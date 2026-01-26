1 बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में कितना खर्चा आता है, इससे कितना मुनाफा कमाती है सरकार?
एक बैरल तेल को रिफाइन करने का खर्च कम होता है, लेकिन कीमत में टैक्स का वजन भारी होता है. पेट्रोल-डीजल की हर बूंद में सरकार की कमाई छुपी होती है. आइए जानें कि सरकार कैसे कमाई करती है.
आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो मीटर की सुई जितनी तेजी से भागती है, उतनी ही तेजी से आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इस ईंधन की असली कीमत क्या है? कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, रिफाइन होता है और फिर आपकी गाड़ी तक पहुंचता है. लेकिन एक बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में कितना खर्च आता है और सरकार इसमें से कितना मुनाफा कमाती है, आइए जान लेते हैं.
क्रूड ऑयल से पेट्रोल-डीजल तक का सफर
कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता है. इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी और अन्य उत्पाद निकाले जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में बिजली, ईंधन, मशीनें, कर्मचारी और रखरखाव जैसे कई खर्च शामिल होते हैं. इसी वजह से रिफाइनिंग की लागत हर देश और हर रिफाइनरी में अलग-अलग होती है.
एक बैरल तेल को रिफाइन करने में कितना खर्चा?
अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक एक बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में औसतन 3 से 15 डॉलर तक का खर्च आता है. आम तौर पर अधिकतर आधुनिक और कुशल रिफाइनरियों में यह लागत 3 से 5 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहती है. वहीं, जटिल रिफाइनरियां, जो भारी और सस्ते कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं, उनमें खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मुनाफे की संभावना भी बढ़ जाती है.
रिफाइनरी मार्जिन से होती है कमाई
रिफाइनिंग के बाद तेल उत्पादों की बिक्री से जो अंतर मिलता है, उसे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहा जाता है. कुछ हालात में यह मार्जिन 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल या उससे ज्यादा भी पहुंच जाता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की मांग बढ़ती है, तब रिफाइनरियों की कमाई भी तेजी से बढ़ती है. हालांकि यह मार्जिन बाजार की स्थिति के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है.
सरकार को कहां से होता है सबसे बड़ा फायदा?
सरकार की कमाई रिफाइनिंग से ज्यादा टैक्स से होती है. भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और वैट का होता है. इसके अलावा तेल कंपनियों के मुनाफे पर कॉरपोरेट टैक्स भी सरकार को मिलता है. यानी सरकार हर लीटर ईंधन पर सीधे और परोक्ष दोनों तरीकों से कमाई करती है.
विंडफॉल टैक्स का रोल
जब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब सरकारें विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाती हैं. भारत में यह टैक्स कुछ समय के लिए घरेलू तेल उत्पादकों पर लगाया गया था, जो प्रति बैरल 30 से 40 डॉलर तक पहुंच गया था. इसका मकसद यह था कि ऊंची कीमतों से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा सरकार के पास आए.
हर देश में लागत और मुनाफा अलग
तेल निकालने और रिफाइन करने की लागत हर देश में अलग होती है. सऊदी अरब जैसे देशों में तेल निकालने की लागत बेहद कम, करीब 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल होती है. वहीं भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में कच्चा तेल खरीदने, ढुलाई और रिफाइनिंग का खर्च ज्यादा होता है. इसी वजह से अंतिम कीमत पर टैक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर साफ दिखता है.
यह भी पढ़ें: किस देश ने लड़े हैं सबसे ज्यादा युद्ध, इसमें कितने जीता और कितने हारा?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL