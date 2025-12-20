हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअफगानिस्तान में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?

अफगानिस्तान में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?

अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है. अफगानी को AFN से दर्शाया जाता है. मौजूदा एक्सचेंज रेट के अनुसार अफगानिस्तान में एक भारतीय रुपये की कीमत करीब 0.75 से 0.76 अफगानी के आसपास है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रुपये में हाल के समय में कमजोरी देखने को मिली है और इसी वजह से विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की कंडीशन चर्चा में बनी हुई है. इस बीच अफगानिस्तान की करेंसी अफगान को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले अफगानिस्तान में इस वक्त भारतीय रुपये की वैल्यू क्या है, इसे लेकर लोगों के कई सवाल सामने आए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय रुपये की वैल्यू कितनी है और वहां 10,000 कितने हो जाएंगे.

अफगानिस्तान में कितनी है 1 रुपये की कीमत?

अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है. अफगानी को AFN से दर्शाया जाता है. वहीं मौजूदा एक्सचेंज रेट के अनुसार अफगानिस्तान में एक भारतीय रुपये की कीमत करीब 0.75 से 0.76 अफगानी के आसपास है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक भारतीय रुपये के बदले वहां लगभग तीन चौथाई अफगानी मिलते हैं. हालांकि एक्सचेंज रेट जगह और समय के हिसाब से बदल सकता है.

10,000 भारतीय रुपया कितना हो जाएगा अफगानिस्तान में?

अगर 0.75 से 0.76 के रेट के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो 10,000 भारतीय रुपये अफगानिस्तान में बदलने पर करीब 7,400 से 7,600 अफगानी रुपये के बराबर हो सकते हैं. हालांकि अलग-अलग बैंकों और मुद्रा एक्सचेंज सेंटरों पर यह रेट थोड़ा अलग हो सकता है. क्योंकि करेंसी का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है. वहीं अगर छोटी रकम की बात करें तो अफगानिस्तान में 1000 भारतीय रुपये के बदले लगभग 750 से 760 अफगानी रुपये मिलते हैं. वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह रकम आम जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी मानी जा सकती है. वहीं सवाल यह भी उठता है कि जिस देश की इकोनॉमी ध्वस्त है, एजुकेशन, रोजगार और संसाधनों की कमी है वहां की करेंसी आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है. दरअसल अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत होने के पीछे तालिबानी सरकार की नीति है, जिसमें 2021 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने अफगानिस्तान में अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था.

अफगानी में रुपये को कैसे बदल सकते हैं?

भारतीय रुपये को अफगानी में बदलने के लिए भारत में मौजूद बैंक और अधिकृत मुद्रा एक्सचेंज सेवाओं की मदद ली जा सकती है. वहीं अफगानिस्तान में मौजूद लोग वहां के स्थानीय बैंक या करेंसी एक्सचेंज सेंटर से भी रुपये को अफगानी में बदल सकते हैं. इसके अलावा रुपये को अफगानी में बदलते समय लेनदेन, फीस ट्रांसफर चार्ज और मौजूदा एक्सचेंज रेट की जानकारी लेना जरूरी है. साथ ही लेनदेन से पहले लेटेस्ट रेट की जांच करना भी जरूरी होता है, क्योंकि करेंसी दर तेजी से बदलती रहती है.

ये भी पढ़ें-SIR List 2025: SIR के बाद किस राज्य में कितने वोटर्स के नाम कटे, यहां कर सकते हैं सबकुछ चेक

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Indian Rupee Value In Afghanistan Afghan Afghani Currency INR To AFN Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

America Flood: America के हमलों ने मचाई तबाही, 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह, अचानक क्या हुआ?|ABPLIVE
Pakistan Condom Crisis: क्या है पाकिस्तान का कंडोम संकट... भिखारी बने पड़ोसी पर दोहरी मार!
Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget