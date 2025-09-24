Hidden Treasure In Fort: राजस्थान जो अपनी शानदार किलों और महलों के लिए पहचाना जाता है, कई ऐतिहासिक कहानियों का भी घर है. इन सभी कहानियों में जयगढ़ किले में छिपी खजाने की कहानी सबसे खास और अलग है. यह कहानी इस किले को सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह से जोड़ती है. आज हम जानेंगे कि इस किले की क्या खास बात है और इससे जुड़ी हुई एक खास कहानी के बारे में.

क्या है इस किले का इतिहास

सम्राट अकबर के दरबार में सेनापति राजा मानसिंह एक कुशल रणनीतिकार के साथ-साथ काफी धनी शासन भी थे. उन्होंने कई अभियानों को संभाला और साथ ही भरी धन भी इकट्ठा किया. इतिहास का एक रिकॉर्ड जिसमें अरबी ग्रंथ हाफ्त तिलिस्मात-ए-अम्बारी भी शामिल है, मैं लिखा है कि राजा मानसिंह भारी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती रत्न लाए थे. इस खजाने की सुरक्षा के लिए उन्होंने आमेर और जयगढ़ किलों के अंदर खुफिया जगह बनाई थी.

जयगढ़ किले का छिपा हुआ खजाना

लोगों का कहना है कि अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित इस जगह केले में सेनापति राजा मानसिंह का खजाना छिपा हुआ है. ऐसा कहा जाता है कि खजाने को रखने के लिए सात बड़े भूमिगत टैंक बनाए गए थे. लोगों को ऐसा भी कहना है कि आमेर और जयगढ़ को जोड़ने वाली गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी खजाने को चुपके से ले जाया जा सके.

इंदिरा गांधी ने दिए थे छानबीन के आदेश

1976 में जब इस किले के खजाने की बात सरकार तक पहुंची तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले के अंदर छानबीन करने के आदेश दिए. सेना, आयकर विभाग और बाकी एजेंसी ने कई दिनों तक इस किले के अंदर छानबीन की. किले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था. हालांकि कुछ वक्त बाद एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि कोई भी खजाना नहीं मिला.

एक रहस्य जो आज भी कायम

खजाने को लेकर लोगों का मानना है कि वह भूमिगत कक्षों में कहीं पर छिपा हुआ है. राजा मानसिंह के छिपे हुए खजाने की कहानी जयगढ़ किले को एक रहस्य से जोड़ देती है. इतिहासकारों का कहना है कि खजाना हो या ना हो यह कहानी भारत के शाही अतीत की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है.

जयगढ़ किला सिर्फ अपने इस किस्से की वजह से नहीं बल्कि अपनी विशाल दीवारों और रहस्यमय कमरों के साथ-साथ अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी मशहूर है. अगर आप कभी राजस्थान की यात्रा करने जाएं तो एक बार इसके लिए को देखने जरूर जाइएगा. यह किला इस बात की याद दिलाता है की इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य जरूर छुपे होते हैं जो पहली नजर में नहीं दिखाई देते.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि पर किस शैली में सबसे ज्यादा बनती हैं दुर्गा प्रतिमाएं, जानिए अनोखी परंपरा