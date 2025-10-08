हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजट्रेन में कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं आप? जान लें RBI का नियम

ट्रेन में कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं आप? जान लें RBI का नियम

How Much Gold Carry In Train: रेलवे और आरबीआई के नियमों के अनुसार ट्रेन में सोना सामान्य सामान की तरह माना जाता है. ऐसे में चलिए जाने लेते हैं कि आखिर ट्रेन में कोई कितना सोना ले जा सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और सोना अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. इसके लिए भारतीय रेलवे और आरबीआई (RBI) ने स्पष्ट नियम बनाए हैं. दरअसल, सोने को रेलवे की नजर में किसी विशेष वस्तु की तरह नहीं, बल्कि सामान्य सामान की तरह माना जाता है. इसका मतलब यह है कि जितना सामान आप अपने टिकट के अनुसार ले जा सकते हैं, उतना ही सोना भी आप अपने साथ रख सकते हैं. चलिए विस्तार से नियम जानें.

कितना सोना ले जाने की है अनुमति

भारतीय रेलवे ने अलग-अलग क्लास के यात्रियों के लिए सामान की लिमिट तय की है. फर्स्ट एसी के यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. वहीं एसी 2-टियर के यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलो है. एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. जनरल क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा 35 किलो है. यानी अगर आप सोना अपने साथ ले जा रहे हैं, तो यह सब लिमिट इसी सामान सीमा के अंदर होना चाहिए.

सामान की लिमिट में ही ले जा सकते हैं सोना

अगर कोई यात्री इस निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो रेलवे उस पर अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना लगा सकता है. इसलिए यात्रा से पहले अपने सामान और सोने की मात्रा का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है. इससे आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ट्रेन में सोना ले जाएं तो कहां रखें

सोने के बारे में एक और महत्वपूर्ण टिप यह है कि अपने आभूषणों को हमेशा कैरी-ऑन बैग में रखें, चेक-इन बैग में नहीं रखें. चेक-इन बैग में रखे गए सामान में चोरी या खोने का खतरा अधिक होता है. कैरी-ऑन बैग में रखने से आप अपने कीमती आभूषणों पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं. रेलवे के नियम यात्रियों की सुरक्षा और सामान की निगरानी के लिए बनाए गए हैं. ट्रेन में सोना ले जाना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने टिकट क्लास के हिसाब से निर्धारित वजन सीमा का पालन करना होगा. 

यह भी पढ़ें: भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Gold Indian Railways Luggage Limit Gold Carry In Train RBI Gold Rules Gold Safety In Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
Bihar Election 2025: चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
Bihar Election 2025: चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Mehram Nagar History: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
हेल्थ
Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
शिक्षा
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget