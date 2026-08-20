चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान चीनी में आत्मनिर्भर, मुख्य क्षेत्र पंजाब-सिंध।

Sugar Price In China Pakistan: रसोई के बजट का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाने वाली चीनी के दाम इन दिनों खुदरा बाजारों में तेजी से बढ़ रहे हैं. त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के साथ ही भारत में चीनी की औसत कीमतें बीते एक महीने में 47.82 रुपये से उछलकर 54.06 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं. इस उछाल ने आम जनता की जेब पर सीधा असर डाला है. ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि हमारे पड़ोसी देशों यानी चीन और पाकिस्तान में चीनी किस भाव बिक रही है, वहां इसका उत्पादन कैसे होता है और आपूर्ति की क्या स्थिति है.

चीन और पाकिस्तान में चीनी का खुदरा भाव

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय उत्पादन और मुद्रा के मूल्य के हिसाब से चीनी के दाम तय होते हैं. चीन में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 5.28 चीनी युआन प्रति किलोग्राम है. यदि इसकी तुलना भारतीय रुपये से करें तो यह करीब 72 से 75 रुपये प्रति किलो बैठती है. दूसरी ओर, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में चीनी की खुदरा कीमतें 177 से 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो के बीच चल रही हैं. भारतीय मुद्रा के मूल्य के आधार पर पाकिस्तान में चीनी का भाव लगभग 53 से 60 रुपये प्रति किलो पड़ता है.

चीन में चीनी के उत्पादन के प्रमुख जरिया

चीन में मिठास का मुख्य जरिया घरेलू कृषि ही है, जहां मुख्य रूप से दो फसलों का इस्तेमाल होता है. चीन अपनी कुल चीनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गन्ने की फसल से तैयार करता है. इसके अलावा बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा चुकंदर (शुगर बीट) से निकाला जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम और वातावरण के अनुसार गन्ने और चुकंदर की खेती की जाती है, जिससे वहां की रिफाइनरियों को कच्चा माल मिलता है.

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गुआंगशी और युन्नान प्रांत में बड़ा उत्पादन केंद्र

चीन के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी राज्य चीनी उत्पादन का मुख्य गढ़ माने जाते हैं. गुआंगशी प्रांत चीन का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र है, जो अकेले ही देश के कुल उत्पादन का करीब 65 फीसदी हिस्सा तैयार करता है. इसके बाद युन्नान प्रांत का नंबर आता है, जहां बड़े पैमाने पर गन्ने के खेत मौजूद हैं. इसके अलावा तटीय इलाकों वाले गुआंगडोंग और हैनान प्रांतों में भी गन्ने से चीनी बनाई जाती है, जबकि उत्तरी क्षेत्र जैसे इनर मंगोलिया में चुकंदर से चीनी का उत्पादन होता है.

पाकिस्तान की अपनी फसलों से पूरी होती है मांग

पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां बिकने वाली ज्यादातर चीनी बाहर से नहीं मंगवाई जाती है. पाकिस्तान दुनिया के प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की सूची में शामिल है, इसलिए उसकी अधिकांश जरूरतें घरेलू उत्पादन से ही पूरी होती हैं. देश के अंदर पंजाब और सिंध प्रांत गन्ने की खेती के सबसे बड़े केंद्र हैं. इन्हीं कृषि क्षेत्रों के पास चीनी मिलों का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो स्थानीय बाजारों के लिए चीनी का प्रसंस्करण करती हैं.





80 से अधिक चीनी मिलें और आयात की स्थिति

पाकिस्तान के घरेलू बाजार को संभालने के लिए देश में 80 से भी अधिक सक्रिय चीनी मिलें काम कर रही हैं. ये मिलें गन्ने से सफेद चीनी तैयार करके स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखती हैं. वैसे तो पाकिस्तान अपनी चीनी की जरूरत के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन खराब मौसम या गन्ने की पैदावार में गिरावट आने पर संकट से बचने के लिए सरकार को कभी-कभार अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कुछ मात्रा में चीनी का आयात भी करना पड़ता है.

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