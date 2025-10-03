हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIAS स्मिता सभरवाल के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें, करियर से लेकर पति तक जानें सबकुछ

IAS स्मिता सभरवाल के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें, करियर से लेकर पति तक जानें सबकुछ

भारत में हर साल कई लोग UPSC की परीक्षा देते हैं लेकिन कुछ ही सफल होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, महज 22 साल की उम्र में बनने वाली महिला IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल के बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 03 Oct 2025 08:18 AM (IST)
भारत में अधिकतर युवा IAS बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वह सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं. इसी कड़ी में हर साल लाखों भारतीय UPSC का एग्जाम देते हैं, लेकिन काफी कम सफल हो पाते हैं. लेकिन इसमें पहली बार में सफल होने वाले काफी कम लोग होते हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसी की एक महिला IAS अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में ही UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया और प्रशासनिक सेवा में काम करने लगी. जिस उम्र में अधिकतर लोग कैरियर को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं उस समय इन्होंने पूरी तरह फोकस्ड होकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना समय लगाया और अपने IAS बनने के सपने को पूरा कर दिखाया. तो आइए जानते हैं उनके बारे में. 

कौन है ये IAS अधिकारी?

महज 22 की उम्र में UPSC की परीक्षा क्लियर करने वाली इस अधिकारी का नाम स्मिता सभरवाल है. वहीं स्मिता सभरवाल जो 2001 बैच की तेलंगाना कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है. स्मिता बीते 26 सालों से बतौर IAS ऑफिसर सेवा दे रही हैं. इतना ही नहीं स्मिता के नाम और भी कई रिकॉर्ड है जिन्हें शायद बेहद कम लोग जानते होंगे. साथ ही इनके संघर्ष की कहानी भी सभी को प्रेरणा देने वाली है.

बचपन और शिक्षा

स्मिता का जन्म साल 1977 में पश्चिम बंगाल में हुआ. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद से की. स्मिता बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी. UPSC के अलावा वह बोर्ड एग्जाम की भी टॉपर रह चुकी है. स्मिता ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही IAS की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली. स्मिता ने अपनी ग्रेजुएशन सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर विमेन से कॉमर्स विषय में पूरी की.

UPSC के कितने अटेम्प दिए?

UPSC का एग्जाम देने वालो में से कुछ ही इसे पहली या दूसरी बार में क्लियर कर पाते हैं. ऐसे में आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि स्मिता ने अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया. दरअसल, स्मिता ने ग्रेजुएशन खत्म होते ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाईं. इसके बाद साल 2000 में उन्होंने अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पूरे भारत में चौथी रैंक हासिल कर लीं. इसके लिए स्मिता एक दिन में लगभग 6 घंटे पढ़ाई किया करती थीं.

कौन है लेडी IAS के हसबैंड?

बात करें अगर स्मिता के रिलेशनशिप और शादी की तो वह बेहद दिलचस्प रही. स्मिता सभरवाल ने अपने ही बैचमेट और 2001 बैच के होनहार IPS ऑफिसर डॉ. अकुन सभरवाल से वर्ष 2004 में शादी की. स्मिता और अकुन के एक बेटा और एक बेटी हैं. 

CM ऑफिस में तैनात, पहली महिला अधिकारी

स्मिता के नाम वैसे तो कई रिकॉर्ड है लेकिन राज्य के सीएम के ऑफिस में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड इसमें बेहद खास है. आपको बता दें कि स्मिता तेलंगाना के सीएम ऑफिस में काम करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. सीएम ऑफिस में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का खिताब भी इनके नाम है.

Published at : 03 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Embed widget