हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजICC Women's World Cup 2025: जब रॉड्रिगेज के पिता पर लगे धर्म परिवर्तन कराने के आरोप, जेमिमा को हुआ था यह नुकसान

ICC Women's World Cup 2025: जब रॉड्रिगेज के पिता पर लगे धर्म परिवर्तन कराने के आरोप, जेमिमा को हुआ था यह नुकसान

महिला क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिगेज ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर देश के लिए इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में जेमिमा नाबाद पारी ने भारत को फाइनल में पहुंचा दिया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's World Cup 2025: भारत की स्टार महिला क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिगेज ने कल यानी 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर देश के लिए इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जेमिमा ने नाबाद 127 रन बनाकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया. अब भारत का मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ होगा. जेमिमा की इस नाबाद पारी की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन यह जीत जेमिमा के लिए सिर्फ एक मैच की जीत नहीं बल्कि उनके मुश्किल दौर की जीत भी मानी जा रही है, जिसने कभी उन्हें तोड़ दिया था.

दरअसल, पिछले साल जेमिमा का नाम क्रिकेट नहीं बल्कि एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आया था. यह विवाद उनके पिता पर लगे धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों से जुड़ा था. उस समय यह मामला इतना बढ़ गया था कि इस मामले का असर न सिर्फ उनके परिवार पर पड़ा था बल्कि जेमिमा पर भी कई आरोप लगाए गए थे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जब जेमिमा रॉड्रिगेज के पिता पर लगे धर्म परिवर्तन कराने के आरोप तब जेमिमा को क्या-क्या नुकसान हुआ था.

इसलिए लगे थे जेमिमा के पिता पर धर्म परिवर्तन के आरोप

पिछले साल अक्टूबर में जेमिमा के पिता पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे थे. जेमिमा के पिता पर आरोप लगाया था कि उनके पिता इवान रॉड्रिगेज ने क्लब की सुविधाओं का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए किया था. बताया गया कि इवान ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज नामक संगठन से जुड़े थे और प्रेसिडेंशियल हॉल में कई धार्मिक आयोजन कर धर्म परिवर्तन कराए थे. हालांकि, इन आरोपों पर जेमिमा के पिता ने साफ इनकार कर दिया था उन्होंने कहा था कि उनका किसी भी धर्म परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है.

पिता पर आरोपों का जेमिमा को हुआ था नुकसान

जेमिमा के पिता इवान रॉड्रिगेज पर लगे धर्म परिवर्तन के आरोपों का नुकसान जेमिमा को भी झेलना पड़ा था. पिता पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगने के बाद पिछले साल अक्टूबर में मुंबई के पुराने क्लब खार जिमखाना ने जेमिमा की सदस्यता रद्द कर दी थी. खार जिमखाना ने जेमिमा की 3 साल की मानक सदस्यता रद्द की थी. क्लब के अधिकारियों के अनुसार, यह सदस्यता क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं के लिए जेमिमा को दी गई थी. इसके अलावा इस विवाद का असर जेमिमा की सेहत पर भी पड़ा था. धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद जेमिमा मानसिक तनाव से गुजरने लगी.

विवादों ने जेमिमा को तोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी

जेमिमा के पिता के ऊपर लगे विवाद जेमिमा के लिए मानसिक रूप से बहुत से कठिन साबित हुआ था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जीतने के बाद उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पिछले कुछ महीने उनके लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में से एक थे. वह लगातार स्ट्रेस में थी और इस वर्ल्ड कप के दौरान रो पड़ती थीं. उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रॉप किया गया, उनका फॉर्म खराब हुआ और वह खुद को संभाल नहीं पाई, उन्हें एंग्जायटी होने लगी. लेकिन भगवान में उन्हें संभाला. जेमिमा के अनुसार, जब उन्हें बताया गया कि वह तीन नंबर पर बैटिंग करेगी तो उन्होंने खुद से कहा कि बस टिके रहो भगवान साथ में लड़ाई लड़ेंगे. इसके बाद जेमिमा ने विवादों से उभरकर अपने बल्ले से सबको जवाब दिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महिला क्रिकेटर इतिहास से सबसे बड़ा रन चेज किया. इस पारी के बाद जेमिमा भावुक हो गई और जीत के बाद अपने पिता को गले मिलते हुए रो पड़ी थी.

ये भी पढ़ें-8वें वेतन आयोग से सबसे पहले बढ़ेगी किन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? यहां जान लें पूरी डिटेल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Women's World Cup Jemimah Rodrigues World Cup Semi Final Indian Women Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
ओटीटी
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जानें घर बैठे कहां देख सकते हैं
‘बागी 4’ ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जानें घर बैठे कहां देख सकते हैं
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget