्ञान से हुई है. यह एक स्वतंत्र धर्म है जिसने भारत में कई और आध्यात्मिक धर्म की नींव रखी है. भगवत गीता के मुताबिक ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही सनातन है. इसका मतलब हुआ कि यह दोनों शाश्वत और अमर हैं और सनातन भी इन्हीं शाश्वत शक्तियों के मार्ग पर चलने का एक तरीका बताता है. सनातन दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला 'सनम्', जिसका मतलब है अनादि काल से. दूसरा 'तनम्', जिसका मतलब है निरंतर या शाश्वत.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Embed widget