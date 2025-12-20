हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSIR List 2025: SIR के बाद किस राज्य में कितने वोटर्स के नाम कटे, यहां कर सकते हैं सबकुछ चेक

SIR List 2025: SIR के बाद किस राज्य में कितने वोटर्स के नाम कटे, यहां कर सकते हैं सबकुछ चेक

SIR List 2025: कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रकिया पूरी हो चुकी है. आइए जानते हैं क्यों शुरू की गई थी है प्रकिया और इसके बाद कौन से राज्य में कितने वोटरों के नाम कटे हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

SIR List 2025: कई राज्यों में इलेक्टोरल रोल के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरा करने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. आपको बता दें कि गुजरात में इसके बाद वोटरों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. यहां पर बिहार और बंगाल से भी ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. दरअसल इस प्रक्रिया का मकसद मरे हुए वोटरों, वे लोग जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, और डुप्लीकेट एंट्री के नाम को हटाकर इलेक्टोरल रोल को साफ करना है. 

क्यों शुरू किया गया एसआईआर

यह प्रक्रिया इस बात को पक्का करने के लिए की गई है कि चुनाव सही और अपडेटेड वोटर डेटा के आधार पर हो. समय के साथ माइग्रेशन, मौत और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में डुप्लीकेशन की वजह से वोटर लिस्ट में गलतियां जमा हो जाती हैं. चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों को रिकॉर्ड की फिजिकल जांच करने, डेथ रजिस्टर को क्रॉस चेक करने और पते को कंफर्म करने का निर्देश दिया. इसके बाद अयोग्य एंट्री को हटा दिया गया. 

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए 

अगर बात तमिलनाडु की करें तो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा नाम यहीं पर हटाए गए हैं. रोल से लगभग 97.37 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 66.4 लाख नाम उन वोटरों के थे जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके थे. इसी के साथ 26.9 लाख एंट्री मरे हुए वोटरों की थी. 

गुजरात में वोटरों की संख्या में भारी गिरावट 

गुजरात में एसआईआर प्रकिया के दौरान लगभग 73 लाख नाम हटा दिए गए. राज्य में रजिस्टर्ड वोटरों की कुल संख्या 5.08 करोड़ से घटकर 4.34 करोड़ हो गई है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक यहां पर नाम हटाने की मुख्य वजह अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में माइग्रेशन और डुप्लीकेशन था.

पश्चिम बंगाल और राजस्थान 

पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में लगभग 58.11 लाख नाम हटाए गए हैं. ठीक इसी तरह राजस्थान में भी रोल से लगभग 41.79 लाख वोटरों को हटाया गया है. दोनों राज्यों में अधिकारियों ने बताया है कि ज्यादातर नाम पते में बदलाव और लंबे समय के माइग्रेशन से संबंधित थे.

बिहार और छोटे क्षेत्र 

अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और इसी के साथ कई छोटे क्षेत्रों में भी खास सुधार देखने को मिले. गोवा में लगभग 10 लाख नाम, पुडुचेरी में एक लाख से ज्यादा और लक्षद्वीप में लगभग 1500 नाम हटाए गए. 

अपने नाम को कैसे चेक करें 

आपका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं यह चेक करने के लिए वोटर सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. पोर्टल पर जाकर ईपीआईसी नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. वोटर अपना ईपीआईसी नंबर 1950 पर भेज कर एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. साथ ही हटाई गई वोटर लिस्ट देखने के लिए अपने राज्य की सीईओ वेबसाइट पर जाकर या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपने स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर से भी संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Voter-List Electoral Rolls SIR List 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution News: दिल्ली एयरपोर्ट से 129 उड़ाने रद्द | Weather | Pollution Alert | AQI
PM Modi Bengal Visit: PM Modi का Bengal व Assam का दौरा... देंगे करोड़ों की सौगात !
Delhi Pollution News: प्रदूषण से सांसों का संकट...समस्या विकट | Weather | Pollution Alert | AQI
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ब्यूटी
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget