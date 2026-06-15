क्या होती है सिगरेट पैंट, जिसे महिला अधिकारियों के पहनने पर Indian Army ने लगाई रोक?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेना ने अनुशासन, पहचान हेतु वर्दी व ग्रूमिंग नियम बदले।

महिला अफसरों को औपचारिक साड़ी/सूट; सिगरेट पैंट प्रतिबंधित।

भारतीय गरिमा, पेशेवराना बढ़ावा; ड्यूटी पर कुछ ग्रूमिंग वर्जित।

Indian Army New Uniform Rules: भारतीय सेना ने अपनी फोर्स में प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन और मजबूत भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए अपनी यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. इन बदलावों के तहत महिला अफसरों को औपचारिक कार्यक्रमों में साड़ी, कुर्ता सलवार सेट और टखने तक की लंबाई वाली स्ट्रेट कट ट्राउजर पहनने की इजाजत दी गई है. साथ ही सेना ने कुछ तरह के कैजुअल कपड़ों पर भी रोक लगा दी है जिनमें सिगरेट पैंट, पलाजो और बिना आस्तीन वाले कुर्ते शामिल हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि सिगरेट पैंट क्या है और इस पर रोक क्यों लगाई गई.

सिगरेट पैंट क्या है?

सिगरेट पैंट स्लिम फिट ट्राउजर्स होती हैं जो कमर से लेकर टखनों तक पैरों के आकार के अनुसार फिट होती हैं. ये आमतौर पर संकरी और स्ट्रेट कट होती हैं और टखने के ठीक ऊपर खत्म होती हैं. जिस वजह से यह एक स्लीक लुक देती है. इनका पतला और सीधा आकार सिगरेट जैसा दिखता है इस वजह से इनका नाम सिगरेट पैंट पड़ा है.

भारतीय सेना ने इन पर रोक क्यों लगाई?

सेना के नए यूनिफॉर्म 2026 मैन्युअल के मुताबिक सिगरेट पैंट को कैजुअल वेस्टर्न स्टाइल कपड़ों की श्रेणी में रखा गया है. यह औपचारिक सैन्य कार्यक्रमों में अपेक्षित मर्यादा के अनुरूप नहीं है. सेना का ऐसा मानना है कि ऐसे कपड़े सैन्य सेवा से जुड़ी गरिमा, अनुशासन और प्रोफेशनल छवि को नहीं दर्शाते हैं.

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भारतीय परंपरा और औपचारिकता पर जोर

सेना का नया ड्रेस कोड औपनिवेशिक दूर के कुछ प्रभावों से दूर हटकर भारतीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है. अब महिला अफसरों को ऐसे कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें ज्यादा औपचारिक और सांस्कृतिक रूप से सही माना जाता है.

महिला अफसरों के लिए कपड़ों से जुड़े दूसरे प्रतिबंध

नियम सिर्फ सिगरेट पैंट तक ही सीमित नहीं है. आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान पलाजो और बिना आस्तीन वाले कुर्ते पहनने पर भी रोक लगा दी गई है. सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि औपचारिक कार्यक्रमों में पहने जाने वाले कपड़ों से प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए और पूरी फोर्स में एक जैसे मानक बने रहने चाहिए.

महिलाओं के लिए ग्रूमिंग के नियम

मैन्युअल में महिला अफसरों के लिए ग्रूमिंग से जुड़े कड़े नियम शामिल किए गए हैं. ड्यूटी के दौरान या फिर यूनिफॉर्म में लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी या फिर नोज पिन पहनने की इजाजत नहीं है. हालांकि शादीशुदा महिला अफसर सिंदूर लगा सकती हैं. बशर्ते वह सेना की टोपी के नीचे छिपा रहे और बाहर से दिखाई ना दे.

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