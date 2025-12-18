कितने में होता है टी-20 मैच का इंश्योरेंस, मैच कैंसल होने पर कितना मिलता है पैसा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला टी-20 मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कोहरे की वजह से रद्द हो गया. अंपायर ने मैच शुरू होने से पहले कई बार हालात का जायजा लिया, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम होने के चलते एक भी गेंद फेक नहीं जा सकी. मैच रद्द होते ही स्टेडियम में पहुंचे हजारों फैंस निराश होकर लौट गए. इसके साथ ही एक सवाल फिर चर्चा में आ गया कि जब कोई इंटरनेशनल टी 20 मैच कैंसिल होता है तो उसका फाइनेंशियल नुकसान कौन उठाता है और इंश्योरेंस इसमें कैसे काम करता है? ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टी 20 मैच का इंश्योरेंस कितने में होता है और मैच कैंसल होने पर कितना पैसा मिलता है.



हर इंटरनेशनल टी-20 मैच रहता है बीमा सुरक्षा में



आज के दौर में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का कारोबार है. भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल टी-20 मुकाबले पूरी तरह इंश्योर्ड होते हैं. बीसीसीआई, ब्रॉडकास्ट, स्पॉन्सर और आयोजन से जुड़े दूसरे पक्ष मिलकर मैच का बीमा करते हैं ताकि मौसम या किसी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान से बचा जा सके. भारत से जुड़े बड़े टी20 मुकाबले में एक मैच का इंश्योरेंस कवर कई करोड़ रुपये तक का हो सकता है.



मैच कैंसिल हुआ तो किसे मिलता है इंश्योरेंस का पैसा



अगर कोई टी20 मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. इस कंडीशन में सबसे ज्यादा राहत ब्रॉडकास्ट और आयोजकों को मिलती है. क्योंकि उन्होंने पहले ही मैच के राइट्स प्रोडक्शन और दूसरी तैयारियों पर भारी रकम खर्च की होती है. ऐसे में मैच शुरू होने से पहले तक लिया गया बीमा नुकसान की भरपाई करता है. वहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारों के अनुसार, किसी भी इंटरनेशनल मैच में सबसे बड़ा रिस्क ब्रॉडकास्ट का होता है. टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले ही हजारों करोड़ रुपये के मीडिया राइट्स खरीद चुके होते हैं. अगर मैच रद्द हो जाए तो एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई पर सीधा असर पड़ता है. इसी नुकसान से बचने के लिए ब्रॉडकास्ट भारी भरकम बीमा करते हैं. मैच के साथ-साथ खिलाड़ियों का भी बीमा कराया जाता है. अगर कोई खिलाड़ी चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो प्लेयर लॉस ऑफ फीस जैसे कवर के तहत उसकी फीस और दूसरे नुकसान की भरपाई की जाती है.



आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में कितना बड़ा होता है इंश्योरेंस?



आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कुल इंश्योरेंस कवर हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. पिछले सीजन में ब्रॉडकास्ट फ्रेंचाइजी और स्पॉन्सर ने मिलकर हजारों करोड़ रुपये का बीमा कराया था. हालांकि, हाल के समय में प्रीमियम बढ़ने और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के मर्जर की वजह से यह कवर कुछ हद तक घटा है, लेकिन खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस अभी भी जरूरी बना हुआ है.



मैच रद्द होने पर फैंस को क्या राहत मिलती है?



बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, अगर कोई मुकाबला बिना एक भी गेंद फेक रद्द हो जाता है, तो दर्शकों के टिकट के पैसे वापस किए जाते हैं. लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका का टी20 मैच रद्द होने के बाद भी यही नियम लागू होगा. रिफंड की प्रक्रिया स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और टिकटिंग पार्टनर के जरिए पूरी की जाती है.

