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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?

कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?

Raksha Bandhan 2026: देश में इस बार 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी. चलिए इसी क्रम में जानें कि सबसे पहले किस बहन ने भाई को राखी बांधी थी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Aug 2026 05:34 PM (IST)
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Raksha Bandhan 2026: सनातन परंपरा में रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और कर्तव्यबोध का प्रतीक माना जाता है. पावन अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं. वहीं भाई भी हर परिस्थिति में अपनी बहन के मान-सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन इस पावन पर्व की शुरुआत कहां से हुई और पहली राखी किसने किसे बांधी, इसका उत्तर हमारी कई पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों में छिपा हुआ है, जो इस त्योहार के महत्व को और गहरा बनाते हैं.

किसने बांधी थी सबसे पहली राखी?

रक्षाबंधन की सबसे पहली और सर्वमान्य कथा श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है. असुरराज बलि की अप्रतिम दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया था. जब भगवान लंबे समय तक वैकुंठ नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं. उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया. जब बलि ने उपहार मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर भगवान विष्णु को वैकुंठ लौटने की अनुमति मांग ली. बलि ने राखी के रिश्ते का सम्मान करते हुए भगवान को वचनमुक्त कर दिया था.

युद्धभूमि में राखी का सम्मान

इतिहास के पन्नों में भी राखी के धागे का अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है. जब ग्रीक विजेता सिकंदर और भारत के प्रतापी राजा पुरु (पोरस) के बीच युद्ध छिड़ा, तो सिकंदर की पत्नी अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गईं. उन्होंने राजा पुरु को एक रक्षासूत्र भेजा और उन्हें अपना भाई मानते हुए युद्ध में सिकंदर को न मारने का वचन मांगा. राजा पुरु ने भारतीय संस्कृति के महान आदर्शों का पालन करते हुए युद्धभूमि में सिकंदर को जीवनदान दिया और राखी के वचन की मर्यादा रखी.

यह भी पढ़ें: Rani Karnavati and Humayun: इस हिंदू रानी से राखी बंधवाता था मुगल बादशाह हुमायूं, एक बुलावे पर हो गई थी जंग


कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?

रानी कर्णावती और हुमायूं

मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती की कहानी बेहद लोकप्रिय है. जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, तो रानी कर्णावती के पास अपनी और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय नहीं बचा था. उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई. हुमायूं ने राखी के संदेश को सहर्ष स्वीकार किया और रानी को अपनी बहन मानते हुए तुरंत अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर निकल पड़े, जिससे इस पर्व ने धर्म और जाति से परे जाकर भातृभाव का संदेश दिया.

सियासत और भाई का फर्ज

इतिहास में ऐसी ही एक और घटना गिन्नौरगढ़ की रियासत से जुड़ी है. गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह गोंड की हत्या उनके ही रिश्तेदार आलमशाह ने धोखाधड़ी से कर दी थी. संकट की इस घड़ी में रानी ने अपने राज्य और परिवार की सुरक्षा के लिए राजा के विश्वस्त मित्र मोहम्मद खान को राखी भेजी. मोहम्मद खान ने इस पवित्र धागे का मान रखते हुए भाई का फर्ज निभाया, रानी की सहायता की और उनके राज्य की रक्षा करते हुए षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाई.

जब विजय के लिए बांधा गया रक्षासूत्र

भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि रक्षासूत्र केवल भाई-बहन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह रक्षा का एक पवित्र मंत्र था. एक बार देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें देवताओं की पराजय होने लगी. परेशान होकर देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए. देवगुरु के परामर्श पर इंद्र की पत्नी महारानी शची (इंद्राणी) ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक पवित्र रक्षासूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया. इस रक्षासूत्र की शक्ति से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी.

अमरता और लंबी उम्र का वरदान

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और यमुना नदी के बीच भी रक्षाबंधन का सुंदर संबंध रहा है. यमुना अपने भाई यमराज को मन ही मन अत्यंत प्रेम करती थीं. एक बार श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर यमुना ने यमराज की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा. यमराज अपनी बहन के इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को अमरता का वरदान दिया. साथ ही यह घोषणा भी की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से रक्षासूत्र बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा, उसे लंबी उम्र और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी.

आंचल के कपड़े से बनी राखी

महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग रक्षाबंधन की परंपरा को नया आयाम देता है. जब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अधर्मी शिशुपाल का वध किया, तो उस प्रक्रिया में उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा. वहां उपस्थित द्रौपदी ने बिना पल गंवाए अपनी रेशमी साड़ी का आंचल फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया. श्रीकृष्ण ने इस धागे को रक्षासूत्र मानकर द्रौपदी को हर संकट में सहायता का वचन दिया, जिसे उन्होंने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर पूरा किया.


कहां से शुरू हुआ राखी बांधने का चलन, किस बहन ने बांधी थी पहली राखी?

शुभ और लाभ की बहन

गणेश पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश के दो पुत्र थे- शुभ और लाभ. जब वे अन्य देवताओं को अपनी बहनों से राखी बंधवाते देखते, तो उनके मन में भी एक बहन की लालसा होती थी. वे अपने पिता गणेश जी से बहन की जिद करने लगे. पुत्रों की तीव्र इच्छा को देखते हुए भगवान गणेश ने ऋषियों के साथ एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया. उस यज्ञ की अग्नि से देवी संतोषी का प्राकट्य हुआ. इसके बाद शुभ और लाभ को अपनी बहन मिली और उन्होंने रक्षाबंधन मनाया.

यह भी पढ़ें: Kanyadan Wedding Ritual: किसने किया था पहला कन्यादान, कहां से शुरू हुई बेटी को ससुराल भेजने की परंपरा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan History Raksha Bandhan 2026 Origin Of Rakhi
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