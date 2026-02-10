22 कैरेट गोल्ड में कितने का तैयार होगा सोने का सेट, इसमें कितनी लगेगा मेकिंग चार्ज?

22 Karat Gold Set Price: बीते कुछ समय में गोल्ड और चांदी के भावों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिले. लोगों के बीच यह सवाल भी उठा है कि आखिर एक 22 कैरेट गोल्ड सेट को बनवाने में कितनी लागत आ सकती है. दरअसल यह कई लेयर में बंटा होता है. फाइनल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं कि एक 22 कैरेट गोल्ड सेट की कितनी कीमत हो सकती है.

गोल्ड प्राइस और सेट का वजन

किसी भी गोल्ड ज्वेलरी की कीमत का बेस 22 कैरेट गोल्ड का प्रति ग्राम रेट होता है. आपको बता दें कि यह रेट रोज बदलता है और शहर दर शहर थोड़ा अलग हो सकता है. मौजूदा रेट के मुताबिक 22 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत लगभग ₹14,475 प्रति ग्राम है. गोल्ड सेट का वजन लगभग 8 से 10 ग्राम से शुरू होकर 25 ग्राम या उससे ज्यादा तक हो सकता है. सेट जितना भारी होगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगने से पहले बेस कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी.

मेकिंग चार्ज कैसे जोड़े जाते हैं

मेकिंग चार्ज ज्वेलरी बनाने में लगने वाला एक लेबर कॉस्ट है. यह चार्ज डिजाइन और ज्वेलर्स पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं. सिंपल डिजाइन पर आमतौर पर कम चार्ज लगते हैं जबकि मुश्किल, हाथ से बने या फिर डिजाइनर सेट बनाने में ज्यादा खर्च आता है. ज्यादातर ज्वेलर्स सोने की कीमत के परसेंट के तौर पर मेकिंग फीस लेते हैं. यह आमतौर पर 8% से 18% के बीच होती है. काफी डिटेल डिजाइन के लिए यह 25% या उससे भी ज्यादा हो सकता है. कुछ ज्वेलर्स इसके बजाय प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज लेते हैं. यह ₹300 से ₹1000 प्रति ग्राम तक हो सकता है. कई मामलों में इन चार्ज पर मोलभाव किया जा सकता है.

जीएसटी और फाइनल कीमत पर इसका असर

सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के अलावा जीएसटी फाइनल बिल में एक बड़ी भूमिका निभाता है. अभी सोने की कीमत पर 3% जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्ज पर 5%. क्योंकि टैक्स दोनों चीजों पर अलग-अलग लगता है इस वजह से यह ज्वेलरी की कुल कीमत में काफी ज्यादा जुड़ जाता है.

22 कैरेट गोल्ड सेट के लिए कैलकुलेशन

कीमत को बेहतर ढंग से समझने के लिए 10 ग्राम वजन वाले गोल्ड सेट की कैलकुलेशन को समझते हैं. इस पर 10% मेकिंग चार्ज है. ₹14,475 प्रति ग्राम सोने के रेट पर सोने की बेस कीमत ₹1,44,750 आती है. 10% पर मेकिंग चार्ज ₹14,475 हो जाता है. सोने की कीमत पर 3% जीएसटी ₹4342.50 है और 5% पर मेकिंग चार्ज पर जीएसटी ₹723.75 है. सभी कीमतों को मिलाने के बाद गोल्ड सेट के कुल अनुमानित कीमत ₹1,64,291.25 आती है.

ये भी पढ़ें: किसी देश के पास कम से कम कितने दिन का होना चाहिए ऑयल रिजर्व, किस देश के पास सबसे ज्यादा?