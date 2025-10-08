ट्रेन में कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं आप? जान लें RBI का नियम

अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और सोना अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. इसके लिए भारतीय रेलवे और आरबीआई (RBI) ने स्पष्ट नियम बनाए हैं. दरअसल, सोने को रेलवे की नजर में किसी विशेष वस्तु की तरह नहीं, बल्कि सामान्य सामान की तरह माना जाता है. इसका मतलब यह है कि जितना सामान आप अपने टिकट के अनुसार ले जा सकते हैं, उतना ही सोना भी आप अपने साथ रख सकते हैं. चलिए विस्तार से नियम जानें.

कितना सोना ले जाने की है अनुमति

भारतीय रेलवे ने अलग-अलग क्लास के यात्रियों के लिए सामान की लिमिट तय की है. फर्स्ट एसी के यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. वहीं एसी 2-टियर के यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलो है. एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. जनरल क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा 35 किलो है. यानी अगर आप सोना अपने साथ ले जा रहे हैं, तो यह सब लिमिट इसी सामान सीमा के अंदर होना चाहिए.

सामान की लिमिट में ही ले जा सकते हैं सोना

अगर कोई यात्री इस निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो रेलवे उस पर अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना लगा सकता है. इसलिए यात्रा से पहले अपने सामान और सोने की मात्रा का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है. इससे आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ट्रेन में सोना ले जाएं तो कहां रखें

सोने के बारे में एक और महत्वपूर्ण टिप यह है कि अपने आभूषणों को हमेशा कैरी-ऑन बैग में रखें, चेक-इन बैग में नहीं रखें. चेक-इन बैग में रखे गए सामान में चोरी या खोने का खतरा अधिक होता है. कैरी-ऑन बैग में रखने से आप अपने कीमती आभूषणों पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं. रेलवे के नियम यात्रियों की सुरक्षा और सामान की निगरानी के लिए बनाए गए हैं. ट्रेन में सोना ले जाना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने टिकट क्लास के हिसाब से निर्धारित वजन सीमा का पालन करना होगा.

