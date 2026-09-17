पूरे देश में क्यों घट रही मकानों की बिक्री? चौंका देगी वजह

भारत में आज भी घर खरीदना करोड़ों लोगों का सपना होता है. हालांकि रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. खासतौर पर आम और मध्यम आय वर्ग के खरीदारों के लिए घर खरीदना पहले के मुकाबले मुश्किल होता जा रहा है. यही वजह है कि अफोर्डेबल और मिड-सेगमेंट मकानों की मांग पर दबाव दिखाई दे रहा है.

बाजार में एक तरफ जहां बजट वाले घरों की मांग कमजोर हुई है, वहीं प्रीमियम और लग्जरी घरों को लेकर खरीदारों की मांग बढ़ी है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड 28 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने अप्रैल-जून 2026 के तीन महीनों में बुकिंग में 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के इन्हीं तीन महीनों में 50,900 करोड़ की बुकिंग हुई थी, जो एक साल में घटकर केवल 40,000 करोड़ ही रह गई है. ऐसे में आइए जानते है मकानों की घटती बिक्री की वजह आखिर क्या है?

घरों की बढ़ती कीमत बनी बड़ी चुनौती

मकानों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आम लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है. साथ ही जमीन की कीमत, निर्माण सामग्री, मजदूरी और बेहतर लोकेशन की मांग जैसे कारणों से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं. वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए उनकी सैलेरी से ज्यादा कीमत होना मुश्किल बनी है. भारत में कुछ शहरों में निर्माण की लागत में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इनमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चैन्नई जैसे शहर शामिल हैं. यही वजह है कि पिछले पांच सालों में मकानों की कीमत में 59 प्रतिशत तक बढ़ी है. वहीं ईरान युद्ध की वजह से निर्माण सामनों की कीमत भी 10 प्रतिशत तक बढ़ी है.

अफोर्डेबल घरों की सप्लाई भी चुनौती

वहीं बिल्डर्स और रियल स्टेट एजेंट भी अब महंगे और लक्जरी घरों को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं. अफोर्डेबल घरों और आम लोगों के लिए सस्ते घर बनाना अब उनके लिए फायदेमंद नहीं हो रहा है. प्रीमियम प्रोजेक्ट में बेहतर सुविधाएं, बड़े फ्लैट और ज्यादा कीमत मिलने की संभावना के कारण बिल्डरों का ध्यान इस सेगमेंट की ओर बढ़ा है. ऐसे में जिन लोगों को सस्ते घर चाहिए उनके लिए विकल्प कम होते जा रहे हैं.

महंगे घरों की मांग क्यों बनी हुई है?

ज्यादा आय वाले खरीदार बड़े घर, बेहतर लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम के बाद बड़े घरों की जरूरत, ज्यादा स्पेस और बेहतर इंटिरियर की वजह से मंहगे और लक्जरी घरों की मांग बढ़ी है. वहीं ज्यादा आय वाले लोग बड़े घरों को निवेश के रूप में भी देखते है. इसी वजह से इनकी मांग में गिरावट नहीं आई है.

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होम लोन बना समस्या

अगर घर की कीमत ही खरीदार की इनकम की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो कम ब्याज दर के बावजूद ईएमआई बड़ी रहती है. जिस वजह से यह कई लोगों के लिए घर खरीदना चुनौती बनता जा रहा है. आर्थिक रूप से मजबूत खरीदारों के लिए महंगी प्रॉपर्टी खरीदना आसान होता है, जबकि मध्यम आय वर्ग अभी भी कीमत और ईएमआई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है.

लोकेशन भी है अहम

आज कल लोगों को ऐसी लोकेशन पर घर चाहिए जहां हॉस्पिटल, मॉल, पार्क और अन्य साधन पास में ही हो. लेकिन ऐसा हर जगह संभव न होने की वजह से लोग ऐसी लोकेशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जहां उन्हें कम दूरी में सब कुछ आसानी से मिल जाए. इसी वजह से कुछ शहरों में जमीन के भाव भी में भी साल 2021 के बाद से 120 प्रतिशत तक बढ़ी है. जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली में जमीन की कीमत 130 प्रतिशत तक बढ़ी है.

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