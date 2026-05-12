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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Import In India: अगर भारत एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, इससे किन देशों को होगा नुकसान?

Gold Import In India: अगर भारत एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, इससे किन देशों को होगा नुकसान?

Gold Import In India: भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और बचत का बड़ा माध्यम माना जाता है. शादी विवाह, त्योहार और पारंपरिक निवेश में गोल्ड की अहम भूमिका रहती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 May 2026 09:04 AM (IST)
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Gold Import In India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद की एक रैली में लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीद एक साल तक टालने की अपील की है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगे कच्चे तेल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच पीएम मोदी की यह अपील अब आर्थिक चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देश में शामिल है और यहां हर साल सैकड़ों टन सोने की खरीदारी होती है. ऐसे में अगर देश में 1 साल तक गोल्ड की खरीद कम हो जाए या लोग सोना खरीदना बंद कर दे तो इसका असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार, रुपए की स्थिति और कई देशों के कारोबार पर भी पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर भारत 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा और इससे किन देशों को नुकसान होगा.

भारत में कितनी है सोने की मांग? 

भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और बचत का बड़ा माध्यम माना जाता है. शादी विवाह, त्योहार और पारंपरिक निवेश में गोल्ड की अहम भूमिका रहती है. देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है. हालांकि भारत अपनी पारिवारिक जरूरत का 90 फीसदी से ज्यादा सोना विदेश से आयात करता है. यही वजह है कि गोल्ड इंपोर्ट पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं. 

1 साल तक गोल्ड खरीद कम हुई तो क्या होगा?

अगर लोग गैर-जरूरी गोल्ड खरीद कम कर दे या 1 साल तक सोने की खरीदारी में बड़ी गिरावट आ जाए तो सबसे बड़ा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर दिखाई देगा. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर गोल्ड इंपोर्ट में 50 फीसदी की कमी आती है तो भारत करीब 30 अरब डॉलर तक की विदेश की मुद्रा बचा सकता है. इससे देश के बाहर जाने वाले डॉलर कम होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव घटेगा और रुपये को कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि रुपये की चाल सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भर नहीं करती. कच्चे तेल की कीमत, डॉलर इंडेक्स, विदेशी निवेश और वैश्विक तनाव जैसे फीचर्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. 

ये भी पढ़ें-India Gold Rules: क्या आम लोगों का सोना जमा करवा सकती है सरकार, इस देश में हो चुका है ऐसा

विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना पड़ सकता है असर? 

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2026 तक 700 अरब डॉलर के आसपास रहा. जबकि देश का सालाना गोल्ड इंपोर्ट बिल लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. यानी सिर्फ सोने का आयात ही विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव बनाता है. अगर गोल्ड खरीद में 10 फीसदी की कमी आती है तो करीब 5 से 6 अरब डॉलर की बचत हो सकती है. वहीं 25 दिन तक कमी पर लगभग 15 अरब डॉलर और 75 फीसदी की कमी पर 44 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. 

किन देशों को हो सकता है नुकसान? 

भारत मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सोना आयात करता है. अगर भारतीय बाजार में गोल्ड की मांग कम हो जाती हैं तो इन देशों के गोल्ड एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है. खासतौर पर दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे गोल्ड ट्रेडिंग हब भारतीय बाजार पर काफी हद तक निर्भर माने जाते हैं. भारत की मांग घटने से इन देशों की रिफाइनिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री पर दबाव पर बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें-Gold Prices India: अगर 1 साल तक सोना न खरीदें भारत के लोग, क्या इससे सस्ता हो जाएगा गोल्ड?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 May 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Gold Import In India India Gold Demand PM Modi Gold Appeal Impact Of Stopping Gold Purchase
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