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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजYoutube पर कैसे बना सकते हैं अपना चैनल, कितने सब्सक्राइबर पर होने लगती है कमाई?

Youtube पर कैसे बना सकते हैं अपना चैनल, कितने सब्सक्राइबर पर होने लगती है कमाई?

डिजिटल माध्यमों के इस दौर में वीडियो क्रिएशन सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित करियर विकल्प बन चुका है. यूट्यूब पर भी बढ़िया तरीके से चैनल बनाकर आप सब्सक्राइबर्स के जरिए कमाई कर सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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  • यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर, 3000 घंटे वॉचटाइम से कमाई शुरू.
  • शुरुआती कमाई सुपर चैट, मेंबरशिप और शॉपिंग से करें.
  • 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉचटाइम पर विज्ञापन से होती आय.
  • कम सब्सक्राइबर पर भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप से आय संभव.

आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह करियर बनाने का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है. देश और दुनिया के लाखों लोग हर महीने इस वीडियो प्लेटफॉर्म से मोटी कमाई कर रहे हैं. अगर आप भी वीडियो बनाने के शौकीन हैं और अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर अपना सफर शुरू कर सकते हैं. अपना खुद का चैनल बनाना बेहद आसान है, लेकिन असल चुनौती और रोमांच तब शुरू होता है जब बात इससे पैसे कमाने की आती है. यूट्यूब से कमाई करने के लिए कंपनी ने कुछ खास नियम और शर्तें तय की हैं, जिन्हें पूरा करना हर क्रिएटर के लिए जरूरी होता है.

कैसे होती है चैनल बनाने की शुरुआत?

यूट्यूब पर अपना नया चैनल शुरू करने की प्रक्रिया बेहद सरल और मुफ्त है. इसके लिए आपके पास बस एक चालू गूगल यानी जीमेल अकाउंट होना चाहिए. इसके बाद आपको यूट्यूब की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना होता है. वहां अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके आप आसानी से चैनल बनाने का विकल्प चुन सकते हैं. अपने चैनल के लिए एक आकर्षक नाम और एक अच्छा सा यूजरनेम यानी हैंडल चुनकर आपका डिजिटल ठिकाना तैयार हो जाता है. इसके बाद आप अपने मनपसंद विषय पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर सकते हैं.

कितने सब्सक्राइबर्स पर होने लगती है कमाई?

यूट्यूब ने नए क्रिएटर्स की मदद के लिए कमाई का पहला रास्ता 500 सब्सक्राइबर्स पर ही खोल दिया है. इसे हम हाफ मोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 90 दिनों में कम से कम 3 पब्लिक वीडियो डालने होंगे. इसके अलावा पिछले 365 दिनों में आपकी लंबी वीडियो पर 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए. अगर आप छोटे वीडियो बनाते हैं, तो पिछले 90 दिनों में आपके शॉर्ट्स पर 3 मिलियन यानी 30 लाख व्यूज होने जरूरी हैं. इस लेवल पर पहुंचने के बाद कमाई के कई विकल्प खुल जाते हैं.

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विज्ञापनों के बिना कैसे हो कमाई?

इस शुरुआती स्तर पर आपके वीडियो के बीच में विज्ञापन तो नहीं चलते हैं, लेकिन आपके पास पैसे कमाने के कई दूसरे शानदार तरीके आ जाते हैं. आपके दर्शक आपको सुपर चैट और सुपर थैंक्स के जरिए सीधे पैसे भेज सकते हैं. इसके अलावा आप अपने चैनल की मेंबरशिप शुरू कर सकते हैं, जहां आपके खास फैंस हर महीने एक तय रकम देकर आपके चैनल से जुड़ेंगे. साथ ही यूट्यूब शॉपिंग और एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए भी आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके इस शुरुआती स्टेज में अच्छी खासी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं.

विज्ञापनों से कैसे हो बड़ी कमाई?

वीडियो पर चलने वाले विज्ञापनों से असली और बड़ी कमाई करने के लिए आपको फुल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पार करना होता है. इसके लिए आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने बहुत जरूरी हैं. इसके साथ ही यूट्यूब की दो और मुख्य शर्तें हैं जिनमें से किसी एक को पूरा करना होता है. पहली शर्त यह है कि पिछले 1 साल में आपके लंबे वीडियो पर कुल 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए. वहीं दूसरी शर्त के मुताबिक पिछले 90 दिनों में आपके शॉर्ट्स वीडियो पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज आने चाहिए.

यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम

जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम या व्यूज का यह बड़ा टारगेट पूरा कर लेते हैं, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के हकदार बन जाते हैं. इसके बाद आपके वीडियो पर आधिकारिक रूप से विज्ञापन दिखने शुरू हो जाते हैं. इन विज्ञापनों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने लगता है. इसके अलावा जो दर्शक यूट्यूब प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं और आपके वीडियो देखते हैं, उनके जरिए भी आपको कमाई का एक हिस्सा मिलता है. यही वह स्टेज है जहां से आपकी नियमित इनकम शुरू होती है.

स्पॉन्सरशिप का सीधा फायदा

यूट्यूब के इन कड़े नियमों के अलावा भी पैसे कमाने का एक और सीधा और बेहतरीन जरिया मौजूद है. अगर आपके चैनल पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आपके वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं और उन पर हजारों में व्यूज आ रहे हैं, तो आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप का फायदा उठा सकते हैं. बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सीधे छोटे क्रिएटर्स से संपर्क करती हैं. इस तरीके में यूट्यूब के नियमों का कोई बंधन नहीं होता है और आप कंपनियों से सीधे बात करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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