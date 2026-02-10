हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज22 कैरेट गोल्ड में कितने का तैयार होगा सोने का सेट, इसमें कितनी लगेगा मेकिंग चार्ज?

22 कैरेट गोल्ड में कितने का तैयार होगा सोने का सेट, इसमें कितनी लगेगा मेकिंग चार्ज?

22 Karat Gold Set Price: मेकिंग चार्ज और जीएसटी मिलाने के बाद सोने के आभूषणों के रेट बढ़ जाते हैं. आइए जानते हैं कि एक 22 कैरेट गोल्ड सेट की कीमत कितनी हो सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Feb 2026 04:50 PM (IST)
22 Karat Gold Set Price: बीते कुछ समय में गोल्ड और चांदी के भावों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिले. लोगों के बीच यह सवाल भी उठा है कि आखिर एक 22 कैरेट गोल्ड सेट को बनवाने में कितनी लागत आ सकती है. दरअसल यह कई लेयर में बंटा होता है. फाइनल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है. आइए जानते हैं कि एक 22 कैरेट गोल्ड सेट की कितनी कीमत हो सकती है.

गोल्ड प्राइस और सेट का वजन 

किसी भी गोल्ड ज्वेलरी की कीमत का बेस 22 कैरेट गोल्ड का प्रति ग्राम रेट होता है. आपको बता दें कि यह रेट रोज बदलता है और शहर दर शहर थोड़ा अलग हो सकता है.  मौजूदा रेट के मुताबिक 22 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत लगभग ₹14,475 प्रति ग्राम है. गोल्ड सेट का वजन लगभग 8 से 10 ग्राम से शुरू होकर 25 ग्राम या उससे ज्यादा तक हो सकता है. सेट जितना भारी होगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगने से पहले बेस कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी.

मेकिंग चार्ज कैसे जोड़े जाते हैं 

मेकिंग चार्ज ज्वेलरी बनाने में लगने वाला एक लेबर कॉस्ट है. यह चार्ज डिजाइन और ज्वेलर्स पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं. सिंपल डिजाइन पर आमतौर पर कम चार्ज लगते हैं जबकि मुश्किल, हाथ से बने या फिर डिजाइनर सेट बनाने में ज्यादा खर्च आता है. ज्यादातर ज्वेलर्स सोने की कीमत के परसेंट के तौर पर मेकिंग फीस लेते हैं. यह आमतौर पर 8% से 18% के बीच होती है. काफी डिटेल डिजाइन के लिए यह 25% या उससे भी ज्यादा हो सकता है. कुछ ज्वेलर्स इसके बजाय प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज लेते हैं. यह ₹300 से ₹1000 प्रति ग्राम तक हो सकता है. कई मामलों में इन चार्ज पर मोलभाव किया जा सकता है.

जीएसटी और फाइनल कीमत पर इसका असर 

सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के अलावा जीएसटी फाइनल बिल में एक बड़ी भूमिका निभाता है. अभी सोने की कीमत पर 3% जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्ज पर 5%. क्योंकि टैक्स दोनों चीजों पर अलग-अलग लगता है इस वजह से यह ज्वेलरी की कुल कीमत में काफी ज्यादा जुड़ जाता है. 

22 कैरेट गोल्ड सेट के लिए कैलकुलेशन 

कीमत को बेहतर ढंग से समझने के लिए 10 ग्राम वजन वाले गोल्ड सेट की कैलकुलेशन को समझते हैं. इस पर 10% मेकिंग चार्ज है. ₹14,475 प्रति ग्राम सोने के रेट पर सोने की बेस कीमत ₹1,44,750 आती है. 10% पर मेकिंग चार्ज ₹14,475 हो जाता है. सोने की कीमत पर 3% जीएसटी ₹4342.50 है और 5% पर मेकिंग चार्ज पर जीएसटी ₹723.75 है. सभी कीमतों को मिलाने के बाद गोल्ड सेट के कुल अनुमानित कीमत ₹1,64,291.25 आती है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 10 Feb 2026 04:50 PM (IST)
