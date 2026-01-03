गांधी परिवार की हर शादी में जरूर पहनी जाती है यह साड़ी, जानें इंदिरा गांधी से इसका क्या कनेक्शन?
Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं उस साड़ी के बारे में जिसे गांधी परिवार की लगभग हर शादी में पहना जाता है.
Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अपनी पुरानी दोस्त अवीवा बेग के साथ सगाई हो चुकी है. इसी बीच एक अनोखी पारिवारिक परंपरा में भी लोगों की दिलचस्पी फिर से जाग उठी है. दरअसल गांधी परिवार की लगभग हर शादी में एक गुलाबी खादी की साड़ी जरूर पहनी गई है. आइए जानते हैं कि इस साड़ी का इंदिरा गांधी के साथ क्या जुड़ाव है.
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनी साड़ी
इस परंपरा की शुरुआत 1942 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की थी. स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर राष्ट्रवादी नेताओं ने जानबूझकर विलासिता को त्याग दिया था. इंदिरा गांधी ने रेशम या ब्रोकेड के बजाय एक साधारण गुलाबी खादी की साड़ी पहनने का फैसला किया. इससे उनकी शादी की साड़ी स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा एक राजनीतिक और नैतिक बयान बन गई.
जवाहरलाल नेहरू का योगदान
इस साड़ी को ऐतिहासिक बनाने वाली बात यह है कि इसके धागे इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू ने 1941 में जेल में रहते हुए चरखे पर हाथ से काते थे. जवाहरलाल नेहरू ने यह धागा अपनी बेटी के लिए शादी के तोहफे के तौर पर तैयार किया था. साड़ी के डिजाइन का भी एक बड़ा भावनात्मक अर्थ है. इसमें कमल के फूलों और पत्तियों की नाजुक चांदी की कढ़ाई है. इन्हें कमला नेहरू की याद में जोड़ा गया था. यह कढ़ाई उनकी विरासत का सम्मान करती है.
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा
यह साड़ी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं रही. 1968 में जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी की तो उन्होंने वही गुलाबी खादी की साड़ी पहनी थी. इसके बाद इस परंपरा को प्रियंका गांधी ने भी जारी रखा. 1997 में अपनी शादी के लिए उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी चुनी. बाद में 2011 में वरुण गांधी की पत्नी यामिनी गांधी ने अपनी शादी में इस सावधानी से सहेजी गई साड़ी को पहना. आज यह गुलाबी खादी की साड़ी एक अनमोल पारिवारिक विरासत बन चुकी है. इसके बेस फैब्रिक को समय-समय पर रिस्टोर किया जाता है ताकि मूल कढ़ाई और हाथ से काते गए धागों को संरक्षित किया जा सके. यह साड़ी म्यूजियम की चीजों की तरह नहीं है बल्कि अब एक जिंदा प्रतीक बन चुकी है जिसे परिवार के जश्न के पलों में फिर से नया किया जाता है.
