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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLargest Country: ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?

Largest Country: ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?

Largest Country: दुनिया में कई देश हैं जिनका आकार बहुत विशाल है और हर देश की अपनी अलग भौगोलिक पहचान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत इस सूची में किस स्थान पर आता है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 21 Apr 2026 06:32 AM (IST)
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Largest Country: विश्व में यदि कुल देशों की बात करें तो दुनिया में कई देश हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है और कुछ देश इतने विशाल हैं कि वे पूरी पृथ्वी के बड़े हिस्से को कवर करते हैं. हर देश का क्षेत्रफल अलग होता है और इसी आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है. विश्व के भूगोल में सबसे बड़े महाद्वीप यानी कि एशिया में कुल 48 देश हैं, जबकि अफ्रीका में 54, उत्तरी अमेरिका में दो लैटिन अमेरिका में 33, यूरोप में 44 और ओशिनिया में दो देश हैं. इन देशों के बारे में जानना न केवल रोचक होता है बल्कि इससे हमें भूगोल की समझ भी बेहतर होती है. साथ ही  भारत भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल है और इसका स्थान जानना हर किसी के लिए दिलचस्प हो सकता है. 

रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश

दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है  जो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर आता है. जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17,098,242 वर्ग किलोमीटर (6,601,668 वर्ग मील) है. रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है. इसके साथ ही 16 देश की सीमाएं इस देश के साथ लगती हैं.  यहां की आबादी कम होने के बावजूद इसका आकार बहुत बड़ा है. रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है और यही कारण है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है. 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, रूस की जनसंख्या लगभग 143.4 मिलियन तक है. 

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कनाडा और चीन का क्षेत्रफल

विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश की बात करें तो वह कनाडा है, जो उत्तर अमेरिका में स्थित है और अपने बड़े जंगलों और झीलों के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी ओटावा है . 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कनाडा का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,984,670 वर्ग किलोमीटर (3,855,100 वर्ग मील) है. वहीं 9,572,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और या कहें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है. यहां पर आधुनिक शहरों के साथ-साथ पुरानी संस्कृति भी देखने को मिलती है.  इन दोनों देशों का वैश्विक महत्व बहुत ज्यादा है और यह दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं. 

भारत की रैंक और उसका महत्व

अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से. जिसका क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है. भारत का क्षेत्रफल भले ही रूस या कनाडा से छोटा हो लेकिन यहां की आबादी बहुत ज्यादा है. भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है जहां अलग-अलग भाषा संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलती हैं. भारत की भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशिया के केंद्र में स्थित है.

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Published at : 21 Apr 2026 06:32 AM (IST)
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World Geography Largestcountry In The World Country Size Ranking India Rank In The World
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