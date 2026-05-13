हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTamil Nadu liquor shops closure: सीएम बनते ही विजय ने तमिलनाडु की 717 दुकानों को लगाया ताला, इससे सरकार को कितना होगा घाटा?

Tamil Nadu liquor shops closure: सीएम बनते ही विजय ने तमिलनाडु की 717 दुकानों को लगाया ताला, इससे सरकार को कितना होगा घाटा?

Tamil Nadu liquor shops closure: सरकारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में इस समय TASMAC की करीब 4,765 से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित हो रही है. नई नीति के तहत 717 दुकानों को बंद किया जाएगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 May 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu liquor shops closure: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के अंदर विजय सरकार ने राज्य भर में 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश कर दिया है. यह वह दुकानें हैं जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील इलाकों के 500 मीटर के दायरे में स्थित है. सरकार ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को अगले दो हफ्तों के अंदर इन दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं. तमिलनाडु में शराब की बिक्री सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोतों में से एक मानी जाती है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 717 दुकानों के बंद होने से राज्य सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है.

किन दुकानों को किया गया जाएगा बंद?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में इस समय TASMAC की करीब 4,765 से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित हो रही है. नई नीति के तहत 717 दुकानों को बंद किया जाएगा. उनमें धार्मिक स्थलों के पास मौजूद 276 दुकानें, स्कूल-कॉलेज के पास 186 दुकानें और बस स्टैंड के पास स्थित 255 दुकानें शामिल है. मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी है. सरकार ने अधिकारियों को इन दुकानों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई करने को कहा है.

शराब से कितनी कमाई करती है तमिलनाडु सरकार?

तमिलनाडु देश के सबसे बड़े शराब बाजारों में गिना जाता है. TASMAC के जरिए राज्य सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये की कमाई होती है. सरकारी नीति डॉक्यूमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शराब बिक्री से राज्य को करीब 48,344 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. इसमें लगभग 37,324 करोड़ रुपये वेट यानी सेल्स टैक्स से आए जबकि करीब 11,020 करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिले. पिछले कुछ वर्षों में शराब से होने वाली कमाई लगातार बढ़ी है. साल 2021-22 में TASMAC का राजस्व करीब 36 हजार करोड़ रुपये था जो 2022-23 में बढ़कर 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 45,855 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

ये भी पढ़ें-Gold Import In India: अगर भारत एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, इससे किन देशों को होगा नुकसान?

717 दुकानें बंद होने से कितना पड़ेगा असर?

राज्य में कुल दुकानों की तुलना देखें तो बंद की जा रही 717 दुकानें लगभग 15 प्रतिशत आउटलेट्स के बराबर है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की शराब बिक्री से होने वाली आय पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि सरकार की ओर से अब तक संभावित घाटे का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों के आसपास की दुकानों को हटाने से सामाजिक स्तर पर बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन इससे राजस्व में कमी आ सकती है.

ये भी पढ़ें-Mamata Banerjee Security: ममता बनर्जी को कौन सी सिक्योरिटी मिली थी, अब उनके पास क्या है?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 13 May 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Liquor Shops Closure CM Vijay Decision TASMAC Shops Tamil Nadu Liquor Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Tamil Nadu liquor shops closure: सीएम बनते ही विजय ने तमिलनाडु की 717 दुकानों को लगाया ताला, इससे सरकार को कितना होगा घाटा?
सीएम बनते ही विजय ने तमिलनाडु की 717 दुकानों को लगाया ताला, इससे सरकार को कितना होगा घाटा?
जनरल नॉलेज
PM Modi Appeal: कौन-कौन से पीएम जनता से कर चुके 'त्याग' की मांग, जानें किसने क्या की थी अपील?
कौन-कौन से पीएम जनता से कर चुके 'त्याग' की मांग, जानें किसने क्या की थी अपील?
जनरल नॉलेज
Where India Stores Gold: भारत किस बैंक में रखता है अपना सोना, जानिए किस देश में खुला है हमारा गोल्ड अकाउंट?
भारत किस बैंक में रखता है अपना सोना, जानिए किस देश में खुला है हमारा गोल्ड अकाउंट?
जनरल नॉलेज
Edible Oil Imports: हर महीने खाने का कितना तेल आयात करता है भारत, जानें इस पर कितना पैसा होता है खर्च?
हर महीने खाने का कितना तेल आयात करता है भारत, जानें इस पर कितना पैसा होता है खर्च?
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Relations: 'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Death: स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
विश्व
पाकिस्तान के ईरानी फाइटर जेट्स को पनाह देने पर अमेरिका बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज और मुनीर...
PAK के ईरानी विमानों को पनाह देने पर US बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज-मुनीर...
क्रिकेट
Watch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील
Watch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 55 Worldwide: ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! जानें-18सौ करोड़ से रह गई कितनी दूर
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! 18सौ करोड़ से है बस इतनी दूर
इंडिया
BJP Viral Post: हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
Termite Control In Crops: ये टिप्स आजमा लिए तो फसल में कभी नहीं लगेगी दीमक, जानें कैसे बचेगा नुकसान?
ये टिप्स आजमा लिए तो फसल में कभी नहीं लगेगी दीमक, जानें कैसे बचेगा नुकसान?
ऑटो
क्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस
क्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget