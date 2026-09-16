कितना होता है दहकते हुए ज्वालामुखी का तापमान, यह कितना खतरनाक?

इंडोनेशिया में 5 सितंबर 2026 को अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंडा स्ट्रेट के आसमान में राख और गैस के बादल छा गए. इस विस्फोट की वजह से जकार्ता सहित कई शहरों के हवाई अड्डे बंद करने पड़े और करीब 3 लाख 40 हजार यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए.

रात के समय ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा आसमान को लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई. इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्वालामुखी से निकलने वाला दहकता हुआ लावा कितना गर्म होता है और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

धरती के अंदर कितना गर्म होता है मैग्मा?

ज्वालामुखी से बाहर आने से पहले जो पिघली हुई चट्टान धरती की सतह के नीचे मौजूद होती है, उसे मैग्मा कहा जाता है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था यूएसजीएस के मुताबिक धरती के अंदर मौजूद मैग्मा का तापमान आमतौर पर 800 से 1,200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है. कुछ मामलों में यह और भी गहराई से ऊपर आने पर 1,500 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है. जब यही मैग्मा ज्वालामुखी फटने के बाद धरती की सतह पर पहुंचता है, तो इसे लावा कहा जाने लगता है.

लावा के प्रकार के हिसाब से बदलता है तापमान

लावा का तापमान उसकी केमिकल बनावट पर निर्भर करता है. बेसाल्टिक लावा, जो हवाई और आइसलैंड जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे गर्म माना जाता है और इसका तापमान 1,100 से 1,250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इसके मुकाबले एंडेसिटिक लावा थोड़ा कम गर्म होता है, जो करीब 800 से 1,000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. सबसे कम गर्म रायोलिटिक लावा माना जाता है, जिसका तापमान 700 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, हालांकि यह गाढ़ा होने की वजह से धीमी गति से बहता है.

अब तक का सबसे गर्म लावा कहां रिकॉर्ड हुआ?

दुनिया में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म लावा कांगो गणराज्य के न्यीरागोंगो ज्वालामुखी से निकला था, जिसका तापमान 1,320 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया. इतने ज्यादा तापमान पर लावा बेहद पतला और तेज बहने वाला हो जाता है, जिससे यह आसपास के इलाकों में तेजी से फैल जाता है और बचने का समय भी बहुत कम मिल पाता है. यही वजह है कि इस तरह के ज्वालामुखी सबसे खतरनाक माने जाते हैं.

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क्यों इतना खतरनाक होता है ज्वालामुखी विस्फोट?

इतने ज्यादा तापमान पर लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में जलाकर राख कर सकता है, चाहे वह पेड़-पौधे हों, इमारतें हों या कोई जीव. इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और गैस भी उतनी ही खतरनाक मानी जाती है, जितना खुद लावा.

इंडोनेशिया के हालिया विस्फोट में भी ज्वालामुखी की राख की वजह से सांस से जुड़ी दिक्कतें, आंखों और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं सामने आईं. इसके अलावा हवा में फैली राख विमानों के इंजन के लिए भी बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह इंजन के अंदर पिघलकर उसे जाम कर सकती है, यही वजह है कि विस्फोट के बाद कई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा.

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