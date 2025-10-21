बैंकों में कितना है अनक्लेम पैसा, किन-किन सेक्टर में फंसी हुई है यह रकम?

देश के कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों में लंबे समय से ऐसे पड़े पैसे पड़े हैं, जिनका कोई दवा नहीं कर रहा है. कई परिवारों और निवेशकों को अभी यह पता नहीं है कि उनके पूर्वज या उनके पुराने निवेश कहां फंसे हैं. इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले खास अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत सरकार का मकसद ऐसे लोगों को उनके हक असली पैसा वापस दिलाना है जिनका पैसा अनक्लेम पड़ा है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बैंकों में कितना अनक्लेम पैसा पड़ा हुआ है और किन-किन सेक्टर में यह रकम फंसी हुई है.

बैंकों में इतना पड़ा है अनक्लेम पैसा

वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.84 लाख करोड़ रुपये अनक्लेम है. वहीं यह पैसा सिर्फ बैंकों में ही नहीं बल्कि बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार और भविष्य निधि जैसे कई सेक्टर में फंसा हुआ है. वहीं इस राशि का बड़ा हिस्सा अब तक आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के पास सुरक्षित रखा गया है.

सरकार ने पैसा लौटाने के लिए शुरू किया अभियान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनक्लेम पैसे को वापस लौटाने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान का मकसद लोगों को उनके हक का पैसा वापस दिलाना है. वहीं यह अभियान 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की कोशिश होगी कि बिना दावा किए गए पैसे उनके सही मालिकों तक पहुंच जाए.

UDGAM पोर्टल बना सबसे बड़ा मददगार

बैंकों में अनक्लेम पड़े पैसे को लोगों के पास वापस लौटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के जरिए लोग अपने या परिवार के नाम से पुराने खाते, शेयर या म्यूचुअल फंड्स में फंसी राशि की जानकारी हासिल कर सकते हैं. पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अगर कोई अनक्लेम जमा राशि मिलती है, तो संबंधित बैंक या संस्थान में डॉक्‍यूमेंट्स जमा कर पैसा क्लेम किया जा सकता है.

UDGAM पर कैसे करें दावा?

UDGAM पोर्टल पर दावा करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद अपने नाम और पहचान पत्र से लॉगिन करना होगा.

अब बैंक या सेक्टर का को सेलेक्ट कर सर्च करना होगा

इसके बाद अगर आपका पैसा पाया गया, तो आप संबंधित बैंक या संस्थान में जाकर डॉक्‍यूमेंट्स जमा कर अपना पैसा ले सकते हैं.

