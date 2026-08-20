Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?

चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?

Sugar Price In China Pakistan: भारत में चीनी के दाम 54 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि त्योहार के इस मौसम में पाकिस्तान और चीन में चीनी के दाम क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Aug 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पाकिस्तान चीनी में आत्मनिर्भर, मुख्य क्षेत्र पंजाब-सिंध।

Sugar Price In China Pakistan: रसोई के बजट का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाने वाली चीनी के दाम इन दिनों खुदरा बाजारों में तेजी से बढ़ रहे हैं. त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के साथ ही भारत में चीनी की औसत कीमतें बीते एक महीने में 47.82 रुपये से उछलकर 54.06 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं. इस उछाल ने आम जनता की जेब पर सीधा असर डाला है. ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि हमारे पड़ोसी देशों यानी चीन और पाकिस्तान में चीनी किस भाव बिक रही है, वहां इसका उत्पादन कैसे होता है और आपूर्ति की क्या स्थिति है.

चीन और पाकिस्तान में चीनी का खुदरा भाव

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय उत्पादन और मुद्रा के मूल्य के हिसाब से चीनी के दाम तय होते हैं. चीन में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 5.28 चीनी युआन प्रति किलोग्राम है. यदि इसकी तुलना भारतीय रुपये से करें तो यह करीब 72 से 75 रुपये प्रति किलो बैठती है. दूसरी ओर, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में चीनी की खुदरा कीमतें 177 से 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो के बीच चल रही हैं. भारतीय मुद्रा के मूल्य के आधार पर पाकिस्तान में चीनी का भाव लगभग 53 से 60 रुपये प्रति किलो पड़ता है.

चीन में चीनी के उत्पादन के प्रमुख जरिया

चीन में मिठास का मुख्य जरिया घरेलू कृषि ही है, जहां मुख्य रूप से दो फसलों का इस्तेमाल होता है. चीन अपनी कुल चीनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गन्ने की फसल से तैयार करता है. इसके अलावा बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा चुकंदर (शुगर बीट) से निकाला जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम और वातावरण के अनुसार गन्ने और चुकंदर की खेती की जाती है, जिससे वहां की रिफाइनरियों को कच्चा माल मिलता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान खोल दे अपना एयरस्पेस तो हर साल कितनी होगी एयरलाइन की बचत?


चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?

गुआंगशी और युन्नान प्रांत में बड़ा उत्पादन केंद्र

चीन के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी राज्य चीनी उत्पादन का मुख्य गढ़ माने जाते हैं. गुआंगशी प्रांत चीन का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र है, जो अकेले ही देश के कुल उत्पादन का करीब 65 फीसदी हिस्सा तैयार करता है. इसके बाद युन्नान प्रांत का नंबर आता है, जहां बड़े पैमाने पर गन्ने के खेत मौजूद हैं. इसके अलावा तटीय इलाकों वाले गुआंगडोंग और हैनान प्रांतों में भी गन्ने से चीनी बनाई जाती है, जबकि उत्तरी क्षेत्र जैसे इनर मंगोलिया में चुकंदर से चीनी का उत्पादन होता है.

पाकिस्तान की अपनी फसलों से पूरी होती है मांग

पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां बिकने वाली ज्यादातर चीनी बाहर से नहीं मंगवाई जाती है. पाकिस्तान दुनिया के प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की सूची में शामिल है, इसलिए उसकी अधिकांश जरूरतें घरेलू उत्पादन से ही पूरी होती हैं. देश के अंदर पंजाब और सिंध प्रांत गन्ने की खेती के सबसे बड़े केंद्र हैं. इन्हीं कृषि क्षेत्रों के पास चीनी मिलों का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो स्थानीय बाजारों के लिए चीनी का प्रसंस्करण करती हैं.


चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?

80 से अधिक चीनी मिलें और आयात की स्थिति

पाकिस्तान के घरेलू बाजार को संभालने के लिए देश में 80 से भी अधिक सक्रिय चीनी मिलें काम कर रही हैं. ये मिलें गन्ने से सफेद चीनी तैयार करके स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखती हैं. वैसे तो पाकिस्तान अपनी चीनी की जरूरत के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन खराब मौसम या गन्ने की पैदावार में गिरावट आने पर संकट से बचने के लिए सरकार को कभी-कभार अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कुछ मात्रा में चीनी का आयात भी करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Sugar Price Hike In India Sugar Price In China Sugar Price In Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?
चीन-पाकिस्तान में कितने रुपये किलो मिल रही चीनी, बढ़े दाम के बीच जानें जवाब?
जनरल नॉलेज
कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?
कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?
जनरल नॉलेज
राज्यपाल को कौन देता है छुट्टी, कहां करना होता है उन्हें आवेदन?
राज्यपाल को कौन देता है छुट्टी, कहां करना होता है उन्हें आवेदन?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान खोल दे अपना एयरस्पेस तो हर साल कितनी होगी एयरलाइन की बचत?
पाकिस्तान खोल दे अपना एयरस्पेस तो हर साल कितनी होगी एयरलाइन की बचत?
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
विश्व
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
Hockey
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget