वियतनाम में 100000 महीना कमाए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें कितना है करेंसी में अंतर?

वियतनाम में 100000 महीना कमाए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें कितना है करेंसी में अंतर?

Vietnam and Indian Currency: क्या आप जानते हैं वियतनाम में 1 लाख कमाने वाला भारत में कितना कमा रहा होता है?रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन जब इसे भारतीय रुपये में बदलेंगे, तो आंकड़ा चौंका देगा.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 10:51 AM (IST)
वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली. यहां 15वीं नेशनल असेंबली का 10वां सत्र शुरू हुआ, जो 2021 से 2026 के कार्यकाल की आखिरी बैठक है. इस बार सांसदों के एजेंडे में कुल 53 बिल और प्रस्ताव हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में बिल एक साथ पास नहीं किए गए थे. संसद के चेयरमैन त्रान थान मान ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सत्र वियतनाम के विकास की दिशा तय करेगा. इसी क्रम में चलिए जान लेते हैं कि आखिर वियतनाम में अगर 1 लाख महीना की कमाई हो तो ये भारत में कितने रुपये के बराबर हो जाएंगे.

भारत में कितने होंगे वियतनाम के 1 लाख

अगर कोई व्यक्ति वियतनाम में 1,00,000 वियतनामी डोंग (VND) प्रति माह कमाता है, तो यह राशि सुनने में भले बड़ी लगे, लेकिन असल में इसका मूल्य भारतीय रुपये में काफी कम है. मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 10,000 वियतनामी डोंग की कीमत करीब 33.41 भारतीय रुपये होती है. यानी 1,00,000 वियतनामी डोंग का मूल्य लगभग 274 रुपये के बराबर है. यह रकम भारत में एक कप कॉफी या सड़क किनारे के स्नैक्स से भी कम है.

वियतनामी डोंग की कीमत

वियतनामी डोंग दुनिया की उन मुद्राओं में से एक है जिनका मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी कम है. इसका कारण है वियतनाम की आर्थिक संरचना, औसत आय स्तर और मुद्रा आपूर्ति का संतुलन. हालांकि वहां जीवन-यापन की लागत भी भारत की तुलना में कम है, इसलिए स्थानीय लोगों के लिए यह रकम तुलनात्मक रूप से अधिक उपयोगी हो सकती है.

भारत और वियतनाम का औसत मासिक वेतन

अगर तुलना की जाए, तो भारत में औसत मासिक वेतन लगभग 18,000 से 25,000 रुपये के बीच है, जबकि वियतनाम में औसत वेतन करीब 7 से 10 मिलियन VND यानी लगभग 20,000 से 27,000 रुपये के बराबर होता है. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों की पर्चेजिंग पावर लगभग समान है, लेकिन मुद्रा का नाममात्र मूल्य अलग-अलग दिखाई देता है.

डॉलर के मुकाबले कम है दोनों देशों की मुद्राओं का मूल्य

विनिमय दरें समय के साथ बदलती रहती हैं और यह कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे विदेशी व्यापार संतुलन, मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर और आर्थिक स्थिरता. भारतीय रुपये और वियतनामी डोंग दोनों ही एशियाई मुद्राएं हैं, जिनका डॉलर के मुकाबले मूल्य काफी कम है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार और वैश्विक उपस्थिति अधिक मजबूत मानी जाती है. यदि कोई भारतीय वियतनाम यात्रा करता है, तो उसे वहां की कम कीमतों के कारण काफी सस्ता अनुभव होगा. खाने-पीने, कपड़ों और आवास की कीमतें भारत से 20-30 प्रतिशत तक कम होती हैं. इस लिहाज से, वियतनामी डोंग भले छोटा दिखे पर स्थानीय स्तर पर उसका महत्व अलग है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Indian Currency Vietnam Currency Vietnam Currency Difference Vietnamese Dong To INR
प्राइवेसी पॉलिसी

