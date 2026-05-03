गुजराती लोग क्यों करते हैं सिकोतर माता की पूजा, यमन के द्वीप से क्या है इसका लिंक?

Gujaratis Worship Sikotar Mata : गुजरात के कच्छ, खंभात और तटीय इलाकों में लोग सिकोतर माता की पूजा करते हैं. यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी परंपरा है जो समुद्र में काम करते हैं और लंबे, खतरनाक सफरों पर जाते हैं. इतिहास से भी इसके कई सबूत मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुजराती लोग सिकोतर माता की पूजा क्यों करते हैं और यमन के द्वीप से इसका क्या लिंक है.

गुजराती लोग सिकोतर माता की पूजा क्यों करते हैं?

गुजरात के समुद्री तटों पर रहने वाले लोग, खासकर कच्छ, खंभात और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारी और मछुआरे, सिकोतर माता की पूजा बहुत आस्था और विश्वास के साथ करते हैं. यह देवी उन्हें समुद्र की खतरनाक यात्राओं में सुरक्षा देने वाली मानी जाती है, इसलिए नाविक यात्रा पर जाने से पहले उनकी पूजा करते हैं और घर लौटने की प्रार्थना करते हैं.

यमन के द्वीप से इसका क्या लिंक है?

पुराने समय में समुद्र सिर्फ रास्ता नहीं था, बल्कि एक विशाल, अनजान और खतरनाक दुनिया थी. जब भारतीय व्यापारी और नाविक अरब सागर को पार करते थे, तो उन्हें हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं दिखती थी. तूफान, ऊंची लहरें, और रास्ता भटक जाने का खतरा हमेशा बना रहता था. ऐसे में जब बहुत दूर समुद्र में अचानक एक द्वीप दिखाई देता था, तो वह उनके लिए जीवन बचाने वाली जगह बन जाता था. यह द्वीप आज यमन के पास स्थित सोकोत्रा (Socotra) कहलाता है. धीरे-धीरे यह द्वीप भारतीय नाविकों की आस्था का हिस्सा बन गया. उन्होंने इसे देवी का रूप दे दिया, जिसे आज हम सिकोतर माता (Sikotar Mata) के नाम से जानते हैं. आज खासकर कच्छ, खंभात और गुजरात के तटीय इलाके में सिकोतर माता की पूजा होती है. यह आस्था सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि समुद्र में जीवन के संघर्ष से जुड़ी हुई परंपरा है.

सोकोत्रा द्वीप क्यों था इतना खास?

सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में एक बहुत जरूरी जगह पर स्थित है. यह यमन के दक्षिण-पूर्व और अफ्रीका के हॉर्न के पास है. पुराने समय में जब जहाज लकड़ी के बने होते थे और सिर्फ हवा पर चलते थे, तब लंबी समुद्री यात्रा बेहद मुश्किल होती थी. भारत से पश्चिम एशिया या अफ्रीका जाने वाले नाविकों के लिए बीच में रुकने की सुरक्षित जगह बहुत कम थी. पीने के लिए ताजा पानी सबसे बड़ी जरूरत थी. हर बंदरगाह पर टैक्स देना पड़ता था. सोकोत्रा एक ऐसी जगह थी जहां ताजा पानी मिलता था, जहाज रुक सकते थे, नाविक आराम कर सकते थे. इसलिए यह द्वीप उनके लिए जीवन बचाने वाला ठिकाना बन गया.

सोकोत्रा का अजीब और रहस्यमय रूप

यह द्वीप दिखने में भी बहुत अलग और अजीब है. यहां ऐसे पेड़ और पहाड़ हैं जो किसी दूसरी दुनिया जैसे लगते हैं. जैसे ड्रैगन ब्लड ट्री (Dragon Blood Tree), जिसका रस लाल रंग का होता है, बड़े-बड़े अजीब पेड़ और पौधे,स चूना पत्थर की गुफाएं जिनमें लटकते हुए पत्थर, सूखा और तेज हवा वाला वातावरण. समुद्री यात्रियों को यह जगह कभी डरावनी और कभी बचाव वाली लगती थी .

भारतीय नाविक और अरब सागर का व्यापार

भारत के पश्चिमी तट के लोग हजारों सालों से समुद्री व्यापार करते थे. इनमें शामिल थे. जिसमें कच्छ और गुजरात के व्यापारी, कोली, मछुआरे समुदाय, महाराष्ट्र और कोंकण के नाविक, कई अन्य समुद्री समुदाय. ये लोग कपड़े, मसाले, प्याज और अन्य सामान लेकर अरब, ईरान, इराक और अफ्रीका तक जाते थे. उनकी यात्राएं बहुत लंबी और मूश्किल होती थीं, इसलिए उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत महसूस होती थी जो उन्हें समुद्र में सुरक्षित रख सके.

सोकोत्रा से सिकोतर माता कैसे बनी?

जब भारतीय नाविक सोकोत्रा पहुंचते थे, तो उनके लिए यहॉ पहला सुरक्षित पड़ाव होता था. जीवन बचाने वाली जगह होती थी. कभी-कभी डरावनी और रहस्यमय जगह भी होती थी. उन्होंने महसूस किया कि यह द्वीप उनकी रक्षा करता है और उन्हें जीवन देता है.धीरे-धीरे उन्होंने इस द्वीप की आत्मा को देवी का रूप दिया और उसे सिकोतर माता, सिकोटरी माता और दरिया की देवी (समुद्र की देवी) कहा. मान्यता बनी कि यह देवी समुद्र में यात्रियों की रक्षा करती है और उन्हें सुरक्षित वापस घर लाती है.

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सिकोतर माता की पूजा कैसे होती है?

गुजरात और पश्चिम भारत के समुद्री समुदाय आज भी सिकोतर माता की पूजा करते हैं. उनकी पूजा में नाव या जहाज के छोटे मॉडल चढ़ाना, नारियल और फूल अर्पित करना, यात्रा से पहले प्रार्थना करना, परिवार, खासकर नाविक की पत्नी द्वारा पूजा करना शामिल होता है. माना जाता है कि यह देवी समुद्र में आने वाले खतरे से रक्षा करती है.

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