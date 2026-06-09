कोहली-धोनी या ABD, आईपीएल के लोगो में बना बैटर कौन? होश उड़ा देगी हकीकत

Ipl logo: इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग में से है. वही इंडियन प्रीमियर लीग का लोगो दुनिया को आईपीएल की पहचान देता है. इसमें एक बल्लेबाज को आक्रामक शॉट खेलते हुए दिखाया गया है जो की टी20 क्रिकेट की तेज रफ्तार और रोमांचक शैली को दर्शाता है. लेकिन पिछले कई सालों से क्रिकेट फैंस के मन में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर आईपीएल के लोगो में दिखने वाला यह बल्लेबाज कौन है. क्या वह बल्लेबाज विराट कोहली, एमएस धोनी या एबी डीविलियर्स है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कोहली, धोनी या एबी नहीं आईपीएल के लोगों में दिख रहा बेटर कौन है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

आईपीएल के लोगो में दिख रहा खिलाड़ी कौन?

कई लोगों को लगता है कि लोगो में किसी दिग्गज बल्लेबाज की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल लोगों में दिखाई देने वाला खिलाड़ी दरअसल मशरफे मुर्तजा के एक शॉट से प्रेरित है. दिलचस्प बात यह है कि मुर्तजा आमतौर पर अपनी बल्लेबाजी नहीं बल्कि तेज गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. हालांकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने एक आक्रामक शॉट खेला था, जिसकी तस्वीर को आईपीएल का लोगो डिजाइन करने के दौरान आधार बनाया गया.

बल्लेबाज नहीं, फिर भी क्यों चुने गए मशरफे मुर्तजा?

आईपीएल का लोगो डिजाइन करने वालों का मकसद किसी एक खिलाड़ी को दिखाना नहीं था. वे टी20 क्रिकेट की आक्रामकता, रोमांच और अनिश्चितता को दर्शाना चाहते थे. यह शॉट आईपीएल के सभी गुणों को दर्शाता था. यही वजह है कि एक गेंदबाज होने के बावजूद उनका बल्लेबाजी वाला पल आईपीएल की पहचान बन गया.

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फैंस ने लगाए थे कई बड़े नाम के कयास

आईपीएल शुरू होने के वर्षों तक फैंस लोगो को लेकर अलग-अलग दावे करते रहे. कई लोगों का मानना था कि यह शॉट एबी डिविलियर्स के इनोवेटिव शॉट जैसा दिखता है, सचिन तेंदुलकर के क्लासिक कवर ड्राइव से मिलता- जुलता है या वीरेंद्र सहवाग और यूसुफ पठान की आक्रामक बल्लेबाजी को याद दिलाता है. हालांकि इनमें से कोई भी दावा आधिकारिक तौर पर सही नहीं माना गया.

कब और किसने बनाया था आईपीएल का लोगो?

आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी. लीग के लोगो को ब्रिटेन की डिजाइन एजेंसी वेंचर 3 ने तैयार किया था. डिजाइनर का उद्देश्य किसी खिलाड़ी का प्रचार करना नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट की ऊर्जा और रोमांच को एक तस्वीर में समेटना था. यही वजह है कि 2008 से लेकर आज तक आईपीएल का मूल लोगो लगभग बिना बदलाव के इस्तेमाल किया जा रहा है.

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