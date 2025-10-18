हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसोने की तरह क्या चांदी में भी होती है मिलावट, 100 ग्राम की पायल बनवाने में कितने परसेंट होगी सिल्वर?

सोने की तरह क्या चांदी में भी होती है मिलावट, 100 ग्राम की पायल बनवाने में कितने परसेंट होगी सिल्वर?

चांदी में अक्सर एलॉय मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी मजबूती और चमक बनी रहे. हालांकि, कई कारोबारी लागत कम करने के लिए इसमें ऐसी धातुएं मिला देते हैं जो चांदी की गुणवत्ता पर असर डालती हैं.

18 Oct 2025 05:50 PM (IST)
दिवाली की शुरुआत से ही बाजारों में लोग सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, लेकिन आजकल सोने में मिलावट की कई मामले भी सामने आ रहे हैं. ऐसे में त्योहारों के मौके पर लोगों के मन में ज्वेलरी खरीदने को लेकर कई शंकाएं भी देखने की म‍िल रही हैं. सोने की तरह त्योहारों के मौकों पर चांदी में भी मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोने की तरह चांदी में भी कैसे मिलावट होती है और अगर आप 100 ग्राम की पायल बनवाते हैं तो इसमें कितने परसेंट सिल्वर होगी.

चांदी में कैसे होती है मिलावट?

बाजार में मिलने वाली चांदी में अक्सर एलॉय मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी मजबूती और चमक बनी रहे. हालांकि, कई कारोबारी लागत कम करने के लिए इसमें ऐसी धातुएं मिला देते हैं जो चांदी की गुणवत्ता पर असर डालती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, असली चांदी में अगर कॉपर की मात्रा सही अनुपात में हो तो ही वह हॉलमार्किंग के योग्य होती है और उसकी शुद्धता बरकरार रहती है. वहीं गलत धातुओं की मिलावट चांदी की गुणवत्ता को कमजोर कर देती है और ऐसे गहनों का रंग जल्दी फीका पड़ जाता है.

100 ग्राम के पायल में कितनी होती है शुद्ध चांदी?

चांदी की ज्वेलरी आमतौर पर 92.5 प्रतिशत शुद्ध सिल्वर के साथ बनाई जाती है, जिसका मतलब है कि 100 ग्राम की पायल में 92.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती है और बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है जो ज्वेलरी को टिकाऊ बनाते हैं. हालांकि, लोकल मार्केट में कई ज्वेलर्स 80 प्रतिशत या उससे कम शुद्धता वाली चांदी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्राहक धोखा खा सकते है. इसलिए खरीदारी से पहले हॉलमार्किंग जरूर चेक करनी चाहिए.

दिवाली पर असली और नकली चांदी की पहचान कैसे करें?

  • हॉलमार्क देखें- अगर आप दिवाली के मौके पर चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप चांदी पर हॉलमार्क देखें. असली चांदी पर 925 या BIS मार्क जरूर होता है.
  • बर्फ से टेस्ट करें- इसके अलावा असली चांदी की ऊष्मा चालकता ज्यादा होती है, इसलिए असली चांदी पर बर्फ का टुकड़ा जल्दी पिघल जाता है. ऐसे में आप चांदी को बर्फ पर रखकर भी टेस्ट कर सकते हैं.
  • चुंबक से करें जांच- नकली चांदी को आमतौर पर चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है. वहीं असली चांदी चुंबक के नहीं चिपकती है, इसलिए आप उसकी जांच चुंबक से भी कर सकते हैं.
  • HUID कोड देखें- सोने की तरह अब चांदी की ज्वेलरी पर भी छह नंबर का HUID कोड होता है. ऐसे में आप चांदी की ज्वेलरी पर भी छह नंबर का HUID को देख सकते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि ज्‍वेलरी की शुद्धता किस हॉलमार्क सेंटर से जांची गई है.

18 Oct 2025 05:50 PM (IST)
