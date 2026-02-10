हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Oldest Martial Art: यह है दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट, जानें किसने किया था इसका आविष्कार

World Oldest Martial Art: यह है दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट, जानें किसने किया था इसका आविष्कार

World Oldest Martial Art: कलारीपयट्टू दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है. आइए जानते हैं किसने की थी इसकी शुरुआत और कहां रखी गई थी इसकी नींव.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Feb 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

World Oldest Martial Art: मॉडर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स और ग्लोबल फाइटिंग स्टाइल के आने से काफी पहले भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक पुराना मार्शल सिस्टम बना था. केरल कलारीपयट्टू का जन्म स्थान है. कलारीपयट्टू दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है. इसकी जड़ें 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं. लड़ने के एक तरीके से कहीं ज्यादा कलारीपयट्टू एक पूरा डिसिप्लिन है. इसमें फिजिकल ट्रेनिंग, हीलिंग साइंस, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी का एक मेल है.

कैसे हुई थी इसकी उत्पत्ति 

हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक कलारीपयट्टू को बनाने वाले भगवान परशुराम हैं. ये विष्णु भगवान के छठे अवतार थे. कहानियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान परशुराम ने खुद भगवान शिव से लड़ने की कला सीखी और बाद में इसे केरल के लोगों को सिखाया ताकि वे अपनी जमीन की रक्षा कर सकें.  कहानियों के मुताबिक उन्होंने 108 कलारी या ट्रेनिंग स्कूल बनाए थे, जिससे पूरे इलाके में इस मार्शल परंपरा की नींव रखी गई.

ऋषि अगस्त्य की भूमिका 

कुछ परंपराएं अगस्त्य को कलारीपयट्टू के दक्षिणी रूप को बनाने का क्रेडिट भी देते हैं. अपनी स्पिरिचुअल पावर और मेडिसिन और योग के गहरे ज्ञान के लिए जाने जाने वाले अगस्त्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई जिनमें फिजिकल ताकत को अंदरूनी एनर्जी और मेडिटेशन के साथ जोड़ा गया. उनके असर से इस कला का स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग से काफी गहरा कनेक्शन दिखता है. 

हिस्टोरिकल नजरिया और वॉरियर कल्चर

हिस्टोरिकल नजरिया से  जानकारों का ऐसा मानना है कि कलारीपयट्टू केरल के वॉरियर कम्युनिटी खासकर नायरों के बीच डेवलप हुआ. सदियों से बैटलफील्ड तकनीक, लोकल डिफेंस जरूरत और ट्रेडिशनल नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक कॉम्बैट सिस्टम से मिल गए. यह सर्वाइवल ट्रेनिंग के तौर पर शुरू हुआ और धीरे-धीरे एक डिसिप्लिन मार्शल ट्रेडीशन में बदल गया. 


क्यों कहा जाता है इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स

कलारीपयट्टू को अक्सर मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है. ऐसे इसलिए क्योंकि यह मान्यता बोधिधर्म से जुड़ी है. बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे. उन्होंने 5वीं या 6वीं सदी में भारत से चीन की यात्रा की थी. उन्हें शाओलिन कुंग फू के डेवलपमेंट पर असर डालने का क्रेडिट दिया जाता है. उन्होंने मूवमेंट, सांस पर कंट्रोल और बॉडी कंडीशनिंग के ऐसे प्रिंसिपल शुरू किया जो कलारी तकनीक से काफी मिलते जुलते हैं. 

शरीर और मन का पूरा अनुशासन 

सिर्फ लड़ाई पर फोकस करने वाले कई कॉम्बैट सिस्टम के उलट कलारीपयट्टू में योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन और आध्यात्मिक अनुशासन शामिल हैं. प्रेक्टिस करने वालों को सिर्फ हमला करने की ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती बल्कि इंसानी शरीर को गहराई से समझने की भी ट्रेनिंग दी जाती है.

ये भी पढ़ें: 22 कैरेट गोल्ड में कितने का तैयार होगा सोने का सेट, इसमें कितनी लगेगा मेकिंग चार्ज?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Kalaripayattu Oldest Martial Art Kerala Martial Art
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget