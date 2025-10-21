वियतनाम में 100000 महीना कमाए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें कितना है करेंसी में अंतर?

वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली. यहां 15वीं नेशनल असेंबली का 10वां सत्र शुरू हुआ, जो 2021 से 2026 के कार्यकाल की आखिरी बैठक है. इस बार सांसदों के एजेंडे में कुल 53 बिल और प्रस्ताव हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में बिल एक साथ पास नहीं किए गए थे. संसद के चेयरमैन त्रान थान मान ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सत्र वियतनाम के विकास की दिशा तय करेगा. इसी क्रम में चलिए जान लेते हैं कि आखिर वियतनाम में अगर 1 लाख महीना की कमाई हो तो ये भारत में कितने रुपये के बराबर हो जाएंगे.

भारत में कितने होंगे वियतनाम के 1 लाख

अगर कोई व्यक्ति वियतनाम में 1,00,000 वियतनामी डोंग (VND) प्रति माह कमाता है, तो यह राशि सुनने में भले बड़ी लगे, लेकिन असल में इसका मूल्य भारतीय रुपये में काफी कम है. मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 10,000 वियतनामी डोंग की कीमत करीब 33.41 भारतीय रुपये होती है. यानी 1,00,000 वियतनामी डोंग का मूल्य लगभग 274 रुपये के बराबर है. यह रकम भारत में एक कप कॉफी या सड़क किनारे के स्नैक्स से भी कम है.

वियतनामी डोंग की कीमत

वियतनामी डोंग दुनिया की उन मुद्राओं में से एक है जिनका मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी कम है. इसका कारण है वियतनाम की आर्थिक संरचना, औसत आय स्तर और मुद्रा आपूर्ति का संतुलन. हालांकि वहां जीवन-यापन की लागत भी भारत की तुलना में कम है, इसलिए स्थानीय लोगों के लिए यह रकम तुलनात्मक रूप से अधिक उपयोगी हो सकती है.

भारत और वियतनाम का औसत मासिक वेतन

अगर तुलना की जाए, तो भारत में औसत मासिक वेतन लगभग 18,000 से 25,000 रुपये के बीच है, जबकि वियतनाम में औसत वेतन करीब 7 से 10 मिलियन VND यानी लगभग 20,000 से 27,000 रुपये के बराबर होता है. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों की पर्चेजिंग पावर लगभग समान है, लेकिन मुद्रा का नाममात्र मूल्य अलग-अलग दिखाई देता है.

डॉलर के मुकाबले कम है दोनों देशों की मुद्राओं का मूल्य

विनिमय दरें समय के साथ बदलती रहती हैं और यह कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे विदेशी व्यापार संतुलन, मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर और आर्थिक स्थिरता. भारतीय रुपये और वियतनामी डोंग दोनों ही एशियाई मुद्राएं हैं, जिनका डॉलर के मुकाबले मूल्य काफी कम है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार और वैश्विक उपस्थिति अधिक मजबूत मानी जाती है. यदि कोई भारतीय वियतनाम यात्रा करता है, तो उसे वहां की कम कीमतों के कारण काफी सस्ता अनुभव होगा. खाने-पीने, कपड़ों और आवास की कीमतें भारत से 20-30 प्रतिशत तक कम होती हैं. इस लिहाज से, वियतनामी डोंग भले छोटा दिखे पर स्थानीय स्तर पर उसका महत्व अलग है.

