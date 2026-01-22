कर्नाटक की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई, जब राज्यपाल ने विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से साफ इनकार कर दिया. परंपरा के मुताबिक, इसी भाषण से सत्र की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ एक संवैधानिक मतभेद है या फिर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का संकेत? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है?

कर्नाटक में क्यों खड़ा हुआ नया संवैधानिक विवाद?

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया है. यह सत्र 31 जनवरी तक चलना प्रस्तावित है. आमतौर पर राज्यपाल का अभिभाषण ही सत्र की शुरुआत का आधार होता है, लेकिन इस बार राज्यपाल के इनकार ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया है. हालांकि सरकार ने फिलहाल टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुना है और राज्यपाल से बातचीत करने का फैसला लिया है.

संविधान का अनुच्छेद 176 क्या कहता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176(1) साफ तौर पर कहता है कि राज्यपाल को हर साल विधानसभा के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करना होता है. यह संबोधन विधानसभा की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत माना जाता है. इसी भाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और आगे की विधायी योजनाओं की जानकारी सदन को देती है.

भाषण कौन तैयार करता है?

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है. राज्यपाल इस भाषण को अपनी व्यक्तिगत राय के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व के तहत पढ़ते हैं. यह सरकार की नीतियों की आधिकारिक घोषणा होती है, न कि राज्यपाल के विचारों का मंच होता है.

क्या राज्यपाल अपनी राय जोड़ सकते हैं?

परंपरा और संवैधानिक मर्यादा के अनुसार राज्यपाल अपने अभिभाषण में निजी राय नहीं रख सकते हैं. अगर भाषण में किसी शब्द या भाषा को लेकर आपत्ति हो, तो उस पर सरकार से चर्चा हो सकती है. जरूरत पड़ने पर सीमित संशोधन भी संभव है, लेकिन पूरे पैराग्राफ को हटाना या पूरे भाषण से इनकार करना संवैधानिक भावना के खिलाफ माना जाता है.

सरकार के पास क्या विकल्प हैं?

अब बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्यपाल संबोधन से इनकार करते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है. संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार सरकार पहले बातचीत और सहमति का रास्ता अपनाती है, जैसा कि कर्नाटक सरकार कर रही है. अगर मामला नहीं सुलझता, तो सरकार न्यायालय का रुख कर सकती है. हालांकि अदालतें आमतौर पर ऐसे मामलों में संवैधानिक मर्यादा और संतुलन बनाए रखने पर जोर देती हैं.

अभिभाषण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है?

राज्यपाल के भाषण के बाद विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है. इस प्रस्ताव पर विस्तृत बहस होती है, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं. यही वह मंच होता है जहां सरकार अपने एजेंडे का बचाव करती है और विपक्ष सवाल उठाता है.

