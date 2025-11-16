हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL 2026: आईपीएल में दो टीमों के बीच कैसे होती है ट्रेडिंग, फाइनल लिस्ट में कितने होते हैं विदेशी प्लेयर?

IPL 2026: आईपीएल में दो टीमों के बीच कैसे होती है ट्रेडिंग, फाइनल लिस्ट में कितने होते हैं विदेशी प्लेयर?

IPL 2026: आईपीएल में खिलाड़ी बदलना सिर्फ सौदे का हिस्सा नहीं है, बल्कि टीम की रणनीति का अहम हिस्सा है. आइए जानें कि फाइनल मैच‑डे स्क्वाड में कितने विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Nov 2025 01:17 PM (IST)
IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले ही टीमों में खिलाड़ियों के लेन‑देन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस सीजन की पहली बड़ी ट्रेडिंग मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई है. लखनऊ के शार्दुल ठाकुर अब 2 करोड़ की कीमत में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं. इसके अलावा, मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ भी सौदा किया और शेरफेन रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है. आइए इसी क्रम में पहले जानते हैं कि दो टीमों के बीच में ट्रेडिंग कैसे होती है और फाइनल लिस्ट में विदेशी प्लेयर कितने होते हैं.

ट्रेडिंग विंडो की समयसीमा

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, ट्रेडिंग विंडो सीजन खत्म होने के एक महीने बाद खुलती है और अगले ऑक्शन से एक हफ्ता पहले बंद हो जाती है. ऑक्शन के बाद से अगले सीजन की शुरुआत तक फिर से ट्रेडिंग की अनुमति रहती है. मतलब अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को बदलना चाहती है या नया सौदा करना चाहती है, तो उसे तय समय में करना होता है. इस सीजन की ट्रेडिंग विंडो दिसंबर के पहले हफ्ते तक खुली रहेगी.

ट्रेड का फैसला कौन करता है?

अंतिम फैसला हमेशा फ्रेंचाइजी का होता है. अधिकांश समय, एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी को किसी खिलाड़ी के लिए अप्रोच करती है. कई बार खिलाड़ी खुद ट्रेड की मांग करते हैं, खासकर अगर वे अपनी मौजूदा टीम में खुश नहीं होते या किसी दूसरी टीम में खेलना चाहते हैं. लेकिन याद रहे कि खिलाड़ी की इच्छा के बावजूद, टीम का अंतिम निर्णय ही लागू होता है. कई बार खिलाड़ी को अनचाहे तरीके से भी ट्रेड होना पड़ता है.

फाइनल स्क्वाड में विदेशी खिलाड़ियों की लिमिट

आईपीएल में फाइनल मैच‑डे स्क्वाड में अधिकतम चार विदेशी खिलाड़ी ही खेल सकते हैं. हालांकि पूरी टीम की स्क्वाड (पूरे सीजन के लिए) में 8 विदेशी खिलाड़ी रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन मैच के दिन टीम प्रबंधन केवल 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकता है. यही वजह है कि टीम में विदेशी खिलाड़ियों का चयन और रणनीति बेहद सोच-समझकर की जाती है. विदेशी खिलाड़ियों की क्षमता, टीम की जरूरत और मुकाबले की परिस्थिति के हिसाब से ये चुनाव होता है.

ट्रेडिंग का रणनीतिक महत्व

ट्रेडिंग सिर्फ खिलाड़ियों को बदलने का साधन नहीं है. यह टीम की रणनीति, कप्तानी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के संतुलन को बनाए रखने का तरीका भी है. अच्छे खिलाड़ी के आने या जाने से टीम की सफलता पर बड़ा असर पड़ता है, इसलिए फ्रेंचाइजी ट्रेडिंग के दौरान बहुत सोच-विचार करती हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 16 Nov 2025 01:17 PM (IST)
IPL IPL 2026 IPL Trading Rules IPL Final Squad Foreign Players
