हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Maldives Loans: 'धोखेबाज' मालदीव को कितना पैसा उधार दे चुका भारत, कैसे की जा रही उससे वसूली?

India Maldives Loans: 'धोखेबाज' मालदीव को कितना पैसा उधार दे चुका भारत, कैसे की जा रही उससे वसूली?

India Maldives Loans: भारत और मालदीव के रिश्तो के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत ने मालदीव को अब तक कितना पैसा उधार दिया है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

India Maldives Loans: पिछले साल भारत और मालदीव के बीच रिश्ते एक मुश्किल दौर से गुजरे. इनमें इंडिया आउट जैसी राजनीतिक बयान बाजी, मिलिट्री मौजूदगी पर बहस और साफ तौर पर कूटनीतिक बेचैनी देखने को मिली. इसी बीच आइए जानते हैं कि मालदीव को अब तक भारत कितना पैसा उधार दे चुका है और उसकी वसूली कैसे की जा रही है.

भारत की वित्तीय सहायता का पैमाना 

जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए 4850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी. खास बात यह है कि ऐसा पहली बार था जब मालदीव को भारतीय रुपए में ऐसा लोन मिला जिससे डॉलर की अस्थिरता का जोखिम कम हुआ. इतना ही नहीं बल्कि भारत ने मालदीव के ट्रेजरी बिलों में 50 मिलियन डॉलर का रोल ओवर करके बजट सपोर्ट को भी जारी रखा. 

ग्रांट, स्वैप और कर्ज से राहत 

लोन के अलावा भारत ने मालदीव को दिया जाने वाला सालाना ग्रांट भी बढ़ाया है. केंद्रीय बजट 2025-26 में आवंटन पिछले साल के 470 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो गया. विदेशी मुद्रा तनाव को दूर करने के लिए भारत ने 400 मिलियन डॉलर और 3000 करोड़ रुपए के करेंसी स्वैप समझौते भी किए. इससे मालदीव को तुरंत भुगतान की जरूरत को पूरा करने और रिजर्व को स्थिर करने में काफी मदद मिली. इसी के साथ भारत ने पुराने लोन पर रीपेमेंट की शर्तों में बदलाव किया जिससे मालदीव पर सालाना कर्ज चुकाने का बोझ लगभग 40% कम हो गया.

भारत कैसे वसूल रहा है पैसा 

कर्ज के पुनर्गठन से सालाना आउटफ्लो काफी कम हुआ है. इसी के साथ बजट रोल आउट मुश्किल वित्तीय समय में रहता देते हैं. इतना ही नहीं बल्कि भारत मालदीप की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स पर जोर दे रहा है. इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शामिल है. 

इसी के साथ रिकवरी का एक और तारिक गहरा आर्थिक एकीकरण है. मालदीव में UPI और RuPay पेमेंट सिस्टम शुरू होने से भारतीय पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने और विदेशी मुद्रा आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अब क्योंकि पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीड है इस वजह से ज्यादा आमदनी सीधे तौर पर कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता को सपोर्ट करती है.

ये भी पढ़ें:  गांधी परिवार की हर शादी में जरूर पहनी जाती है यह साड़ी, जानें इंदिरा गांधी से इसका क्या कनेक्शन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Foreign Policy India Maldives Maldives Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
विश्व
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा
जनरल नॉलेज
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
यूटिलिटी
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget