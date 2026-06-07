कॉकरोच जनता पार्टी को अब तक किस-किस ने दिया सपोर्ट, यहां देख लें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉकरोच जनता पार्टी परीक्षा लीक, बेरोजगारी पर युवा आंदोलन।

जंतर मंतर विरोध के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जुड़े।

अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव समेत विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन दिया।

बॉलीवुड हस्तियों और फिल्म इंडस्ट्री से भी मिला सहयोग।

Cockroach Janta Party Supporter: कॉकरोच जनता पार्टी एक युवा-संचालित आंदोलन जिसे सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल हुई, तेजी से देश में सबसे चर्चित राजनीतिक अभियानों में से एक बन गया है. मीम्स, ऑनलाइन चर्चा और डिजिटल सक्रियता के साथ जो शुरू हुआ है अब परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही जैसे मुद्दों पर देशव्यापी बातचीत में बदल चुका है. 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इस आंदोलन को एक बड़ा बढ़ावा मिला. जैसे-जैसे इस अभियान का विस्तार हुआ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया. आइए जानते हैं उन सभी लोगों के बारे में जो अब कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया समर्थन

सबसे बड़े समर्थकों में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हैं. उन्होंने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और खुद को 'मानद कॉकरोच' बताया. उनकी भागीदारी ने अभियान पर जरूरी ध्यान आकर्षित किया और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद की.

इसी के साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी आंदोलन से जुड़े युवाओं की सराहना की. उन्होंने कथित तौर पर अभियान को एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय ताकत बताया और नीति निर्माताओं से देश के युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आग्रह किया.

राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही इसकी उत्पत्ति इंटरनेट संस्कृति और मीम्स से हुई हो लेकिन इसमें सार्वजनिक जुड़ाव और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित होने की क्षमता है.

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विपक्षी नेताओं ने समर्थन की आवाज उठाई

कई विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलन और इसकी मांग के प्रति समर्थन व्यक्त किया है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध से संबंधित सामग्री साझा की और छात्रों और युवा नौकरी चाहने वालों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं के सराहना की. उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहित शिव सेना (यूबीटी) के नेताओं ने कहा कि युवाओं को नकारात्मक रूप से लेवल करके खारिज करना अनुचित था.

इसी के साथ कथित तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने इस अभियान को भारत के युवाओं के बीच वास्तविक चिंता का एक आईना बताया. टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद भी आंदोलन के सदस्यता अभियान और आउटरीच पहल के समर्थन से जुड़े शुरुआती राजनीतिक हस्तियों में से एक थे.

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शांतिपूर्ण विरोध को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए जंतर मंतर प्रदर्शन की अनुमति देने के फैसला का स्वागत किया.

बॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग भी शामिल

इस आंदोलन ने मनोरंजन उद्योग की जानी-मानी हस्तियों का भी ध्यान आकर्षित किया है. कई अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं, कॉमेडियंस और टेलीविजन हस्तियों ने कथित तौर पर सोशल मीडिया सहभागिता के जरिए से अभियान का समर्थन किया है.

आंदोलन के समर्थन से जुड़े नामों में दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता, अनुराग कश्यप, ऋचा चड्ढा, प्रकाश राज, ऊर्फी जावेद, कॉमेडियन कुणाल कामरा और टेलीविजन हस्ती उमर रियाज और अभिषेक निगम शामिल हैं.

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