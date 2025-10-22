हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह

Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह

Purest Food: दुनिया में खाने की एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है. आइए जानते हैं क्या है उस चीज का नाम और साथ ही भारतीय रसोई में यह खास स्थान क्यों रखती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Purest Food: अलग-अलग खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, अंडे और चावल से भरी इस दुनिया में यह सोचना काफी ज्यादा जरूरी है कि इनमें से आखिर सबसे शुद्ध कौन सा है. हालांकि अगर सबसे शुद्ध खाद्य पदार्थ की बात करें तो इसमें एक ऐसी चीज का नाम आता है जो हजारों सालों से भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग रहा है. हम बात कर रहे हैं घी की. आइए जानते हैं कि घी को सबसे शुद्ध क्यों माना जाता है.

परंपरा की ओर वापसी 

वैसे तो दशकों से घी की खपत में काफी ज्यादा गिरावट आई है क्योंकि लोग इसके सैचुरेटेड फैट की मात्रा को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं. लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसमें फिर से उछाल आया है. लोगों ने अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए ऐसे खाद्य पदार्थों की तलाश शुरू कर दी है जो प्राकृतिक, स्थानीय रूप से उत्पादित और सांस्कृतिक रूप से जरूरी हों. भारत में घी इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे घर पर बनाया जा सकता है या फिर स्थानीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है. 

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व 

घी सिर्फ एक आहार सामग्री नहीं है. इसका एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है. प्राचीन वेदों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका जिक्र है. घी का इस्तेमाल अक्सर अनुष्ठानों में किया जाता है और पूजा पाठ के दौरान देवताओं को अर्पित भी किया जाता है. खाने में घी को शामिल करना परंपरा का सम्मान करते हुए इसकी प्राकृतिक शुद्धता का लाभ उठाने का एक तरीका माना जाता है.

शुद्धिकरण प्रक्रिया 

घी बनाने का तरीका ही इसकी शुद्धता में योगदान देता है. इसमें मक्खन को धीरे-धीरे उबालकर उसमें से सारा पानी और दूध के ठोस पदार्थ को निकाल लिया जाता है. इसके बाद एक खुशबूदार  घी प्राप्त होता है जो अशुद्धियों से मुक्त होता है. यह तरीका इस बात को सुनिश्चित करता है कि घी अपने पौष्टिक गुणों को बरकरार रखे और एक स्वच्छ मिलावट रहित उत्पाद को प्रदान करे. जिसका इस्तेमाल खाना पकाने और औषधीय रूप से किया जा सके. 

आधुनिक रसोई में घी 

आज घी ने भारतीय घरों में अपनी जगह को फिर से मजबूत कर लिया है. इसका इस्तेमाल खाना पकाने, तलने, मसाले डालने और यहां तक की मिठाइयों और पारंपरिक व्यंजनों में भी किया जाता है. घी शुद्धता, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का एक प्रतीक बना हुआ है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Ayurveda Ghee Pure Food
