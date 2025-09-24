हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHidden Treasure In Fort: राजस्थान के इस किले में छिपा है बहुमूल्य खजाना, राजा मानसिंह से है सीधा संबंध

Hidden Treasure In Fort: राजस्थान के इस किले में छिपा है बहुमूल्य खजाना, राजा मानसिंह से है सीधा संबंध

Hidden Treasure In Fort: आपने राजस्थान के किलों और महलों के बारे में जरूर सुना होगा. आपने शानदार इतिहास के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा. लेकिन आज हम आपको यहां के एक खास किले के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Sep 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

Hidden Treasure In Fort: राजस्थान जो अपनी शानदार किलों और महलों के लिए पहचाना जाता है, कई ऐतिहासिक कहानियों का भी घर है. इन सभी कहानियों में जयगढ़ किले में छिपी खजाने की कहानी सबसे खास और अलग है. यह कहानी इस किले को सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह से जोड़ती है. आज हम जानेंगे कि इस किले की क्या खास बात है और इससे जुड़ी हुई एक खास कहानी के बारे में. 

क्या है इस किले का इतिहास 

सम्राट अकबर के दरबार में सेनापति राजा मानसिंह एक कुशल रणनीतिकार के साथ-साथ काफी धनी शासन भी थे. उन्होंने कई अभियानों को संभाला और साथ ही भरी धन भी इकट्ठा किया. इतिहास का एक रिकॉर्ड जिसमें अरबी ग्रंथ हाफ्त तिलिस्मात-ए-अम्बारी भी शामिल है, मैं लिखा है कि राजा मानसिंह भारी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती रत्न लाए थे. इस खजाने की सुरक्षा के लिए उन्होंने आमेर और जयगढ़ किलों के अंदर खुफिया जगह बनाई थी. 

जयगढ़ किले का छिपा हुआ खजाना 

लोगों का कहना है कि अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित इस जगह केले में सेनापति राजा मानसिंह का खजाना छिपा हुआ है. ऐसा कहा जाता है कि खजाने को रखने के लिए सात बड़े भूमिगत टैंक बनाए गए थे. लोगों को ऐसा भी कहना है कि आमेर और जयगढ़ को जोड़ने वाली गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी खजाने को चुपके से ले जाया जा सके.

इंदिरा गांधी ने दिए थे छानबीन के आदेश 

1976 में जब इस किले के खजाने की बात सरकार तक पहुंची तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले के अंदर छानबीन करने के आदेश दिए. सेना, आयकर विभाग और बाकी एजेंसी ने कई दिनों तक इस किले के अंदर छानबीन की. किले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था. हालांकि कुछ वक्त बाद एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि कोई भी खजाना नहीं मिला. 

एक रहस्य जो आज भी कायम 

खजाने को लेकर लोगों का मानना है कि वह भूमिगत कक्षों में कहीं पर छिपा हुआ है. राजा मानसिंह के छिपे हुए खजाने की कहानी जयगढ़ किले को एक रहस्य से जोड़ देती है. इतिहासकारों का कहना है कि खजाना हो या ना हो यह कहानी भारत के शाही अतीत की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है. 

जयगढ़ किला सिर्फ अपने इस किस्से की वजह से नहीं बल्कि अपनी विशाल दीवारों और रहस्यमय कमरों के साथ-साथ अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी मशहूर है. अगर आप कभी राजस्थान की यात्रा करने जाएं तो एक बार इसके लिए को देखने जरूर जाइएगा. यह किला इस बात की याद दिलाता है की इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य जरूर छुपे होते हैं जो पहली नजर में नहीं दिखाई देते.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि पर किस शैली में सबसे ज्यादा बनती हैं दुर्गा प्रतिमाएं, जानिए अनोखी परंपरा

Published at : 24 Sep 2025 08:58 AM (IST)
Tags :
Jaigarh Fort Raja Man Singh Hidden Treasure
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
ब्यूटी
Home Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
ट्रेंडिंग
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget