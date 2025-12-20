अफगानिस्तान में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?

भारतीय रुपये में हाल के समय में कमजोरी देखने को मिली है और इसी वजह से विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की कंडीशन चर्चा में बनी हुई है. इस बीच अफगानिस्तान की करेंसी अफगान को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले अफगानिस्तान में इस वक्त भारतीय रुपये की वैल्यू क्या है, इसे लेकर लोगों के कई सवाल सामने आए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय रुपये की वैल्यू कितनी है और वहां 10,000 कितने हो जाएंगे.

अफगानिस्तान में कितनी है 1 रुपये की कीमत?

अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है. अफगानी को AFN से दर्शाया जाता है. वहीं मौजूदा एक्सचेंज रेट के अनुसार अफगानिस्तान में एक भारतीय रुपये की कीमत करीब 0.75 से 0.76 अफगानी के आसपास है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक भारतीय रुपये के बदले वहां लगभग तीन चौथाई अफगानी मिलते हैं. हालांकि एक्सचेंज रेट जगह और समय के हिसाब से बदल सकता है.

10,000 भारतीय रुपया कितना हो जाएगा अफगानिस्तान में?

अगर 0.75 से 0.76 के रेट के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो 10,000 भारतीय रुपये अफगानिस्तान में बदलने पर करीब 7,400 से 7,600 अफगानी रुपये के बराबर हो सकते हैं. हालांकि अलग-अलग बैंकों और मुद्रा एक्सचेंज सेंटरों पर यह रेट थोड़ा अलग हो सकता है. क्योंकि करेंसी का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है. वहीं अगर छोटी रकम की बात करें तो अफगानिस्तान में 1000 भारतीय रुपये के बदले लगभग 750 से 760 अफगानी रुपये मिलते हैं. वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह रकम आम जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी मानी जा सकती है. वहीं सवाल यह भी उठता है कि जिस देश की इकोनॉमी ध्वस्त है, एजुकेशन, रोजगार और संसाधनों की कमी है वहां की करेंसी आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है. दरअसल अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत होने के पीछे तालिबानी सरकार की नीति है, जिसमें 2021 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने अफगानिस्तान में अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था.

अफगानी में रुपये को कैसे बदल सकते हैं?

भारतीय रुपये को अफगानी में बदलने के लिए भारत में मौजूद बैंक और अधिकृत मुद्रा एक्सचेंज सेवाओं की मदद ली जा सकती है. वहीं अफगानिस्तान में मौजूद लोग वहां के स्थानीय बैंक या करेंसी एक्सचेंज सेंटर से भी रुपये को अफगानी में बदल सकते हैं. इसके अलावा रुपये को अफगानी में बदलते समय लेनदेन, फीस ट्रांसफर चार्ज और मौजूदा एक्सचेंज रेट की जानकारी लेना जरूरी है. साथ ही लेनदेन से पहले लेटेस्ट रेट की जांच करना भी जरूरी होता है, क्योंकि करेंसी दर तेजी से बदलती रहती है.

