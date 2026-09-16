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कितना होता है दहकते हुए ज्वालामुखी का तापमान, यह कितना खतरनाक?

दहकते हुए ज्वालामुखी के लावे का तापमान 700 से 1,200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में राख कर देता है और इसकी जहरीली गैसें मीलों दूर तक तबाही मचाती हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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इंडोनेशिया में 5 सितंबर 2026 को अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंडा स्ट्रेट के आसमान में राख और गैस के बादल छा गए. इस विस्फोट की वजह से जकार्ता सहित कई शहरों के हवाई अड्डे बंद करने पड़े और करीब 3 लाख 40 हजार यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए. 

रात के समय ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा आसमान को लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई. इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्वालामुखी से निकलने वाला दहकता हुआ लावा कितना गर्म होता है और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

धरती के अंदर कितना गर्म होता है मैग्मा?

ज्वालामुखी से बाहर आने से पहले जो पिघली हुई चट्टान धरती की सतह के नीचे मौजूद होती है, उसे मैग्मा कहा जाता है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था यूएसजीएस के मुताबिक धरती के अंदर मौजूद मैग्मा का तापमान आमतौर पर 800 से 1,200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है. कुछ मामलों में यह और भी गहराई से ऊपर आने पर 1,500 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है. जब यही मैग्मा ज्वालामुखी फटने के बाद धरती की सतह पर पहुंचता है, तो इसे लावा कहा जाने लगता है.

लावा के प्रकार के हिसाब से बदलता है तापमान

लावा का तापमान उसकी केमिकल बनावट पर निर्भर करता है. बेसाल्टिक लावा, जो हवाई और आइसलैंड जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे गर्म माना जाता है और इसका तापमान 1,100 से 1,250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इसके मुकाबले एंडेसिटिक लावा थोड़ा कम गर्म होता है, जो करीब 800 से 1,000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. सबसे कम गर्म रायोलिटिक लावा माना जाता है, जिसका तापमान 700 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, हालांकि यह गाढ़ा होने की वजह से धीमी गति से बहता है.

अब तक का सबसे गर्म लावा कहां रिकॉर्ड हुआ?

दुनिया में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म लावा कांगो गणराज्य के न्यीरागोंगो ज्वालामुखी से निकला था, जिसका तापमान 1,320 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया. इतने ज्यादा तापमान पर लावा बेहद पतला और तेज बहने वाला हो जाता है, जिससे यह आसपास के इलाकों में तेजी से फैल जाता है और बचने का समय भी बहुत कम मिल पाता है. यही वजह है कि इस तरह के ज्वालामुखी सबसे खतरनाक माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में कैसे तैनात होते हैं हथियार, क्या रिमोट से चलेंगे ये वेपन?

क्यों इतना खतरनाक होता है ज्वालामुखी विस्फोट?

इतने ज्यादा तापमान पर लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में जलाकर राख कर सकता है, चाहे वह पेड़-पौधे हों, इमारतें हों या कोई जीव. इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और गैस भी उतनी ही खतरनाक मानी जाती है, जितना खुद लावा. 

इंडोनेशिया के हालिया विस्फोट में भी ज्वालामुखी की राख की वजह से सांस से जुड़ी दिक्कतें, आंखों और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं सामने आईं. इसके अलावा हवा में फैली राख विमानों के इंजन के लिए भी बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह इंजन के अंदर पिघलकर उसे जाम कर सकती है, यही वजह है कि विस्फोट के बाद कई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: किस देश के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा है मेकअप का खर्च? चौंका देगा नाम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Indonesia Volcano Eruption 2026
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