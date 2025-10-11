India Skills Report: आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, शिक्षा, या स्टार्टअप का मंच... हर जगह महिलाएं खुद को साबित कर रही हैं. हालांकि, उनके लिए अब भी सबसे बड़ी चिंता की बात है वर्कप्लेस पर उनकी सुरक्षा.

हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, जिसे ग्लोबल एजुकेशन और टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हाईबॉक्स ने जारी किया है. इस रिपोर्ट में खासतौर पर महिलाओं की रोजगार क्षमता और उनकी वर्कप्लेस प्रेफरेंस को लेकर बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं. तो चलिए जानते हैं कि वर्किंग वुमन के लिए भारत के 10 सबसे बेहतर राज्य कौन से हैं.

वर्किंग वुमन की ये हैं पसंद

इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश की महिलाएं कुछ राज्यों को काम के लिए ज्यादा पसंद करती हैं. ये राज्य महिलाओं को न सिर्फ बेहतर करियर ग्रोथ, बल्कि सुरक्षित और कॉपरेटिव वर्क एनवायरमेंट भी देते हैं. वर्किंग वुमन की पसंद वाले भारत के 10 सबसे बेहतर राज्य में आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा के नाम शामिल हैं. इन राज्यों में महिलाओं के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सुविधा, शिक्षा के अवसर, जॉब मार्केट की विविधता और करियर ग्रोथ के अच्छे अवसर मिलते हैं. साथ ही, कई राज्यों ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं.

महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार

पिछले कुछ सालों में भारत की महिलाएं कामकाजी दुनिया में आगे बढ़ी हैं. रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में करीब 45.6 प्रतिशत महिलाएं नौकरी के लिए तैयार मानी गईं. 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया. 2021 में थोड़ी गिरावट हुई और यह संख्या 41.25 प्रतिशत हो गई. हालांकि, 2022 में 53.28 प्रतिशत, 2023 में 52.8 प्रतिशत, 2024 में 50.86 प्रतिशत और 2025 में 47.53 प्रतिशत महिलाएं रोजगार के लिए आगे मानी गईं. इसका मतलब ये है कि महिलाओं में स्किल और क्वालिफिकेशन लगातार बढ़ रहे हैं.

