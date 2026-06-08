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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRoof Casting: 500 स्क्वायर फीट की छत डालने में कितना सरिया यूज होगा, यहां देखें हिसाब-किताब?

Roof Casting: 500 स्क्वायर फीट की छत डालने में कितना सरिया यूज होगा, यहां देखें हिसाब-किताब?

Roof Casting: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि 500 स्क्वायर फीट की छत के लिए कितना सरिया लगेगा. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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  • 500 वर्ग फुट छत को 400-650 किग्रा सरिये की आवश्यकता।
  • स्लैब के लिए 400-450 किग्रा, बीम संग 600-650 किग्रा सरिया।
  • मुख्य सरिया 10-12 मिमी, वितरण 8-10 मिमी, 4.5-6 इंच दूरी।
  • ढलाई में सीमेंट, रेत, एग्रीगेट और बाइंडिंग वायर ज़रूरी।

Roof Casting: एक मजबूत और टिकाऊ छत बनाने के लिए मटीरियल, खासकर  सरिये की सही प्लानिंग जरूरी है. क्योंकि ये हर रिइंफोर्सड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की रीड होते हैं. 500 स्क्वायर फीट के छत के लिए सरिये की कितनी जरूरत होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिर्फ स्लैब डाला जा रहा है या फिर कैलकुलेशन में सपोर्टिंग बीम भी शामिल है. इंजीनियर आमतौर पर अनुमान लगाते हैं कि घर की छत के स्लैब के लिए कुल कंक्रीट वॉल्यूम का 1% से 1.5% सरिया चाहिए होता है. कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड तरीकों के आधार पर 500 स्क्वायर फीट की छत के लिए आमतौर पर 400 से 650 किलोग्राम सरिया चाहिए होता है.

500 स्क्वायर फीट की छत के लिए सरिये की जरूरत 

सरिये की मात्रा काफी हद तक छत के डिजाइन और स्ट्रक्चरल लोड की जरूरत पर निर्भर करती है. अगर सिर्फ छत के स्लैब की बात करें तो घर के स्टैंडर्ड स्लैब के लिए सरिये की खपत का अनुमान आमतौर पर प्रति 100 स्क्वायर फीट 80 से 90 किलोग्राम लगाया जाता है. इस कैलकुलेशन के आधार पर 500 स्क्वायर फीट की छत के स्लैब के लिए लगभग 400 से 450 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है.

अगर बीम के साथ छत के स्लैब की बात करें तो स्टील की खपत काफी बढ़ जाती है. ऐसे मामलों में जरूरत बढ़कर  प्रति 100 स्क्वायर फीट लगभग 120 से 130 किलोग्राम हो जाती है. इसी के साथ 500 स्क्वायर फीट की छत के लिए 600 से 650 किलोग्राम सरिये की जरूरत हो सकती है.

सरिये का साइज और उनके बीच की दूरी 

स्ट्रक्चरल मजबूती और दरारों से बचाव के लिए सरिये के डायमीटर और उनके बीच की दूरी का सही चुनाव जरूरी है. मेन रीइन्फोर्समेंट बार के लिए आमतौर पर 10 एमएम या फिर 12 एमएम डायमीटर वाले सरिये को प्राथमिकता दी जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन बार आमतौर पर 8 एमएम या फिर 10 एमएम सरिये से बनाए जाते हैं.

रीइन्फोर्समेंट ग्रिड में बार के बीच की दूरी आमतौर पर 4.5 इंच से 6 इंच के बीच रखी जानी चाहिए. ऐसा इसलिए ताकि पूरे स्लैब में लोड एक समान रूप से बंटा रहे.

छत की ढलाई के लिए जरूरी दूसरे मटीरियल

सरिये के अलावा 500 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई के लिए कई दूसरे मटीरियल की भी जरूरत होती है. इसके लिए 40 से 45 बैग सीमेंट, रेत साइट की स्थिति और मिक्स के अनुपात के आधार पर 150 से 180 क्यूबिक फीट रेत, 180 से 200 क्यूबिक फीट के बीच एग्रीगेट और 5 से 6 किलोग्राम बाइंडिंग वायर की जरूरत होती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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Roof Casting Rebar Steel Bars
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